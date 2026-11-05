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दिवाली ऑफर कहीं निकाल ना दे आपका दिवाला, फेस्टिव सीज़न में एक्टिव हैं साइबर क्रिमिनल, जानें 'A to Z'

दिवाली ऑफर कहीं निकाल ना दे आपका दिवाला, जानें साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके. ( ईटीवी भारत )

आगरा : देश में नवरात्र और दशहरा से शुरू हुआ फेस्टिव सीज़न जारी है. दीपावली की ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग करने में लोग जुटे हैं. दीपावली को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बंपर छूट ऑफर, आकर्षक गिफ्ट, कैशबैक और फ्री गिफ्ट जैसे ऑफर लोगों को खरीदारी के लिए लुभा रहे हैं. वहीं दीपावली पर खरीदारी की धूम और ऑफर की आड़ में साइबर क्रिमिनल्स ने फर्जी वेबसाइट, फर्जी शॉपिंग लिंक और सोशल मीडिया पर ठगी को जाल बिछा दिए हैं. फेस्टिव सीजन में साइबर ठगी (Cyber Crime) के मामले भी पुलिस तक पहुंच रहे हैं.

ईटीवी भारत ने फेस्टिव सीजन में एक्टिव साइबर क्रिमिनल्स और साइबर ठगी से बचाव को लेकर यूपी पुलिस के साइबर क्राइम सिक्योरिटी एडवाइजर डॉ. रक्षित टंडन से एक्सक्लूसिव बातचीत की.