22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ में हुई घोषणा
बदरीनाथ धाम के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित, 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 15, 2026 at 10:58 AM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): आज महाशिवरात्रि है. शिवालयों में भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. इसी क्रम में आज उत्तराखंड के चारों धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की गई है. 12 अप्रैल को वृष लग्न में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ हेतु खोले जाएंगे. बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा हुई.
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां चल रही है. इसी क्रम में चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि भी घोषणा भी लग्न अनुसार की जा रही है. आज महाशिवात्रि के पर्व पर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की घोषणा की गई. बाबा केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी के तौर पर टी गंगाधर लिंग ने तिथि की घोषणा की. इस साल 22 अप्रैल (बुधवार) सुबह आठ बजे वृष लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे.
बता दें कि बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा पूर्व में 23 जनवरी को हो चुकी है. 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट सुबह 6.15 बजे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे. इसके अलावा, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है. हालांकि, अक्षय तृतीया के दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं. साथ ही इसी दिन से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होता है. हालांकि, इन तिथि के लिए भी अधिकारिक घोषणा होती है, जो अभी तक नहीं हुई है. इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को है.
