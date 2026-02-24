शिमला में इंसानी टांग मुंह में दबाकर घूम रहा था कुत्ता? कमेटी गठित, थोड़ी देर में मिलेगा जवाब
शिमला के चमियाना अस्पताल परिसर में एक कुत्ता इंसानी टांग लेकर घूमता रहा? वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह एक कुत्ता इंसान की टांग की तरह दिखने वाला कुछ मुंह में दबाकर घूमते दिखा. अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (एआईएमएसएस) चमियाणा के परिसर में कुत्ता देखा गया. इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं. लोग कुत्ते को देखते ही भयभीत हो गए. लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.
तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित
मामला सामने आने पर अस्पताल के एमएस डॉ सुधीर शर्मा ने बताया कि, "अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लिया है. इसे अत्यंत गंभीरता से देखा गया है. मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है, जिसमें नर्सिंग अधीक्षक लीलावती, बायो-मेडिकल वेस्ट के नोडल अधिकारी राजेश वर्मा और मैट्रन लीला बोध शामिल हैं. समिति मामले की पूरी जांच कर तथ्यों का पता लगाएगी, जिम्मेदारी तय करेगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संभावित लापरवाहियों की पहचान करेगी."
सुपरवासुपवाइजर से जवाब तलब
एमएस के अनुसार, इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने सफाई के सुपरवाइजर से जवाब तलब किया गया है. यह पता लगया जा रहा है कि इंसानी टांग अस्पताल में की गई एम्प्यूटेशन यानी शरीर का अंग काटने के बाद मेडिकल वेस्ट में रखी गई थी या किसी अनय वजह (हादसे आदि) से रखी गई थी. जहां अंग रखा गया है, उसका दरवाजा ठीक से बंद किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.
किसके पास थी जिम्मेदारी?
अस्पताल के एमएस ने कहा कि, यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस कमरे की जिम्मेदारी किस कर्मचारी के पास थी और किस कर्मचारी के पास इसे ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी थी. अस्पताल प्रबंधन इसकी जांच कर रहा है. जांच के बाद ही लापरवाह स्टाफ के नाम सामने आ पाएंगे. उन्होंने कहा कि, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से अस्पताल प्रशासन की भी बदनामी हो रही है.
अस्पताल प्रशासन की लापरवाही?
स्थानीय लोगों का कहना है कि, अस्पताल के स्तर पर यह घोर लापरवाही है. काटी गई टांग को ठिकाने लगाने की व्यवस्था होती है. लेकिन, यह बड़े स्तर पर लापरवाही है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में जहां दहशत का माहौल है. लोगों में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गहरा आक्रोश भी है. स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
