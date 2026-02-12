ETV Bharat / bharat

Dog Attack : 9 साल की बालिका पर स्ट्रीट डॉग्स का हमला, ICU में भर्ती

कोटा: बूंदी जिले के तालेड़ा में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में गुरुवार को 9 साल की बालिका तृप्ति सेन पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला सामने आया है. बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उसके शरीर पर कई जख्म हो गए हैं. घटना के बाद बालिका को पहले तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. साथ ही, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर घाव का भी उपचार किया गया है. हालात को गंभीर देखते हुए इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया गया है. लड़की के पिता तालेड़ा में मौजूद नहीं हैं, जबकि मां प्रेग्नेंट हैं. ऐसे में उसे दादा और दादी ही लेकर अस्पताल आए हैं. स्ट्रीट डॉग्स के हमले को लेकर किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota) स्कूल के प्रिंसिपल गोवर्धन गोपाल का कहना है कि बच्चे लंच के समय भोजन करने के बाद मैदान में खेल रहे थे. इसी दौरान 3 से 4 डॉग्स ने बालिका पर हमला कर दिया था. इन डॉग्स को भगा दिया गया है. केयरटेकर ने बड़ी मुश्किल से बालिका को बचाया है. जिसके बाद हम तत्काल अस्पताल लेकर गए थे, जहां से बच्ची को कोटा रेफर किया गया है.