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केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को होंगे बंद, जानें तुंगनाथ और मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद होने की तिथि

केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को होंगे बंद ( PHOTO-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): पंचकेदार के तीन प्रमुख धामों तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ, द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर और भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथियां विजयदशमी पर्व पर घोषित कर दी गई हैं. शीतकाल के आगमन के साथ ही हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित इन धामों में नियमित दर्शन बंद हो जाएंगे और भगवान की चल विग्रह उत्सव डोलियां अपने-अपने शीतकालीन गद्दीस्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी.

11 नवंबर को होंगे बाबा केदार के कपाट बंद: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. इसके बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली फाटा और गुप्तकाशी होते हुए शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ पहुंचेगी. इसकी जानकारी डोली प्रभारी डीएस भुजवाण ने दी.