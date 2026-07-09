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एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, तो संजय राउत ने कहा- गद्दार नेताओं को इज्जत दे रहे...

मुंबई : नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के प्रमुख शरद पवार के विधान भवन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चैंबर में पार्टी बैठक करने के फैसले से महा विकास अघाड़ी (MVA) में नई खींचतान शुरू हो गई है. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने वरिष्ठ नेताओं पर "गद्दारों" को महत्व देने का आरोप लगाया है.

राउत ने उप मुख्यमंत्री शिंदे से मिलने के लिए पवार की भी आलोचना की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत ने आगे कहा कि वरिष्ठ नेताओं को "गद्दारों" को राजनीतिक महत्व और इज्जत देने से बचना चाहिए.

पवार के राजनीतिक कद को मानते हुए राउत ने कहा, "शरद पवार बेशक एक बड़े नेता और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं. लेकिन, हमारी सरकार गिराने वाले गद्दार की छत के नीचे पार्टी बैठक करना ऐसे कद की साख को कम करता है."

एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को धोखे और भ्रष्टाचार से भर दिया है. पवार साहब ने बैठक के लिए उनका चैंबर क्यों चुना? क्या पूरा विधान भवन खाली था? उनके पास वाईबी चव्हाण प्रतिष्ठान है. यह हमारे वफादार ज़मीनी कार्यकर्ताओं की पक्की राय है.

एनसीपी प्रमुख के मिलनसार स्वभाव पर तंज कसते हुए राउत ने कहा, "हम अपनी पार्टी की बैठक करने के लिए कभी भी किसी गद्दार के ऑफ़िस में नहीं जाएंगे. हम इतने सहनशील नहीं हैं, न ही हमारा दिल इतना बड़ा है. जो बड़े दिल वाले हैं, उन्हें जैसा करना है, करने दो, लेकिन यह हमें मंज़ूर नहीं है. ऐसे समझौतों की वजह से ही एनसीपी (SP) जनता के बीच अपनी साथ खो रही है."

विपक्षी गठबंधन के अंदर भावनात्मक असर के बारे में बताते हुए राउत ने दावा किया कि पूरा गठबंधन परेशान है. "अगर हम उनकी जगह होते, तो हम भी कभी अजित पवार के चैंबर में बैठक नहीं करते. हम शरद पवार के साथ उनके धोखे को याद रखते और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखते."

उन्होंने कहा, "महा विकास अघाड़ी के सभी घटकों को इन बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए."

बुधवार को विधान भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक का जिक्र करते हुए, जो कथित तौर पर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, राउत ने इसके नतीजे पर सवाल उठाया.