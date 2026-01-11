ETV Bharat / bharat

जख्मों पर 'मछली की खाल' का मरहम: गंभीर संक्रमण से तड़प रहे कुत्ते की डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

हैदराबादः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है. यहां एक पालतू कुत्ते का इलाज मछली की खाल (fish skin grafting) के जरिए सफलतापूर्वक किया गया. कुत्ते का शरीर एक गंभीर इन्फेक्शन की वजह से करीब 50 प्रतिशत तक खराब हो चुका था. हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित 'पेट्स केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल' में यह इलाज किया गया.

अस्पताल के संस्थापक और मुख्य पशु चिकित्सक, डॉ. वेंकट यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कुत्ता बोडुप्पल के एक निवासी का है. कुत्ते को एक गंभीर स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा था.

जब कुत्ते का मालिक 'पेट्स केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल' पहुंचा, तो मेडिकल टीम ने सामान्य पशु चिकित्सा विधियों के बजाय एक आधुनिक रिजेनरेटिव (पुनर्योजी) उपचार पद्धति अपनाने का फैसला किया. इसके तहत कुत्ते के शरीर के प्रभावित हिस्सों पर प्रोसेस्ड मछली की खाल लगाई गई.

डॉ. वेंकट यादव ने बताया कि इस नई तकनीक से दर्द को कम करने और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिली. उन्होंने समझाया, "मछली की खाल एक अस्थायी त्वचा के रूप में काम करती है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया में मदद करती है. यह ऊतकों (tissues) को तेजी से दोबारा बनाने में मदद करती है और घाव को सुरक्षित रखती है."

डॉक्टर के अनुसार, मछली की खाल में प्राकृतिक कोलेजन, ओमेगा फैटी एसिड और बायोएक्टिव तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी हैं. यह खाल घाव पर प्राकृतिक रूप से चिपक जाती है, नमी बनाए रखती है और एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे ऊपर की त्वचा तेजी से दोबारा बनने लगती है.

डॉ. वेंकट यादव ने बताया, "यह तरीका न केवल घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि जानवर की तकलीफ को भी कम करता है. यह तकनीक उन मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां संक्रमण, जलने या चोट के कारण त्वचा का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया हो."