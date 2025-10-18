ETV Bharat / bharat

बंद हुए केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरवनाथ के कपाट, 23 अक्टूबर को होगा यात्रा का समापन

केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आज केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ भगवान के कपाट बंद किए गए.

Bhukunt Bhairavnath
बंद हुए केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरवनाथ के कपाट (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 6:23 PM IST

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ भगवान के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. इसके साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. अब 23 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे.

भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले भैरवनाथ भगवान के कपाट विधि विधान से शनिवार को दोपहर सवा एक बजे बंद किए किए. इससे पहले केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और भोग लगाया गया और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी, केदार सभा तथा पंच पंडा समिति रूद्रपुर ने मंदिर परिसर से कपाट बंद करने को लेकर भैरवनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान किया. केदारनाथ धाम के पुजारी बागेश लिंग, धर्माधिकारी औंकार शुक्ला, वेदपाठी यशोधर मैठाणी और तीर्थ पुरोहितों ने पूजा-अर्चना संपन्न की. स्थानीय पकवानों और रोट का भोग लगाया. हवन यज्ञ के साथ कपाट बंद की प्रक्रिया पूरी की गई.

Bhukunt Bhairavnath
कपाट बंद करन से पहले पुजारियों ने पूजा अर्चना की. (PHOTO-ETV Bharat)

हर वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले पड़ने वाले आखिरी शनिवार को भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं. मान्यता है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं तो शीतकाल में भैरवनाथ ही समस्त केदारपुरी की निगरानी करते हैं. हर वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले भैरवनाथ के कपाट बंद होते हैं, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले भैरवनाथ के कपाट खोले जाते हैं. केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब भैयादूज के पर्व पर 23 अक्टूबर को भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

केदारसभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद की तैयारी और पंचमुखी डोली की पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू हो गई है.

Bhukunt Bhairavnath
केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरवनाथ के कपाट बंद होते हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

इस तिथियों पर खुले थे धामों के कपाट: इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हुआ था. जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए थे.

इस तिथियों पर बंद होंगे धामों के कपाट: वहीं 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मूहूर्त में सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर विधिविधान से बंद होंगे. 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को सुबह 8.30 बजे विधि विधान से बंद होंगे. इसके अलावा बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर दोपहर 2:56 बजे शुभ मुहूर्त पर बंद होंगे.

49 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम: इस साल केदारनाथ धाम में 17 लाख 26 हजार 68, यमुनोत्री में 6 लाख 43 हजार 92, गंगोत्री में 7 लाख 52 हजार 638 और बदरीनाथ धाम में 15 लाख 5 हजार 993 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. कुल मिलाकर 49 लाख 2 हजार 232 श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं. वहीं हेमकुंड साहिब में 2 लाख 74 हजार 441 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. ये आंकड़ा 30 अप्रैल से 17 अक्टूबर तक का है.

