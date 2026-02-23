ETV Bharat / bharat

सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को चेतावनी दी, मेरी अदालत में दुर्व्यवहार न करें

भारत के चीफ जस्टिस ने वकील मैथ्यूज नेदुम्परा से कहा कि वे कोर्ट में जो भी बात रखें, उसमें सावधानी बरतें.

Chief Justice of India Surya Kant
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत (file photo-IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की लापरवाही से दलीलें देने के लिए आलोचना की और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गलत व्यवहार जारी रखा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने अर्जेंट सुनवाई के लिए मामलों का जिक्र करते समय, नेदुम्परा ने कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से शुरू करने की मांग वाली एक याचिका का ज़िक्र किया.

सीजेआई ने कहा कि रजिस्ट्री में कोई याचिका नहीं है. नेदुम्परा ने कहा कि जब अडाणी और अंबानी के लिए संविधान पीठ बनाई जा रही हैं, तो आम आदमी से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है.

पीठ ने उनकी टिप्पणी से असंतोष व्यक्त किया और सीजेआई, जो स्पष्ट रूप से नाराज हो गए, नेदुम्परा को कड़ी चेतावनी दी.

सीजेआई ने कहा, "मिस्टर नेदुम्परा, आप मेरी कोर्ट में जो भी पेश करें, उसमें सावधान रहें. आपने मुझे चंडीगढ़, दिल्ली में देखा है...मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सावधान रहें."

सीजेआई ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आपने अतीत में बेंचों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी अदालत में भी ऐसा कर सकते हैं..."

2024 में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की वैधता को चुनौती देने वाली नेदुम्परा और अन्य की रिट याचिका को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था. याचिका में कहा गया था कि यह याचिका तय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.

ये भी पढ़ें- '2018 से पहले के जमीन अधिग्रहण मामलों को ब्याज के साथ मुआवजे के लिए फिर से नहीं खोला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

SUPREME COURT
COLLEGIUM
ADVOCATE MATHEWS NEDUMPARA
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत
CJI SURYA KANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.