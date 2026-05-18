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पूर्वोत्तर का 'एरी सिल्क' और राजस्थान का 'कोटा डोरिया' आएंगे साथ: वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा भारतीय हथकरघा

कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ डोनेर सचिव संजय जाजू. ( /x.com/PIB_Guwahati/ )