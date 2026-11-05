दिवाली ऑफर कहीं निकाल ना दे आपका दिवाला, फेस्टिव सीज़न में एक्टिव हैं साइबर क्रिमिनल, जानें 'A to Z'
दीपावली सहित फेस्टिव सीज़न में साइबर क्राइम पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता श्यामवीर सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:01 PM IST
आगरा : देश में नवरात्र और दशहरा से शुरू हुआ फेस्टिव सीज़न जारी है. दीपावली की ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग करने में लोग जुटे हैं. दीपावली को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बंपर छूट ऑफर, आकर्षक गिफ्ट, कैशबैक और फ्री गिफ्ट जैसे ऑफर लोगों को खरीदारी के लिए लुभा रहे हैं. वहीं दीपावली पर खरीदारी की धूम और ऑफर की आड़ में साइबर क्रिमिनल्स ने फर्जी वेबसाइट, फर्जी शॉपिंग लिंक और सोशल मीडिया पर ठगी को जाल बिछा दिए हैं. फेस्टिव सीजन में साइबर ठगी (Cyber Crime) के मामले भी पुलिस तक पहुंच रहे हैं.
ईटीवी भारत ने फेस्टिव सीजन में एक्टिव साइबर क्रिमिनल्स और साइबर ठगी से बचाव को लेकर यूपी पुलिस के साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
डॉ. रक्षित टंडन ने बताया कि दीपावली को लेकर साइबर क्रिमिनल एक्टिव हैं. जिनके सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर से बचें. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहें. जरा सी लापरवाही पर साइबर क्रिमिनल्स लोगों का बैंक खाता साफ कर रहे हैं.
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ जाता है. फेस्टिव सीजन में ठगी के लिए साइबर क्रिमिनल्स भी ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर अपना जाल बिछाते हैं.
इससे ही कई बार सोशल मीडिया पर दिख रहे ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर से खरीददारी करना भारी पड़ जाता है. क्योंकि, कई बार बंपर छूट, डिस्काउंट या गिफ्ट ऑफर ही साइबर क्रिमिनल का ठगी का जाल होता है. दीपावली पर साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके से साइबर ठगी में जुट गए हैं.
दीपावली पर लुभावने ऑफर से बैंक खाता साफ
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि त्योहार पर लोग खूब खरीददारी करते हैं. अभी ऑनलाइन शॉपिंग का लोगों में अधिक क्रेज है. लोगों के खूब ऑनलाइन शॉपिंग करने को लेकर साइबर क्रिमिनल एक्टिव हो गए हैं.
साइबर क्रिमिनल अब ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर फर्जी फर्जी वेबसाइट बनाएंगे. जिनसे फर्जी शॉपिंग लिंक क्रिएट करेंगे. सोशल मीडिया पर आकर्षक गिफ्ट, बंपर छूट ऑफर समेत अन्य लुभावने ऑफर भी लोगों को दिए जाएंगे.
लुभावने ऑफर के जरिए लालच दिया जाएगा कि पांच हजार रुपये की चीज दो हजार रुपये में मिल रही है. जैसे ही इन साइबर क्रिमिनल के लुभावने ऑफर के लालच में कोई आएगा. वो साइबर ठगी का शिकार हो जाएगा. लोगों से अपील है कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऐसे लुभावने ऑफर को देखकर खरीददारी करने से बचें.
पेमेंट को कैश ऑन डिलीवरी ही चुनें
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि बैंक की बात करें तो भारत सरकार ने इनकी वेबसाइट के लिए डॉट बैंक डॉट इन से बनेगी. इसके अलावा कोई नाम नहीं है. यही उसकी पहचान है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की कैसे पहचान करें. क्योंकि, रोज नए नए ब्रांड आ रहे हैं.
इन हालातों में लोग साइबर क्रिमिनल की बनाई फर्जी वेबसाइट के लुभावने आफर से ठगी के जाल में फंस रहे हैं. ऐसे में किसी भी वेबसाइट से खरीदारी कर रहे हैं तो सबसे पहले गूगल से इसको लेकर मदद लें. जिसमें गूगल से जानें कि कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है. यदि शिकायत है तो शॉपिंग नहीं करें.
इसके साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए हमें ब्रांडेंड कंपनियों की वेबसाइट और एप से ही शॉपिंग करनी चाहिए. यदि आप सोशल मीडिया पर आकर्षक गिफ्ट, बंपर छूट ऑफर को देखकर खरीददारी करते हैं तो सीओडी करें. जिसमें प्रोडेक्ट घर आने पर आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है.
दीपावली पर साइबर फ्रॉड कई तरह से होते हैं. इसमें दीपावली लकी ड्रॉ से लेकर रिवॉर्ड स्कीम तक शामिल है.
साइबर क्राइम में ये पांच कॉमन तथ्य
पुलिस विभाग में साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि देश या दुनिया में जो भी साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं. उनमें सबसे अहम पांच चीजें या बातें हैं. जिनके जरिए ही साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगी के जाल में फंसाते हैं. उसमें डर, अथॉरिटी, लालच, डेटिंग, ब्लैकमेलिंग और अर्जेंसी दिखाकर फ्रॉड का खेल होता है.
साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी ये बातें रखें याद
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेरा मित्र या रिश्तेदार है. उसका मैसेज आया कि अर्जेंसी हैं. जबकि, उसमें मुझे कभी कॉल नहीं किया और ना ही कभी मैसेज किया. अब आज मैसेज किया. अर्जेंट है. अस्पताल में हूं. मदद की ज़रूरत है, रुपये दे दो. का मैसेज आया है तो, सतर्क हो जाएं. मैं सभी से यही कहूंगा कि आपके पास भी ऐसा मैसेज आए तो ये तीन बातें याद रखो. रुको, जीरो ट्रस्ट करो और वेरिफाई करो.
