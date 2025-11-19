ETV Bharat / bharat

उदयपुर में अमेरिकी उद्योगपति के बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर परिवार समेत होंगे शामिल

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग्स की चकाचौंध से जगमगाने को तैयार है. इस बार शहर एक अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे की भव्य शादी की गवाह बनेगा. दूल्हा अमेरिकी अरबपति का बेटा होगा, जबकि दुल्हन अमेरिकी मूल की एलिजाबेथ हैं. इस शानदार शादी में सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहली बार अपनी पूरी फैमिली के साथ उदयपुर पहुंचेंगे.

शादी के मुख्य आयोजन 21 और 22 नवंबर को होंगे. इसके लिए जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस के माणक चौक को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है. समारोह में दुनिया भर के बड़े कारोबारी और विशिष्ट मेहमान शामिल होंगे. ट्रंप जूनियर पिछोला झील के बीच बने भव्य लीला पैलेस में ठहरेंगे. उनकी सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है. इन दो दिनों में डबोक एयरपोर्ट पर दर्जनों चार्टर्ड विमान उतरने की उम्मीद है, जिसके चलते एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने कहा कि ट्रंप परिवार के आने की सूचना है.

इसे भी पढ़ें- धर्मेंद्र की नातिन की उदयपुर में शाही शादी, मेहंदी सेरेमनी से शुरू हुए फंक्शन

रणकपुर में भी होगा बड़ा वैवाहिक आयोजन: उदयपुर से सटे रणकपुर में भी एक हाई-प्रोफाइल शादी होगी. 22 नवंबर को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती की शादी रणकपुर के होटल लाल बाग में संपन्न होगी. इस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सिकिम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सहित कई मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद शामिल होंगे.