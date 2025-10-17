ETV Bharat / bharat

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में 8 विशेष आकर्षणों और 8 पर्यटन स्थलों की पहचान की

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (DoNER) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास इंजन बन गया है. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने क्षेत्र की यूनिफाइड ब्रांडिंग रणनीति के तहत 8 विशेष विशेषताओं और 8 आइकोनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन की पहचान की है.

उन्होंने कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यूनिफाइड ब्रांड पूर्वोत्तर रणनीति के माध्यम से पूर्वोत्तर को एक वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल के रूप में स्थापित करने की पहल की है. प्रत्येक राज्य ने अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए अनूठे प्रोडक्ट और अनुभवों की पहचान की है—जैसे असम का मुगा सिल्क, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी, मणिपुर का पोलो, सिक्किम की जैविक खेती और त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल.

प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल

इसी तरह आठ प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों, जिनमें काजीरंगा (असम), जीरो (अरुणाचल प्रदेश), सोहरा (मेघालय), थेनजोल (मिजोरम), माताबारी (त्रिपुरा), किसामा (नागालैंड), नामची (सिक्किम) और मोइरंग (मणिपुर) शामिल हैं. इनको सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विश्व स्तरीय आकर्षण के रूप में विकसित किया जा रहा है."

रइको-टूरिज्म मॉडल का राज्यों में विस्तार

सिंधिया ने कहा कि होमस्टे और इको-टूरिज्म मॉडल का राज्यों में विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीण आय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिला है. सिंधिया ने कहा कि डोनर मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में 3,447.71 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सर्वाधिक व्यय हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 74.4 प्रतिशत और तीन वर्षों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है.