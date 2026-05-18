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फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से डोमेस्टिक टूर की लागत 10-12 प्रतिशत बढ़ी, पर्यटन विशेषज्ञों से समझें

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत पर सीधा असर पड़ा है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Domestic tour costs increase 10-12 per cent due to hike in fuel, air fare, cooking gas say Tourism Experts
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 6:03 PM IST

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नई दिल्ली: फ्यूल, कुकिंग गैस और यात्रा की बढ़ती कीमतें भारत के घरेलू पर्यटन क्षेत्र के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, जबकि सरकार लोगों को विदेश जाने के बजाय देश में ही घूमने-फिरने के लिए बढ़ावा दे रही है.

पीएम नरेंद्र मोदी की घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील से पूरे भारत में कम ज्ञात गंतव्य कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, छोटे होटल, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और क्षेत्रीय टूरिज्म बिजनेस को फायदा हो सकता है. हालांकि, हवाई किराए, फ्यूल और कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, जिसमें पेट्रोल, डीजल और LPG शामिल हैं, ने यात्रा की परिचालन लागत और होटलों और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में डायनामिक किराए को काफी बढ़ा दिया है.

इस वजह से, घरेलू टूर पैकेज कथित तौर पर 10-12 प्रतिशत महंगे हो गए हैं, और उद्योग विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर फ्यूल की कीमतें बढ़ती रहीं तो टूर पैकेज और भी महंगे हो जाएंगे. ज़्यादा परिवहन खर्च का सीधा असर हवाई टिकट, टूरिस्ट बस, टैक्सी, होटल बुकिंग और खाने-पीने की सेवाओं पर पड़ता है, जिससे मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बजट ट्रैवल और मुश्किल हो जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, टूरिज्म एक्सपर्ट और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों, हवाई किराए और कुकिंग गैस की कीमतों ने घरेलू ट्रैवल खर्च को काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूल की कीमतों, हवाई किराए और कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कुछ जगहों पर घूमना पहले से ही महंगा हो गया है. मुझे मिली जानकारी के मुताबिक, टूर का खर्च पहले ही लगभग 10-12 प्रतिशत बढ़ गया है, और अगर डिमांड बढ़ी तो यह लगभग 15 प्रतिशत और बढ़ सकता है."

उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत पर सीधा असर पड़ा है, जबकि LPG की ज्यादा कीमतों से होटल और रेस्टोरेंट के खर्चे बढ़ गए हैं. इन सबका मिला-जुला असर यह है कि मिडिल-क्लास परिवारों के लिए घरेलू हॉलिडे पैकेज महंगे हो रहे हैं, खासकर पीक ट्रैवल सीजन में.

ट्रैवल खर्च में बढ़ोतरी से बढ़ती चिंता पर रोशनी डालते हुए, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के पब्लिक रिलेशन काउंसिल के चेयरमैन राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया कि घरेलू टूर पैकेज तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, खासकर परिचालन लागत जैसे हवाई किराया, परिवहन और खाना-पीना.

सहगल ने कहा कि कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर खर्च में बढ़ोतरी पहले से ही दिख रही है और आने वाले महीनों में यात्रियों की डिमांड के आधार पर यह और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा, "कुछ जगहों पर टूर पैकेज पहले ही महंगे हो गए हैं और गंतव्य की डिमांड के आधार पर भविष्य में और महंगे होने की संभावना है. उदाहरण के लिए, गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे पर्यटकों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. इसी तरह, अगर किसी गंतव्य पर ज्यादा डिमांड है, तो बढ़ते हवाई किराए, रोड ट्रांसपोर्ट चार्ज और खाने-पीने की चीजों की कीमतों की वजह से यात्रियों को लगभग 10-15 प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ सकता है."

टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि मौसम आधारित डिमांड के साथ फ्यूल की बढ़ती कीमतें और परिचालन लागत की वजह से टूरिज्म सेक्टर में कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे परिवहन, ठहरने की जगह और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर असर पड़ रहा है.

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मानद सचिव गरिश ओबेरॉय ने ईटीवी भारत को बताया कि स्थानीय परिवहन और ठहरने के खर्च में हाल ही में बढ़ोतरी के बावजूद, विदेश यात्रा के मुकाबले घरेलू यात्रा अभी भी तुलनात्मक रूप से सस्ती है. ओबेरॉय ने कहा कि हालांकि देश के अंदर हवाई किराए और होटल के किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घरेलू यात्रा का कुल खर्च अभी भी कई इंटरनेशनल हॉलिडे पैकेज से कम है.

उन्होंने कहा, "अगर हम विदेश और घरेलू यात्रा के हवाई किराए की तुलना करें, तो कीमतें बहुत ज्यादा नहीं हैं. हालांकि, यह सच है कि स्थानीय यात्रा और होटल बुकिंग की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है."

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि घरेलू जगहों के लिए बढ़ती पसंद लंबे समय में टूरिज्म सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ओबेरॉय ने कहा, "घरेलू पर्यटन स्थलों पर लोगों की संख्या बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी."

इंडस्ट्री के हितधारकों का मानना ​​है कि घरेलू पर्यटन में बढ़ती दिलचस्पी से नए मौके बनाने में मदद मिलेगी और उम्मीद है कि इससे रोजगार पैदा होगा और टूरिज्म सर्किट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

टूरिज़्म एक्सपर्ट और स्टिक ट्रैवल एंड एयर चार्टर ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष गोयल ने कहा कि घरेलू टूर की कीमतों में बढ़ोतरी से पर्यटकों की आवाजाही पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि कई यात्री अपनी छुट्टियां पूरी तरह कैंसिल करने के बजाय अपने बजट के हिसाब से अपने प्लान बदल रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए गोयल ने बताया कि पर्यटक अब बढ़ते ट्रैवल खर्च को मैनेज करने के लिए छोटी ट्रिप चुन रहे हैं.

उन्होंने कहा, "घरेलू पर्यटन में, टूर के खर्च में बढ़ोतरी का पर्यटकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटकों ने अपने बजट को संतुलित करने के लिए अपनी ट्रिप का समय कम कर दिया है. उदाहरण के लिए, जो पर्यटक पहले 10-दिन के टूर पैकेज बुक करते थे, वे अब पांच से छह दिन की ट्रिप चुन रहे हैं, जिससे उन्हें खर्च मैनेज करने में मदद मिलती है."

गोयल ने यह भी बताया कि हाल के महीनों में घरेलू पर्यटन में काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पर्यटक अंतरराष्ट्रीय छुट्टियों के बजाय भारत के अंदर की जगहों को अधिक पसंद कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "मौजूदा हालात में, घरेलू पर्यटन इसलिए बढ़ा है क्योंकि पर्यटक विदेशी टूर से बच रहे हैं और इसके बजाय घरेलू जगहों की बुकिंग कर रहे हैं."

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