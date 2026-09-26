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कहां और कैसे ट्रैवल करता है भारत? पर्यटकों की पहली पसंद बनीं धार्मिक यात्राएं, 48 फीसदी टूर ऐसी ही जगहों पर

2.5 लाख परिवारों के सर्वे में यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी वजह हेल्थ-मेडिकल, जानिए- घरेलू टूरिज्म का ट्रेंड और तस्वीर

देश में घरेलू पर्यटन की तस्वीर और ट्रेड दिखाती रिपोर्ट.
देश में घरेलू पर्यटन की तस्वीर और ट्रेड दिखाती रिपोर्ट. (Photo- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 5:58 PM IST

5 Min Read
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EB Prime Team हैदराबाद. पिछले कुछ समय से धार्मिक यात्राओं में लोगों की खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकले लोगों में से ज्यादातर ने धार्मिक स्थानों को चुना. घरेलू पर्यटन के ट्रेंड पर हालिया रिलीज हुई एक सरकार रिपोर्ट कुछ ऐसा ही संकेत करती है. रिपोर्ट के मुताबिक रिलीजियस टूर पर जाने वालों में शहरी और ग्रामीण इलाकों की करीब-करीब बराबर की हिस्सेदारी है.

दरअसल, सर्वे का स्वरूप कुछ इस तरह से रहा. देशभर से तकरीबन 2.5 लाख परिवारों काे सर्वेक्षण में शामिल किया गया. मकसद था- यह जानना कि देश के लोग घूमने के लिए कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं जैसे अन्य कई ट्रेंड्स. सर्वे करने वाली संस्था भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय(MoSPI) के एनएसओ(नेशनल स्टेटिसटिक्स ऑफिस) है और पूरी स्टडी जुलाई, 2025 से जून, 2026 तक किया गया.

देश में तेजी से बढ़ा धार्मिक टूरिज्म: 'Domestic Tourism in India' नाम से आई यह रिपोर्ट बताती है कि एक साल के भीतर की गई ओवरनाइट यात्राओं में से करीब 47.7 प्रतिशत धार्मिक स्थलों की रही हैं. इसमें 48.4 फीसदी लोग ग्रामीण इलाकों से धार्मिक यात्राओं पर गए जबकि इसी संदर्भ में शहरी पर्यटकों की संख्या 46.6% के आसपास देखी गई. धार्मिक यात्राओं के बाद लोगों ने हेल्थ व मेडिकल वजहों से सबसे ज्यादा ट्रैवल किया. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह करीब 30% बनता है यानी की घरेलू टूरिज्म का दूसरा बड़ा सेक्टर.

इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा पर्यटक आए: घरेलू पर्यटन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की रही है. करीब एक साल में यूपी में 15.7 फीसदी टूरिस्ट आए. अयोध्या राम मंदिर, बनारस में काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग, प्रयागराज में संगम जैसे बड़े धार्मिक स्थानों का होना यूपी के प्लस पाॅइंट माना जा सकता है. उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु और राजस्थान का नंबर आता हैं. तमिलना़डु ने 13.4% जबकि राजस्थान ने 8% पर्यटकों को आकर्षित किया.

औसतन कितना खर्च करते हैं टूरिस्ट: घूमने पर खर्च की बात करें तो लोगों ने हेल्थ व मेडिकल की जरूरतों को लेकर की गई यात्राओं पर सबसे अधिक पैसा लगाया. एमओएसपीआई की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ के उद्देश्य से की गई ओवरनाइट ट्रिप(एक दिन से ज्यादा की यात्रा) पर औसतन 32,167 रुपए खर्च आया. इलाज के बाद दूसरे नंबर पर लोगों ने शाॅपिंग पर खर्च किया. इस पर औसतन खर्च 18,981 रुपए तक रहा है. इसी तरह से कारोबार संबंधी यात्राओं पर 5,949 और शिक्षा-ट्रेनिंग से जुड़ी ट्रिप पर 3,953 रुपए औसत खर्च आया. गांवों में रहने वालों के मुकाबले करीब-करीब हर तरह की यात्राओं में शहर के लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ा. मेडिकल यात्राओं पर खर्च शहरी और ग्रामीण दोनों कैटेगरी के लिए सबसे अधिक पाया गया है.

किस ट्रांसपोर्ट माध्यम से ज्यादा यात्राएं: माॅड ऑफ ट्रैवल को लेकर रिपोर्ट में मिलता है कि ग्रामीण इलाकों के पर्यटकों की पहली पसंद बस की सवारी रही. लगभग 32% ट्रिप लोगों ने बस से पूरी की जबकि ट्रेन से यात्रा की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत रही है. इसी तरह से शहर के टूरिस्ट ने ट्रेन से सफर को प्राथमिकता दी. अर्बन पर्यटकों ने 35.1% यात्राएं भारतीय रेल के जरिए की और 25.1% जर्नी बस के माध्यम से की गई. अर्बन कैटेगरी में तकरीबन 21.2% मामलों में लोगों ने यात्राओं के लिए अपने साधन का इस्तेमाल किया. ग्रामीण क्षेत्र के लिए यही संख्या करीब 15.2% देखने को मिली.

सामाजिक उद्देश्यों के लिए ज्यादातर सेम डे ट्रिप: सर्वे के दौरान सेम डे की यात्रा से संबंधित स्टडी भी की गई. रिपोर्ट के मुताबिक सेम डे ट्रिप पर निकलने वाले ज्यादातर लोगों का मकसद सामाजिक बात-व्यवहार निभाना रहा. सबसे ज्यादा लगभग 33 प्रतिशत टूर इसी कैटेगरी के रहे, करीब 26.1% के साथ खरीदारी के लिए की गई एक दिन की यात्रा दूसरी सबसे ज्यादा रही है. रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि एक दिन की यात्रा के दौरान लोगों ने शाॅपिंग पर सबसे ज्यादा खर्च किया. ग्रामीण इलाकों के लोगों ने प्रति ट्रिप करीब 1,795 जबकि शहरी क्षेत्र के लिए यही खर्च औसतन 2,631 रुपए रहा है.

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