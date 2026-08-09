ETV Bharat / bharat

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी दौरे पर केरल पहुंचे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी दौरे पर केरल के अलाप्पुझा पहुंचे. ( ETV Bharat )