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'मुझे भारत से प्यार है...पीएम मोदी का फैन हूं", 250वें US स्वतंत्रता दिवस समारोह में ट्रंप का संदेश

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत मुझ पर सौ फीसदी विश्वास कर सकता है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

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ट्रंप बोले-'मुझे भारत से प्यार है...पीएम मोदी का बड़ा फैन हूं" (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 10:29 AM IST

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नई दिल्ली: अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की 250वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी दूतावास पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान की. इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे.

जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे. इसी समय ट्रंप ने गोर को कॉल की और उन्होंने अपने आप को पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक बताया. बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है. आपको (एम्बेसडर गोर) हमारे देश के प्रतिनिधि के तौर पर अच्छा भाषण देना होगा. मैं बस सभी को नमस्ते कहना चाहता हूं. मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है. पीएम मोदी महान हैं और वह मेरे दोस्त हैं. उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली सौ फीसदी अमेरिका पर भरोसा कर सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत मुझ पर 100 परसेंट भरोसा कर सकता है. वे यहीं कॉल करते हैं. हम अच्छा कर रहे हैं. हम रिकॉर्ड बना रहे हैं. हमारे पास एक रिकॉर्ड इकॉनमी है, एक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट है और भारत जो कुछ भी चाहता है, वह सब हमारे पास है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं. अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मार्को सबसे महान हैं. वे हमारे देश के इतिहास में सबसे महान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर जाने जाएंगे.

कार्यक्रम 250वें अमेरिकी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आयोजित किया गया है. बता दे, अमेरिका को 4 जुलाई, 1776 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी. इस कार्यक्रम में ऑस्कर विनिंग कंपोजर और म्यूजिक मास्टर एआर रहमान की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली, और उनका मशहूर गाना 'जय हो' भी गाया गया. कार्यक्रम में बोलते हुए, गोर ने भारत-अमेरिकी रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया और इस पार्टनरशिप को 'मिली-जुली सफलता के नए दौर' में एंट्री बताया.

उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच करीबी पर्सनल रिश्तों को याद करते हुए कहा कि हर बार जब राष्ट्रपति (ट्रंप) और मैं बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, 'मेरे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर (मोदी) कैसे हैं?' और यह बात बताना जरूरी है क्योंकि यह रिश्ता नया नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन की विदेश नीति का तरीका अलग-थलग रहने वाला नहीं है, और कहा, 'अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं है. और हर हफ़्ते, हम ऐसे मौकों की पहचान करते हैं जो हमारे दोनों देशों के लिए फायदेमंद हों.

अमेरिकी राजदूत गोर ने आगे कहा कि अमेरिका-इंडिया बॉन्ड 'एक नए युग की नींव' है, और इस बात पर जaर दिया कि नई दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी, यूनाइटेड स्टेट्स में USD 20.5 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट लाकर दुनिया भर में नंबर वन पर है. भारत में अमेरिकी एम्बेसडर ने बताया कि दोनों देशों के बीच कमर्शियल डिप्लोमेसी 'रिकॉर्ड हाई लेवल' पर है.

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