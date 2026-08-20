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डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह, रामोजी फिल्म सिटी में जश्न...कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन की हुई तारीफ

कंपनी की प्रबंध निदेशक विजयेश्वरी ने डॉल्फिन होटल्स की हर सफलता के पीछे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन की तारीफ की.

Dolphin Hotels 29th Anniversary - Celebrations at Ramoji Film City
डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह, रामोजी फिल्म सिटी में जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 4:00 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह रामोजी फिल्म सिटी में बड़े ही शानदार तरीके से मनाई गई. फिल्म सिटी के सितारा होटल में हुए उत्सव में कर्मचारी और उनके परिवार वालों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया.

मैनेजमेंट ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगन से काम करके कंपनी का नाम बनाने वाले एम्प्लॉई और स्टाफ को सम्मानित किया और उनके टैलेंट को पहचाना. ये सेलिब्रेशन जोश के साथ हुए, जिसमें सेवा के लिए सम्मान, टैलेंट के लिए अवॉर्ड और जुड़ाव के लिए अपनापन दिखाया गया.

डॉल्फिन होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि (चीफ गेस्ट) के तौर पर शामिल हुईं. डॉल्फिन होटल्स की 29वीं सालगिरह के मौके पर सीनियर कर्मचारियों के साथ केक काटा गया. साथ ही अलग-अलग विभाग में सबसे अच्छा काम करने वाले कर्मचारी और स्टाफ को सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान, लॉयल्टी अवॉर्ड जीतने वाले 11 कर्मचारियों को 8 ग्राम सोने के सिक्के दिए गए. डॉल्फिन होटल्स में 25 साल से काम कर रहे 18 लोगों को 50,000 रुपये का चेक, मेमेंटो और गिफ्ट दिए गए. इसी तरह, मैनेजेरियल एक्सीलेंस, अचीवमेंट, ब्राइट बिगिनर, बेस्ट एग्जीक्यूटिव और विमेन एक्सीलेंस जैसी अलग-अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. क्विज कॉम्पिटिशन आयोजित किए गए और इनाम दिए गए.

इधर, डॉल्फिन होटल्स के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करने वाले कर्मचारी काफी भावुक थे. उन्होंने खुशी जताई कि डॉल्फिन होटल ने उनकी वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ पारिवारिक विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है.

कंपनी की प्रबंध निदेशक विजयेश्वरी ने डॉल्फिन होटल्स की हर सफलता के पीछे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वे 'अतिथि देवोभव' की भावना से काम कर रहे हैं. उन्होंने कर्मचारियों को हर दिन कुछ नया सीखने की सलाह दी. विजयेश्वरी ने कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों के विकास से ही और ऊंचाइयों तक पहुंचेगी.

"इन 29 सालों में जो कुछ भी हासिल हुआ है, वह आपकी कड़ी मेहनत की वजह से है. इस सफलता में हर कर्मचारी का योगदान है. यह सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की भी सफलता है, यह हम सबकी सफलता है. हम एक परिवार की तरह एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं. आप सब मेरे परिवार की तरह हैं. मेहमान हमारे लिए भगवान के बराबर होते हैं. हम उनका प्यार और स्नेह से स्वागत करते हैं" - विजयेश्वरी, प्रबंध निदेशक, डॉल्फिन होटल्स

डॉल्फिन होटल्स के वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत शानदार थे. सितारा होटल में कर्मचारी और उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे. उन्होंने यहां नृत्य कला का प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम और अधिक खुशनुमा हो गया. वे डीजे की धुन पर थिरक रहे थे. यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी थीम पर किया गया मैशअप डांस और देशभक्ति का गाना खास आकर्षण का केंद्र रहा.

तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को दिखाने वाला बोनालू थीम पर किया गया डांस खास तौर पर शानदार था. प्रोग्राम के बाद, कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों के लिए अलग-अलग तरह की लजीज व्यंजनों के साथ दावत का विशेष इंतजाम भी किया गया था.

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