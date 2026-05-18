पूर्वोत्तर का 'एरी सिल्क' और राजस्थान का 'कोटा डोरिया' आएंगे साथ: वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा भारतीय हथकरघा
NEHHDC और राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक MoU साइन करेंगे. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : May 18, 2026 at 4:36 PM IST
नई दिल्लीः पूर्वोत्तर (Northeast) के 'एरी सिल्क' (Eri silk) को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'चंदेरी' बुनाई परंपरा के साथ जोड़ने के सफल प्रोजेक्ट के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER-Development of North Eastern Region) ने एक और कदम उठाया है. इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान की मशहूर कपड़ा विरासत के बीच आर्थिक संबंध स्थापित करना है.
पूर्वोत्तर क्षेत्र और राजस्थान की ऐतिहासिक कपड़ा विरासत के बीच आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, DoNER मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (NEHHDC- North Eastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation) के प्रतिनिधि मारा कोचो ने रविवार को कोटा के 'कैथून कॉमन फैसिलिटी सेंटर' (CFC- Common Facility Centre) का दौरा किया.
पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के प्रतिनिधि मारा कोचो ने ईटीवी भारत को बताया, "इस दौरे का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कीमती 'एरी सिल्क', जिसे अहिंसा रेशम (पीस सिल्क) भी कहा जाता है, को कैथून में पारंपरिक रूप से तैयार होने वाले विश्व प्रसिद्ध 'कोटा डोरिया' कपड़े के साथ मिलाने की संभावनाओं को तलाशना था."
उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित फ्यूजन का लक्ष्य एक अनोखा और प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा तैयार करना है. यह कपड़ा एरी सिल्क की मुलायम व शानदार बनावट और कोटा डोरिया के हल्केपन व पारदर्शी बुनाई का एक अनूठा संगम होगा, जिसे देश और दुनिया के प्रीमियम बाजारों में उतारा जाएगा.
Ministry of Development of North Eastern Region has launched a unique initiative to develop a premium fabric by blending Rajasthan’s traditional Kota Doria with Northeast India’s renowned Eri Silk, promoting inter-regional collaboration in India’s rich handloom heritage.— PIB in Assam (@PIB_Guwahati) May 18, 2026
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इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की. टीम ने, कोटा के कुछ चुनिंदा फैशन डिजाइनरों के साथ मिलकर, लोकसभा अध्यक्ष को कपड़े के इस नए फ्यूजन के प्रस्ताव की जानकारी दी. साथ ही बताया कि कैसे यह प्रोजेक्ट दोनों क्षेत्रों के कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है और वैश्विक स्तर पर भारत के हथकरघा निर्यात को बढ़ावा दे सकता है.
इस पहल को औपचारिक रूप देने के लिए पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (NEHHDC) और राजस्थान सरकार के जिला उद्योग केंद्र (DIC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. यह MoU दोनों संस्थाओं के बीच मिलकर काम करने का एक ढांचा तैयार करेगा, जिसमें संयुक्त डिजाइन विकास, कारीगरों का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और बाजार से जुड़ाव में मदद शामिल होगी.
मारा कोचो ने कहा, "एरी सिल्क अपने गर्माहट, टिकाऊपन और नैतिक उत्पादन (बिना जीव हिंसा के बनने) के लिए जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक प्रमुख उत्पाद है. इसका मेल कोटा डोरिया के साथ होना- जो कि अपने खास चौकोर (चेक) पैटर्न और हवादार बुनाई के लिए जीआई टैग प्राप्त कपड़ा है- एक बेहद अनोखा कपड़ा तैयार करेगा, जो पारंपरिक विरासत और आधुनिक फैशन दोनों की पसंद पर खरा उतरेगा."
यह पहल भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' मिशन से भी पूरी तरह मेल खाती है, जो स्वदेशी कारीगरी को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और भारत के हथकरघा (हैंडलूम) क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाने का काम करती है.
मारा कोचो ने कहा, "दो अलग-अलग क्षेत्रीय कपड़ा परंपराओं, पूर्वोत्तर के 'एरी सिल्क' और राजस्थान के 'कोटा डोरिया' का यह मेल इस बात का सबूत है कि आधुनिक और प्रीमियम बाजारों के लिए भारत की समृद्ध और विविध कपड़ा विरासत का इस्तेमाल किया जा रहा है."
यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (NEHHDC) ने हाल ही में मध्य प्रदेश की 'जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद' (DATCC) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे. यह समझौता पूर्वोत्तर के 'एरी सिल्क' को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'चंदेरी' बुनाई परंपरा के साथ जोड़ता है. यह देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी शिल्प क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है.
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