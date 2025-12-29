ETV Bharat / bharat

एजेंल चकमा हत्या मामला : केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की, कांग्रेस बोली- देरी क्यों हो रही ?

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से एंजेल चकमा की मौत के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की.

सिंधिया ने कहा, "मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से विस्तार से बात की है, और उनसे जोर देकर कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष, तेजी से और सबसे कड़ी जांच सुनिश्चित की जाए, और दोषियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. पीड़ितों को न्याय मिले और समाज को एक साफ संदेश जाए कि ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है."

त्रिपुरा के रहने वाले एंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई पुलिस स्टेशन इलाके में एक सड़क किनारे कैंटीन के पास छह स्थानीय युवकों के एक ग्रुप ने बुरी तरह हमला किया था. वह बुरी तरह घायल हो गए थे. 17 दिनों के इलाज के बाद, 26 दिसंबर को चकमा की मौत हो गई. सिंधिया ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता पर गहरा हमला है.

सिंधिया ने कहा, "त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से भी इस मामले पर बात हुई, मैंने यह साफ कर दिया है कि इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है." उन्होंने कहा कि इंसान की गरिमा के खिलाफ ऐसे अपराध हमारे समाज और हमारे संविधान दोनों के मूल्यों पर सीधा हमला हैं, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इस बीच, चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि एंजेल चकमा की हत्या का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनिश्चित किया जाए. सीडीएफआई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय हिंसा की घटनाओं को देखते हुए एमपी बेजबोरुआ कमेटी की सिफारिश के अनुसार नस्लीय हिंसा विरोधी कानून बनाने की भी मांग की है. इस घटना पर विरोध जताते हुए नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम ने भी जल्द, पारदर्शी और समयबद्ध जांच, हेट क्राइम से निपटने वाले उचित प्रावधानों को लागू करने और सभी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों की किसी भी लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की है.

नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम ने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद, भेदभाव और हिंसा से निपटने के लिए बनाई गई बेजबोरुआ कमेटी रिपोर्ट को तुरंत और पूरी तरह से लागू करने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया है. फोरम ने कहा, "इसकी सिफारिशों की लगातार अनदेखी से लोगों की जान गई है और अब यह खत्म होना चाहिए."

साल 2014 में, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त बेजबोरुआ कमेटी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भारत के दूसरे हिस्सों में उत्तर-पूर्वी लोगों को होने वाली सुरक्षा समस्याओं, भेदभाव और दूसरी चुनौतियों पर ध्यान दिया गया था. कमेटी ने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपायों की सिफारिश की थी. हालांकि, सरकार ने अभी तक रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है.

'एफआईआर में क्यों हुई देरी, उसकी भी हो जांच'

दूसरी ओर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने चकमा की हत्या का ज़िक्र करते हुए कहा, "मैं एक भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं. नॉर्थईस्ट के लोग भारतीय हैं. नॉर्थईस्ट के लोग चीनी नहीं हैं. ये ही शब्द उन्हें नौ दिसंबर को देहरादून में कहने पड़े, जब कुछ लोगों ने उन्हें चिढ़ाया और चीनी कहा. जब उन्होंने यह जवाब दिया, तो उन पर हमला किया गया. वह 14 दिनों तक जिंदगी के लिए लड़ते रहे, लेकिन चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई."

गोगोई ने दावा किया कि उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में उतनी तेजी नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी. उन्होंने कहा, "एफआईआर दर्ज करने में लगभग 12 दिन लग गए. जब ​​स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई. चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी भाग गया है."

दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए गोगोई ने कहा, "हम मुख्य आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी चाहते हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की, इसकी जांच होनी चाहिए. एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सांसद ने कहा, "आज हमारे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाली पूरी मशीनरी सिर्फ भारत की सोच को बदलने पर ध्यान दे रही है, जो अपनी विविधता का जश्न मनाता है, उसे सिर्फ़ एक पहचान पर केंद्रित कर रही है. इसलिए, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं- एक्ट ईस्ट, तो उत्तराखंड में उनकी राज्य सरकार एंजेल चकमा के मामले में FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई, इसकी जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है?"

उन्होंने कहा, "आज के समय में, भारत सरकार का भारत के लोगों के दिमाग पर बहुत अधिक प्रभाव है. इसलिए, उन्हें खुद ही सोच में यह बदलाव लाने की जिम्मेदारी लेनी होगी."

