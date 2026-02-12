Dog Attack : 9 साल की बालिका पर स्ट्रीट डॉग्स का हमला, ICU में भर्ती
राजस्थान के तालेड़ा में 9 साल की बालिका पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला सामने आया है. बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
Published : February 12, 2026 at 5:14 PM IST
कोटा: बूंदी जिले के तालेड़ा में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में गुरुवार को 9 साल की बालिका तृप्ति सेन पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला सामने आया है. बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उसके शरीर पर कई जख्म हो गए हैं.
घटना के बाद बालिका को पहले तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. साथ ही, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर घाव का भी उपचार किया गया है. हालात को गंभीर देखते हुए इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया गया है. लड़की के पिता तालेड़ा में मौजूद नहीं हैं, जबकि मां प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में उसे दादा और दादी ही लेकर अस्पताल आए हैं.
स्कूल के प्रिंसिपल गोवर्धन गोपाल का कहना है कि बच्चे लंच के समय भोजन करने के बाद मैदान में खेल रहे थे. इसी दौरान 3 से 4 डॉग्स ने बालिका पर हमला कर दिया था. इन डॉग्स को भगा दिया गया है. केयरटेकर ने बड़ी मुश्किल से बालिका को बचाया है. जिसके बाद हम तत्काल अस्पताल लेकर गए थे, जहां से बच्ची को कोटा रेफर किया गया है.
बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं. वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है. उनका कहना है कि बालिका के शरीर पर चेहरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं. बुरी तरह से उसे पर स्ट्रीट डॉग्स ने काटा है. स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं.
पढ़ें : Dog Terror in Kota : कलेक्ट्रेट व नयापुरा में डॉग का हमला, 20 से ज्यादा को काटा
मैं चाहता हूं कि जिस तरह की घटना मेरी पोती के साथ हुई है, वैसी घटना अन्य बच्चों के साथ नहीं हो. सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले. भंवरलाल का कहना है कि उनका बेटा नरेश और बहू नहीं आ पाए हैं. नरेश बागेश्वर धाम गया हुआ है, जबकि बहू अंतिम गर्भवती है. इसके चलते नहीं आ पाई है. हमें बालिका को संभालने में भी काफी परेशानी हो रही है.
कॉलेज मेडिकल कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा का कहना है कि बालिका के शरीर पर करीब 20 के आसपास घाव हैं. उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है. इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारू रखा जा सके. बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित कई जगह पर घाव के निशान हैं.