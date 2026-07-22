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‘हमारा समय बर्बाद मत करो…’, CJP विरोध के दौरान स्टूडेंट प्रदर्शनकारी पर पुलिस एक्शन पर CJI ने वकील से कहा

नई दिल्ली : सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने बुधवार को एक वकील ने बताया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्टूडेट्स को पीटा था.

एक वकील ने इस मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कुछ टिप्पणियों की मांग की. वकील ने पीठ के सामने दलील दी, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, कि पुलिस ने स्टूडेंट्स को पीटा था.

वकील ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया गया और पीठ के सामने कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश की. सीजेआई ने वकील से कहा, “हमारा समय बर्बाद मत करो और अपना समय बर्बाद मत करो. आपका समय हमारे समय से ज़्यादा कीमती है…”

वकील ने कहा कि स्टूडेंट्स बहुत जरूरी प्रार्थनाएं कर रहे थे: एक, कि नीट परीक्षा फ्री और फेयर होनी चाहिए; और दो, कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को खत्म कर देना चाहिए. इस मौके पर, सीजेआई ने साफ कर दिया कि पीठ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती.