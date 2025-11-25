ETV Bharat / bharat

'मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो', हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द होने पर ममता बनर्जी की BJP को चेतावनी

बोंगांव (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बोंगांव के लिए अपनी हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल होने में वह गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने विपक्षी पार्टी को चेतावनी दी कि वह उनके साथ 'खेल' न करे क्योंकि उन्हें घेरा नहीं जा सकता.

बनर्जी, जिन्हें दोपहर साढ़े बारह बजे नॉर्थ 24 परगना के बोंगांव में उतरना था. उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे बताया गया कि किराए का हेलीकॉप्टर 'उड़ान नहीं भरेगा', जिससे उन्हें सड़क के रास्ते यात्रा करनी पड़ी.

आखिरकार वह दोपहर करीब दो बजे एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए उस जगह पर पहुंचीं, जबकि लोगों में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर घबराहट बढ़ रही थी.

सड़क के रास्ते गईं ममता

एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मंगलवार को एक पॉलिटिकल रैली के लिए बोंगांव जाने वाली बनर्जी की हेलीकॉप्टर राइड कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अधिकारियों को पता चला कि यात्रा के लिए दिया गया एयरक्राफ्ट एक्सपायर लाइसेंस के साथ चल रहा था. बनर्जी कोलकाता से करीब 104 km दूर नॉर्थ 24 परगना जिले के बोंगांव तक सड़क के रास्ते गईं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले सात-आठ महीनों से मैंने हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं की. आज मैंने यहां आने और फिर ठाकुरनगर जाने का प्लान बनाया था. सब कुछ पहले से बुक था, लेकिन सुबह 10 बजे मैसेज आया कि हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा!" उन्होंने यात्रा रद्द करने के पीछे 'राजनीतिक कारणों' का आरोप लगाया.