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जामनगर पहुंचीं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप, अनंत अंबानी के 'वनतारा' प्रोजेक्ट का करेंगी दीदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफ़नी ट्रंप और उनके व्यवसायी दामाद माइकल बोलोस जामनगर के विशेष मेहमान बन गए हैं.

Tiffany Trump Vantara visit
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी एरियाना ट्रंप, 30 मई 2026 को आगरा में ताजमहल घूमने के दौरान एक फोटो के लिए पोज देती हुईं. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 3:56 PM IST

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जामनगर (गुजरात): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और दामाद माइकल बोलोस भारत के दौरे पर हैं. टिफनी ट्रंप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, आगरा में ताजमहल और राजस्थान के जैसलमेर का दौरा करने के बाद अब जामनगर पहुंची हैं. इन हाई-प्रोफ़ाइल हस्तियों के आगमन के बाद, जामनगर हवाई अड्डे और पूरे शहर में उत्साह का जबरदस्त माहौल देखने को मिला.

हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत

जब टिफनी ट्रंप और माइकल बोलोस चार्टर्ड विमान से जामनगर हवाई अड्डे पर उतरे, तो उनका पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया. इन अंतरराष्ट्रीय VIP मेहमानों के दौरे को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन द्वारा अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हवाई अड्डे से लेकर उनके गंतव्य तक पूरे रास्ते पर कड़ी पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया था.

रिलायंस ग्रीन्स के लिए रवाना

हवाई अड्डे पर सभी जरूरी प्रोटोकॉल और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, टिफनी और माइकल बोलोस का काफ़िला कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रिलायंस टाउनशिप (रिलायंस ग्रीन्स) के लिए रवाना हो गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस प्रतिष्ठित जगह पर अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष मेहमाननवाजी के इंतजाम किए गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, टिफनी ट्रंप और माइकल बोलोस वनतारा में ही रात्रि विश्राम करेंगे.

वैश्विक मानचित्र पर चमका जामनगर

हाल के दिनों में, जामनगर न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी व्यापार, संस्कृति और मशहूर हस्तियों के केंद्र के रूप में उभरा है. ट्रम्प की बेटी और दामाद की इस यात्रा ने जामनगर की वैश्विक प्रतिष्ठा में एक और रंग भर दिया है. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा को लेकर स्थानीय नागरिकों और मीडिया के बीच काफी उत्सुकता थी.

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