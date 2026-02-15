ETV Bharat / bharat

22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ में हुई घोषणा

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): आज महाशिवरात्रि है. शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. इसी क्रम में आज उत्तराखंड के चारों धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की गई है. 12 अप्रैल को वृष लग्न में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ हेतु खोले जाएंगे. बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा हुई.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां चल रही है. इसी क्रम में चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि भी घोषणा भी लग्न अनुसार की जा रही है. आज महाशिवात्रि के पर्व पर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की गई. बाबा केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी के तौर पर टी गंगाधर लिंग ने तिथि की घोषणा की. इस साल 22 अप्रैल (बुधवार) सुबह आठ बजे वृष लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे.