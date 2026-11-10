आज बंद होंगे गंगोत्री के कपाट, 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम, जानें अगले 6 महीने कहां होंगे मां गंगा के दर्शन
इस साल 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए, अब अगले छह महीने मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 10:03 AM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आज से समापन की ओर बढ़ रही है. विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व एवं गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को दोपहर 12:05 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.
आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट: कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं और सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा (मुखीमठ) के लिए रवाना होगी. मां गंगा की विदाई के इस पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी है. वहीं, कपाट बंद होने के अंतिम दिन मां गंगा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं.
गंगोत्री धाम में गंगा लहरी और गंगा सहस्रनाम का पाठ: मंगलवार सुबह से ही गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने की धार्मिक प्रक्रिया के तहत विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो गई. तीर्थ पुरोहितों की ओर से मां गंगा की विशेष पूजा के साथ गंगा लहरी और गंगा सहस्रनाम का पाठ किया जा रहा है. निर्धारित मुहूर्त पर दोपहर 12:05 बजे विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे.
मंगलवार को डोली का पड़ाव मार्कंडेय मंदिर में होगा: इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली श्रद्धालुओं के जयकारों और सेना के बैंड की धुनों के बीच मुखबा गांव के लिए प्रस्थान करेगी. डोली का पहला रात्रि पड़ाव मार्कंडेय मंदिर में होगा. इसके बाद बुधवार को भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित शीतकालीन प्रवास स्थल पहुंचेगी. यहां ग्रामीण पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मां गंगा का स्वागत करेंगे. मां गंगा के छह माह बाद अपने मायके मुखबा पहुंचने को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है.
मुखबा में मां गंगा के स्वागत की तैयारी: गांव में उत्सव डोली के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. ग्रामीण मंदिर परिसर की साफ-सफाई, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. मां गंगा के मुखबा पहुंचने के बाद आगामी छह माह तक श्रद्धालु यहीं स्थित शीतकालीन मंदिर में मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे. इससे शीतकाल के दौरान भी श्रद्धालुओं को मां गंगा की आराधना का अवसर मिलेगा.
इस साल 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे: इस वर्ष गंगोत्री धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी आमद रही. कपाट खुलने से लेकर अब तक दस लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा के अंतिम दिन भी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु कपाट बंद होने से पहले मां गंगा के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं.
गंगोत्री धाम के 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया: वहीं, कपाट बंद होने के अवसर को विशेष और यादगार बनाने के लिए गंगोत्री मंदिर को पांच क्विंटल से अधिक फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. रंग-बिरंगे फूलों से सजे मंदिर की अलौकिक छटा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है. मंदिर परिसर में फूलों की सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच धाम का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है.
अगले 6 महीने मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन: गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की शीतकालीन पूजा-अर्चना अब उनके मायके मुखबा में होगी. छह माह तक यहीं विराजमान रहकर मां गंगा श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी.
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