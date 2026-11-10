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आज बंद होंगे गंगोत्री के कपाट, 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम, जानें अगले 6 महीने कहां होंगे मां गंगा के दर्शन

गंगोत्री धाम के कपाट आज हो रहे हैं बंद ( Etv Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आज से समापन की ओर बढ़ रही है. विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व एवं गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को दोपहर 12:05 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट: कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं और सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा (मुखीमठ) के लिए रवाना होगी. मां गंगा की विदाई के इस पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी है. वहीं, कपाट बंद होने के अंतिम दिन मां गंगा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं.