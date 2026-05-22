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उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का खुला खजाना, मंदिर समिति की छप्परफाड़ हो रही कमाई

उत्तरकाशी(उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार धाम पहुंच रही है. मां यमुना के दर्शन के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसका असर मंदिर समिति की आय पर भी साफ दिखाई दे रहा है. यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक मंदिर समिति की आय में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुरुवार को यमुनोत्री धाम मंदिर परिसर में स्थापित दान पात्र को मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहित समाज, राजस्व विभाग तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खोला गया. इसके बाद दान पात्र में प्राप्त धनराशि की गणना की गई. दान पात्र खोलने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई.

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे. कपाट खुलने के बाद बीते 32 दिनों के भीतर यमुनोत्री मंदिर समिति को कुल 23.5 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है. इसमें दान पात्र से लगभग 15.5 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जबकि रसीद बुक के माध्यम से करीब 7.5 लाख रुपये की आय दर्ज की गई है. मंदिर समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ आय में भी लगातार इजाफा हो रहा है. यात्रा सीजन के दौरान अब तक लगभग सवा तीन लाख श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं.