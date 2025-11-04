ETV Bharat / bharat

घरेलू कामगारों के लिए जल्द आएगा नया कानून, बिल पेश करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार राज्य के लगभग 8 लाग घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर रही है. खबर के मुताबिक, सरकार ऐसा करके घरेलू कामगारों के लिए कल्याण सुनिश्चित करना चाहती है.

लेबर डिपार्टमेंट (श्रम विभाग) ने कर्नाटक घरेलू कामगार (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक का मसौदा पहले ही प्रकाशित कर दिया है और जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं. यह विधेयक बेलगावी में आयोजित होने वाले राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है. यह कदम जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश के बाद उठाया गया है.

इसके अलावा यह विधेयक मुख्य रूप से घरेलू कामगारों, नियोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं और घरेलू सहायक सेवाए प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पंजीकरण को अनिवार्य बनाएगा. इस प्रकार नौकर, मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच लिखित समझौता अनिवार्य करता है. वास्तव में, यह विधेयक अपंजीकृत घरेलू कामगारों की नियुक्ति पर पूरी तरह से रोक लगाएगी.

इस विधेयक में नियोक्ताओं को घरेलू कामगार को नियुक्त करने के एक महीने के भीतर और सर्विस प्रोवाइडर को अधिनियम के लागू होने के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा. यदि कोई घरेलू कामगार निरक्षर या प्रवासी है, तो ऐसे श्रमिकों के पंजीकरण की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर (सेवा प्रदाता) प्लेसमेंट एजेंसी या एम्प्लायर (मालिक) की होगी. नौकरी बदलने या दूसरे जगह जाने की स्थिति में, श्रमिकों को ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारियों को सूचित करना होगा.

पंजीकरण न कराने या अपंजीकृत घरेलू कामगार को रोजगार देने पर तीन महीने तक की जेल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. विधेयक में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और प्रति सप्ताह 48 कार्य घंटे के साथ-साथ सप्ताह में दो बार एक दिन की छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी भी दी जाएगी.

विधेयक में उन्हें उचित कार्य घंटे, विश्राम अवधि, वार्षिक सवेतन अवकाश और मातृत्व अवकाश, जीवन बीमा, दुर्घटना लाभ और ओवरटाइम भुगतान का भी अधिकार दिया गया है. घरेलू कामगारों को भुगतान न करने की स्थिति में, नियोक्ता को ब्याज सहित भुगतान करना होगा. निर्धारित वेतन से कम भुगतान करने वाले नियोक्ताओं को छह महीने तक की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.