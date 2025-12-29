ETV Bharat / bharat

एजेंल चकमा हत्या मामला : केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से एंजेल चकमा की मौत के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की.

सिंधिया ने कहा, "मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से विस्तार से बात की है, और उनसे जोर देकर कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष, तेजी से और सबसे कड़ी जांच सुनिश्चित की जाए, और दोषियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. पीड़ितों को न्याय मिले और समाज को एक साफ संदेश जाए कि ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है."

त्रिपुरा के रहने वाले एंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई पुलिस स्टेशन इलाके में एक सड़क किनारे कैंटीन के पास छह स्थानीय युवकों के एक ग्रुप ने बुरी तरह हमला किया था. वह बुरी तरह घायल हो गए थे. 17 दिनों के इलाज के बाद, 26 दिसंबर को चकमा की मौत हो गई. सिंधिया ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता पर गहरा हमला है.

सिंधिया ने कहा, "त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से भी इस मामले पर बात हुई, मैंने यह साफ कर दिया है कि इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है." उन्होंने कहा कि इंसान की गरिमा के खिलाफ ऐसे अपराध हमारे समाज और हमारे संविधान दोनों के मूल्यों पर सीधा हमला हैं, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इस बीच, चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि एंजेल चकमा की हत्या का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनिश्चित किया जाए. सीडीएफआई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय हिंसा की घटनाओं को देखते हुए एमपी बेजबोरुआ कमेटी की सिफारिश के अनुसार नस्लीय हिंसा विरोधी कानून बनाने की भी मांग की है. इस घटना पर विरोध जताते हुए नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम ने भी जल्द, पारदर्शी और समयबद्ध जांच, हेट क्राइम से निपटने वाले उचित प्रावधानों को लागू करने और सभी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों की किसी भी लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की है.

नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम ने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद, भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए बनाई गई बेजबोरुआ कमेटी रिपोर्ट को तुरंत और पूरी तरह से लागू करने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है. फोरम ने कहा, "इसकी सिफारिशों की लगातार अनदेखी से लोगों की जान गई है और अब यह खत्म होना चाहिए."

साल 2014 में, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त बेजबोरुआ कमेटी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भारत के दूसरे हिस्सों में उत्तर-पूर्वी लोगों को होने वाली सुरक्षा समस्याओं, भेदभाव और दूसरी चुनौतियों पर ध्यान दिया गया था. कमेटी ने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपायों की सिफारिश की थी. हालांकि, सरकार ने अभी तक रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है.