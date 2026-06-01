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जामनगर पहुंचीं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप, अनंत अंबानी के 'वनतारा' प्रोजेक्ट का करेंगी दीदार

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी एरियाना ट्रंप, 30 मई 2026 को आगरा में ताजमहल घूमने के दौरान एक फोटो के लिए पोज देती हुईं. ( PTI )