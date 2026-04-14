ETV Bharat / bharat

2029 से पहले लागू होना चाहिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पीएम बोले- बहन-बेटियों के हक पर एकमत हों सभी दल

इस एक्सप्रेसवे से डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के युवाओं के प्रयास से विकास का नया अध्याय जोड़ा गया है. इस एक्सप्रेसवे का काफी हिस्सा यूपी से गुजरता है. टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट काफी अहम है.

देहरादून शहर पर मां डाट काली की कृपा: पीएम मोदी ने कहा कि, देवभूमि की धरती से मैं पंच बदरी, पंच केदार, आराध्य देव और संतला माता को भी प्रणाम करता हूं. उन्होंने कहा कि, देहरादून शहर पर मां डाट काली की कृपा है. इसलिए इतने बड़े दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य बिना किसी रुकावट और अड़चन के पूरा हुआ.

पीएम मोदी ने कहा कि, मैं जब भी उत्तराखंड आता हूं, उत्तराखंड का प्यार, आशीर्वाद, नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाता हूं. आज देश में बैसाखी और बिहू पर्व और त्योहार की उमंग है. अगले कुछ दिनों में चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है. इस पवित्र समय का देशभर के लोग आस्था और श्रद्धाभाव से इंतजार करते हैं.

पीएम मोदी ने अपना संबोधन देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती को प्रणाम करने के साथ किया. इसके बाद उन्होंने गढ़वाली और कुमाऊंनी बोली में उत्तराखंड की जनता का अभिवादन किया. इसके बाद जनसभा स्थल पर 1 घंटे देरी से आने के लिए माफी भी मांगी.

देहरादून: पीएम मोदी ने आज बैसाखी पर्व पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है. इस एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा. पीएम मोदी ने उद्घाटन से पहले देहरादून में स्थित सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद आशारोड़ी, देहरादून से गढ़ी कैंट तक 12 किमी तक रोड शो किया. पीएम मोदी ने गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 चुनाव से पहले लागू हो जाना चाहिए. इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकमत होना चाहिए.

सड़कें, एक्सप्रेसवे राष्ट्र की रेखाएं: पीएम मोदी ने कहा कि, लोग अपनी दशा और दिशा क्या होगी? इसके लिए हाथ की रेखाएं दिखाते हैं. मैं इस विज्ञान को नहीं जानता हूं, लेकिन ये भी एक शास्त्र है. लेकिन अगर राष्ट्र जीवन से जोड़कर देखूं तो ये सड़कें, एक्सप्रेसवे भी राष्ट्र की रेखाएं है. भारत, विकास की भाग्य की रेखाएं बना रहा है. ये विकास की गारंटी है, ये मोदी की भी गारंटी है.

उत्तराखंड में सवा 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम जारी: उन्होंने कहा कि, 2014 से पहले ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होते थे. जबकि आज 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं. उत्तराखंड में सवा 2 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है. जिससे आज सड़कें गांव-गांव तक पहुंच रही है. विरान हो चुके गांव फिर से डेवलप हो रहे हैं. 21वीं सदी का भारत, जिसस्केल पर काम कर रहा है. उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है.

उत्तराखंड टूरिज्म को मिलेगा फायदा: उन्होंने कहा कि, इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्यापार और कारोबार का नेटवर्क बनाते हैं. दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा. आना जाना सस्ता और तेज होगा. किराया भाड़ा कम होगा. रोजगार का फायदा होगा. इसके अलावा उत्तराखंड के टूरिज्म को फायदा मिलेगा. आने वाले समय में देहरादून, हरिद्वार और चारधाम के लिए ये प्रमुख मार्ग बनेगा.

पर्यटकों से अपील: पीएम मोदी ने उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं से उत्तराखंड के पहाड़, धरोहर को साफ सुथरा रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि, यहां कूड़ा कचरा का ढेर देवभूमि की पवित्रता को कष्ट पहुंचाता है. उन्होंने आगे कहा कि, अगले साल हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है. अर्धकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाना होगा. उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात यात्रा होती है. ये यात्रा सामाजिक चेतना का उदाहरण है.

महिला आरक्षण पर सभी दलों से मांगा समर्थन: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी ने कहा कि, चार दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था. इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हो गया है. सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया. महिलाओं को जो यह हक मिला है, इस हक को लागू होने में देरी नहीं होनी चाहिए. अब यह लागू होना चाहिए. 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे. 2029 से पहले यह लागू हो जाना चाहिए. यह देश की भावना है। यह नारी शक्ति की इच्छा है.

पीएम मोदी ने लिखा पत्र: पीएम मोदी ने कहा कि, मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक पत्र लिखा है. मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं-बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है. मुझे पक्का विश्वास है कि यह पत्र मेरे देश की माताएं-बहनें जरूर पढ़ेंगी. मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें. 2029 में हमारे देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को उनका हक देकर रहेंगे. मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है. देश की बहनों-बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं.

सैन्य प्रदेश के लिए कहा: संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि, फौज के बिना उत्तराखंड की बात अधूरी है. गढ़ी कैंट सैन्य परंपरा का प्रमाण है. देहरादून में देश रक्षा से जुड़े कई प्रतिष्ठान मौजूद हैं. सेना के सामर्थ्य को सशक्त करने की कोशिश जारी है. पूर्व फौजियों का हेल्थ स्कीम बजट बढ़ाया गया है. पूर्व फौजियों के परिवारों के लिए कई काम किए गए है. वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 1.25 लाख करोड़ पूर्व फौजियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. पूर्व फौजियों का खेल बजट 36 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है. पूर्व फौजियों के शिक्षा की ग्रांट भी बढ़ाई गई है.

ये भी पढ़ें: