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16 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, चारधाम यात्रा का होगा समापन

बदरीनाथ धाम ( ETV BHARAT )

चमोली: भू-वैकुंठ नगरी भगवान श्री बदरी-विशाल के कपाट बंद होने की पावन तिथि आज मंगलवार बीस अक्टूबर को विजयादशमी के शुभ अवसर पर विधि-विधान के साथ घोषित कर दी गई है. इस वर्ष भगवान बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर 2026 को रात्रि 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की उत्तराखंड हिमालय की पवित्र चारधाम यात्रा का भी औपचारिक समापन हो जाएगा.

आज मंगलवार को बदरीनाथ मंदिर परिसर में एक भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया. हक-हकूकधारी तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी और धर्माधिकारी ने भगवान बदरी-विशाल के विशेष भोग और पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने के शुभ मुहूर्त की घोषणा की.