इसके साथ ही मोबाइल से जुड़ी ज़रूरी बातें हमेशा याद रखें. जैसे,1930 हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें. मोबाइल और बैंक खाते का पासवर्ड बदलते रहे.
साइबर सुरक्षा के पांच ज़रूरी टिप्स, जैसे अनजान लिंक पर क्लिक ना करें. ओटीपी और सीवीवी शेयर ना करें.
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि आज भी लगातार साइबर क्रिमिनल बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की वारदात कर रहे हैं. डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार यूपी ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी खूब सामने आ रहे हैं. जिसमें साबइर क्रिमिनल वीडियो कॉल करके बुजुर्गों का डराकर ठगी कर रहे हैं.
साइबर क्रिमिनल डिजिटल अरेस्ट के लिए पुलिसकर्मी, सीबीआई, आईबी, कस्टम या अन्य विभाग का अधिकारी बनकर ठगी कर रहे हैं. जिसमें बुजुर्गों का कॉल करके धमका कर उन्हें बैंक खाता की डिटेल्स में आतंकी लिंक, ठगी की रकम, हवाला की रकम या अन्य तरह से धमकाकर बैंक खाता चैक करने की धमकी देकर ठगते हैं.
निवेश के नाम पर ठगी
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि निवेश और मोटा मुनाफा का लालच में साइबर ठगी के मामले खूब सामने आ रहे हैं. जिसमें साइबर क्रिमिनल फेक विज्ञापन बनाते हैं.
सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे एआई से वीडियो बना देते हैं. जिससे लोगों का लगता है कि कोई बडा आदमी या सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहा है. जिसमें रुपये निवेश करने पर छह गुना रुपया बढ जाएगा. निवेश से मोटा मुनाफा को लेकर लोग रुपये लगा देते हैं. जिन्हें लेकर साइबर क्रिमिनल गायब हो जाते हैं.
चालान, गैस कनेक्शन, कार्ड बंद करने की धमकी
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि अभी देखें तो साइबर क्रिमिनल लगातार ट्रैफिक चालान, गैस कनेक्शन काटने की धमकी के नाम पर भी खूब ठगी हो रही हैं. आगरा में ट्रैफिक चालान, गैस कनेक्शन काटने की धमकी के कई मामले सामने आए हैं.
इसके साथ ही ग्रीन गैस के कनेक्शन के नाम पर ठगी के कई मामले साइबर थाना में दर्ज किए गए हैं. प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसी खूब घटनाएं हुई हैं. इसके साथ ही साइबर क्रिमिनल क्रेडिट कार्ड बंद करने के नाम पर भी लोगों से ठगी की वारदातें हो रही हैं.
एपीके फाइल से ठगी
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि साइबर क्रिमिनल व्हॉटसएप पर एपीके फाइल भेज कर ठगी कर रहे हैं. जिसमें साइबर क्रिमिनल्स की ओर से शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड को व्हॉटसएप से भेजते हैं. जैसे ही लोग इनविटेशन कार्ड पर क्लिक करते हैं. तो मोबाइल में एपीके फाइल, बिन फाइल या जिप खुलती है. जिससे मोबाइल का कंट्रोल साइबर क्रिमिनल के हाथ पहुंच जाता है. जिससे साइबर क्रिमिनल तुरंत बैंक खाता साफ कर देते हैं. इसके साथ ही मोबाइल उपभोक्ता के परिचितों से अर्जेंट जरूरी बताकर रुपये वसूल लेते हैं.
कूरियर के नाम पर ठगी
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि आज कल कुरियर के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. जिसमें साइबर क्रिमिनल कूरियर कंपनी प्रतिनिधि बनकर लोगों को कॉल करते हैं. जिसमें कुरियर डिलेवर नहीं होने किसी मोबाइल नंबर पर कॉल करने की कहता है. जैसे ही व्यक्ति उस बताए नंबर पर कॉल करता है तो साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं.
व्हॉट्सएप और सोशल मीडिया पर रहें सतर्क
साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन बताते हैं कि त्योहार पर साइबर क्रिमिनल व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गए हैं. जहां पर तमाम मैसेज चल रहे हैं. जिसमें नामचीन ई-कॉमर्स कंपनियों और ब्रांड्स के नाम से मिलते-जुलते लिंक तैयार करके लोगों को मुफ्त लकी ड्रॉ का झांसे वाले मैसेज हैं. इसके साथ ही मैसेज के साथ दिए गए संदिग्ध लिंक को टच करते ही यूजर का मोबाइल फोन या सोशल मीडिया अकाउंट हैकर्स के कंट्रोल में हो जाता है. सर्वे वाले लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स नहीं दें.
फेस्टिव सीजन साइबर स्कैम से यूं बचें
फेस्टिव सीजन साइबर स्कैम से बचने के लिए लुभावने ऑफर पर भरोसा ना करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें.
सारी सतर्कता के बाद अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत ये ज़रूरी कदम उठाएं. 1930 नंबर पर कॉल करके शिकायत करें. साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत करें.
ये टिप्स सदा याद रखें
हर अकाउंट के लिए मज़बूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें. पर्सनल डिटेलस देने से पहले वेबसाइट का यूआरएल वेरिफाई करें. अनचाही पेमेंट रिक्वेस्ट को खुद से वेरिफ़ाई करें.
देश में साइबर क्राइम के मामले
अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के अपराध के आकड़े पर डालते हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में जहां 11097 क्राइम हुए थे. वहीं साल 2024 में 11073 मामले दर्ज हुए हैं.
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