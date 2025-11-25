'मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो', हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द होने पर ममता बनर्जी की BJP को चेतावनी
सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उस पर चुनाव शुरू होने से पहले अपने सामने रुकावटें खड़ी करना का आरोप लगाया.
By PTI
Published : November 25, 2025 at 5:27 PM IST
बोंगांव (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बोंगांव के लिए अपनी हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल होने में वह गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने विपक्षी पार्टी को चेतावनी दी कि वह उनके साथ 'खेल' न करे क्योंकि उन्हें घेरा नहीं जा सकता.
बनर्जी, जिन्हें दोपहर साढ़े बारह बजे नॉर्थ 24 परगना के बोंगांव में उतरना था. उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे बताया गया कि किराए का हेलीकॉप्टर 'उड़ान नहीं भरेगा', जिससे उन्हें सड़क के रास्ते यात्रा करनी पड़ी.
आखिरकार वह दोपहर करीब दो बजे एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए उस जगह पर पहुंचीं, जबकि लोगों में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर घबराहट बढ़ रही थी.
सड़क के रास्ते गईं ममता
एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मंगलवार को एक पॉलिटिकल रैली के लिए बोंगांव जाने वाली बनर्जी की हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अधिकारियों को पता चला कि यात्रा के लिए दिया गया एयरक्राफ्ट एक्सपायर लाइसेंस के साथ चल रहा था. बनर्जी कोलकाता से करीब 104 km दूर नॉर्थ 24 परगना जिले के बोंगांव तक सड़क के रास्ते गईं.
मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले सात-आठ महीनों से मैंने हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की. आज मैंने यहां आने और फिर ठाकुरनगर जाने का प्लान बनाया था. सब कुछ पहले से बुक था, लेकिन सुबह 10 बजे मैसेज आया कि हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा!" उन्होंने यात्रा रद्द करने के पीछे 'राजनीतिक कारणों' का आरोप लगाया.
'लोगों से अचानक मिलने का मौका मिला'
इस परेशानी को कैंपेन का मुद्दा बनाते हुए बनर्जी ने कहा कि सड़क यात्रा से उन्हें लोगों से अचानक मिलने का मौका मिला. बनर्जी ने कहा, "चुनाव शुरू होने से पहले उन्होंने रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली. असल में, इससे मुझे मदद मिली. रास्ते में, मैं बहुत से लोगों से मिली. यह एक बड़ी पब्लिक आउटरीच बन गई."
अपने हमले तेज करते हुए, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने BJP को उन्हें डराने-धमकाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो. तुम मुझसे लड़कर मुझे पॉलिटिकली हरा नहीं पाओगे." उन्होंने कहा कि वह ज़्यादातर सड़क से सफर करती हैं और हेलीकॉप्टर पर निर्भर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "मुझे घेरा नहीं जा सकता."
आखिर तक लड़ने का वादा करते हुए ममता बनर्जी ने BJP और इलेक्शन कमीशन पर SIR प्रोसेस के जरिए डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि बंगाल नागरिकों के अधिकार छीनने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा.
