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फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से डोमेस्टिक टूर की लागत 10-12 प्रतिशत बढ़ी, पर्यटन विशेषज्ञों से समझें

21 अप्रैल 2026 अनंतनाग में आतंकी हमले की पहली बरसी से एक दिन पहले पहलगाम में टूरिस्ट ने फोटो खिंचवाई ( ANI )

नई दिल्ली: फ्यूल, कुकिंग गैस और यात्रा की बढ़ती कीमतें भारत के घरेलू पर्यटन क्षेत्र के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, जबकि सरकार लोगों को विदेश जाने के बजाय देश में ही घूमने-फिरने के लिए बढ़ावा दे रही है.

पीएम नरेंद्र मोदी की घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील से पूरे भारत में कम ज्ञात गंतव्य कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, छोटे होटल, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और क्षेत्रीय टूरिज्म बिजनेस को फायदा हो सकता है. हालांकि, हवाई किराए, फ्यूल और कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, जिसमें पेट्रोल, डीजल और LPG शामिल हैं, ने यात्रा की परिचालन लागत और होटलों और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में डायनामिक किराए को काफी बढ़ा दिया है.

इस वजह से, घरेलू टूर पैकेज कथित तौर पर 10-12 प्रतिशत महंगे हो गए हैं, और उद्योग विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर फ्यूल की कीमतें बढ़ती रहीं तो टूर पैकेज और भी महंगे हो जाएंगे. ज़्यादा परिवहन खर्च का सीधा असर हवाई टिकट, टूरिस्ट बस, टैक्सी, होटल बुकिंग और खाने-पीने की सेवाओं पर पड़ता है, जिससे मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बजट ट्रैवल और मुश्किल हो जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, टूरिज्म एक्सपर्ट और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों, हवाई किराए और कुकिंग गैस की कीमतों ने घरेलू ट्रैवल खर्च को काफी बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि फ्यूल की कीमतों, हवाई किराए और कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कुछ जगहों पर घूमना पहले से ही महंगा हो गया है. मुझे मिली जानकारी के मुताबिक, टूर का खर्च पहले ही लगभग 10-12 प्रतिशत बढ़ गया है, और अगर डिमांड बढ़ी तो यह लगभग 15 प्रतिशत और बढ़ सकता है."

उद्योग विशेषज्ञों का मानना ​​है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत पर सीधा असर पड़ा है, जबकि LPG की ज्यादा कीमतों से होटल और रेस्टोरेंट के खर्चे बढ़ गए हैं. इन सबका मिला-जुला असर यह है कि मिडिल-क्लास परिवारों के लिए घरेलू हॉलिडे पैकेज महंगे हो रहे हैं, खासकर पीक ट्रैवल सीजन में.

ट्रैवल खर्च में बढ़ोतरी से बढ़ती चिंता पर रोशनी डालते हुए, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के पब्लिक रिलेशन काउंसिल के चेयरमैन राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया कि घरेलू टूर पैकेज तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, खासकर परिचालन लागत जैसे हवाई किराया, परिवहन और खाना-पीना.

सहगल ने कहा कि कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर खर्च में बढ़ोतरी पहले से ही दिख रही है और आने वाले महीनों में यात्रियों की डिमांड के आधार पर यह और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा, "कुछ जगहों पर टूर पैकेज पहले ही महंगे हो गए हैं और गंतव्य की डिमांड के आधार पर भविष्य में और महंगे होने की संभावना है. उदाहरण के लिए, गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन जाने का प्लान बना रहे पर्यटकों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. इसी तरह, अगर किसी गंतव्य पर ज्यादा डिमांड है, तो बढ़ते हवाई किराए, रोड ट्रांसपोर्ट चार्ज और खाने-पीने की चीजों की कीमतों की वजह से यात्रियों को लगभग 10-15 प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ सकता है."

टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि मौसम आधारित डिमांड के साथ फ्यूल की बढ़ती कीमतें और परिचालन लागत की वजह से टूरिज्म सेक्टर में कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे परिवहन, ठहरने की जगह और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर असर पड़ रहा है.