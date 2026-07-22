ETV Bharat / bharat

‘हमारा समय बर्बाद मत करो…’, CJP विरोध के दौरान स्टूडेंट प्रदर्शनकारी पर पुलिस एक्शन पर CJI ने वकील से कहा

सीजेआई ने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे पास देखने का समय नहीं है…”.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
author img

By Sumit Saxena

Published : July 22, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने बुधवार को एक वकील ने बताया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्टूडेट्स को पीटा था.

एक वकील ने इस मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुछ टिप्पणियों की मांग की. वकील ने पीठ के सामने दलील दी, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, कि पुलिस ने स्टूडेंट्स को पीटा था.

वकील ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया गया और पीठ के सामने कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश की. सीजेआई ने वकील से कहा, “हमारा समय बर्बाद मत करो और अपना समय बर्बाद मत करो. आपका समय हमारे समय से ज़्यादा कीमती है…”

वकील ने कहा कि स्टूडेंट्स बहुत जरूरी प्रार्थनाएं कर रहे थे: एक, कि नीट परीक्षा फ्री और फेयर होनी चाहिए; और दो, कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को खत्म कर देना चाहिए. इस मौके पर, सीजेआई ने साफ कर दिया कि पीठ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती.

सीजेआई ने वकील से कहा, “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद”.

हालांकि, वकील ने जोर देकर कहा कि मामला जरूरी है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की ओर कोर्ट का ध्यान खींचने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा गया और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई.

वकील ने कहा, "मेरे पास (विरोध प्रदर्शन से जुड़े) वीडियो का कलेक्शन है...", और उन्हें दिखाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी." सीजेआई ने कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे पास देखने का समय नहीं है…”. छोटी-मोटी बातें सुनने के बाद, पीठ अगले मामले पर चली गई.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के आरोपी नाबालिग पर वयस्क की तरह चल सकता है केस

TAGGED:

CJI SURYA KANT
DELHI POLICE
SUPREME COURT
कॉकरोच जनता पार्टी
COCKROACH JANTA PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.