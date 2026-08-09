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डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी दौरे पर केरल पहुंचे

इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ एक आधिकारिक बैठक की.

Trumps Son in Law Kerala Visit
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी दौरे पर केरल के अलाप्पुझा पहुंचे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 8:50 AM IST

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अलाप्पुझा: अमेरिकी बिजनेस एक्जीक्यूटिव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी दौरे पर केरल के अलाप्पुझा पहुंचे. बोलोस की शादी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप से हुई है. बोलोस एक अवकाश यात्रा के हिस्से के रूप में लोकप्रिय बैकवाटर गंतव्य पर पहुंचे.

उन्होंने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैकवाटर की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेने के लिए एक हाउसबोट क्रूज की शुरुआत की. दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आठ सदस्य शामिल हैं और उनका कोच्चि लौटने से पहले शाम तक अलाप्पुझा में रुकने का कार्यक्रम है.

समूह सुबह बेंगलुरु से एक चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से कोच्चि के नेदुम्बसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा और बाद में सड़क मार्ग से अलाप्पुझा की यात्रा की. अपनी यात्रा के दौरान बोलोस वेम्बनाड झील के प्राकृतिक परिवेश का पता लगाने के लिए स्पाइस रूट्स हाउसबोट पर सवार हुए.

इसके अलावा, समूह के लिए प्रतिष्ठित चंदन वल्लम (साँप नौकाओं) का ट्रायल रन देखने की व्यवस्था की गई, जो केरल की पारंपरिक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से जुड़े हैं. सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण, अधिकारियों ने यात्रा के संबंध में विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करने से परहेज किया.

जबकि मीडिया रिपोर्टों में पहले सुझाव दिया गया था कि मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने बोलोस के साथ चर्चा की, मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन दावों का खंडन करते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि हालांकि राज्य सरकार को बोलोस की यात्रा के बारे में पहले से पता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से विवरण गोपनीय रखा गया था.

इस बीच मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ एक आधिकारिक बैठक की. मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी वाली चर्चा में उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, निवेश और समुद्री विकास सहित प्रमुख क्षेत्र शामिल थे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केरल और अमेरिका में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच संभावित सहयोग पर जोर दिया.

इसमें संयुक्त अनुसंधान पहल, संकाय-छात्र आदान-प्रदान और नवीन प्रौद्योगिकियों में भागीदारी शामिल है. माइकल बोलोस एक अमेरिकी बिजनेस एक्जीक्यूटिव और व्यवसायी और राजनयिक मासड बोलोस के बेटे हैं. अलाप्पुझा में ऐसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र की ओर जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया.

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