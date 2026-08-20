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डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह, रामोजी फिल्म सिटी में जश्न...कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन की हुई तारीफ

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह रामोजी फिल्म सिटी में बड़े ही शानदार तरीके से मनाई गई. फिल्म सिटी के सितारा होटल में हुए उत्सव में कर्मचारी और उनके परिवार वालों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया.

मैनेजमेंट ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगन से काम करके कंपनी का नाम बनाने वाले एम्प्लॉई और स्टाफ को सम्मानित किया और उनके टैलेंट को पहचाना. ये सेलिब्रेशन जोश के साथ हुए, जिसमें सेवा के लिए सम्मान, टैलेंट के लिए अवॉर्ड और जुड़ाव के लिए अपनापन दिखाया गया.

डॉल्फिन होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि (चीफ गेस्ट) के तौर पर शामिल हुईं. डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह के मौके पर सीनियर कर्मचारियों के साथ केक काटा गया. साथ ही अलग-अलग विभाग में सबसे अच्छा काम करने वाले कर्मचारी और स्टाफ को सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान, लॉयल्टी अवॉर्ड जीतने वाले 11 कर्मचारियों को 8 ग्राम सोने के सिक्के दिए गए. डॉल्फिन होटल्स में 25 साल से काम कर रहे 18 लोगों को 50,000 रुपये का चेक, मेमेंटो और गिफ्ट दिए गए. इसी तरह, मैनेजेरियल एक्सीलेंस, अचीवमेंट, ब्राइट बिगिनर, बेस्ट एग्जीक्यूटिव और विमेन एक्सीलेंस जैसी अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. क्विज कॉम्पिटिशन आयोजित किए गए और इनाम दिए गए.

इधर, डॉल्फिन होटल्स के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करने वाले कर्मचारी काफी भावुक थे. उन्होंने खुशी जताई कि डॉल्फिन होटल ने उनकी वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ पारिवारिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है.