तेलंगाना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को कुत्तों ने नोंचा, लोगों ने जताई नाराजगी
जानकारी के मुताबिक, मोर्चरी में सही इंतजाम न होने की वजह से शव को जमीन पर रखा गया था.
Published : March 3, 2026 at 3:11 PM IST
जडचर्ला: तेलंगाना में स्थित जाडचरेला सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर (मोर्चरी) में एक आवारा कुत्ते ने घुसकर एक डेड बॉडी को क्षत-विक्षत कर दिया. इससे सरकारी अस्पताल में सुरक्षा, इंतजाम और सुविधाओं से संबंधित गंभीर कमियां निकल कर सामने आ गईं.
यह घटना सोमवार को जिला अस्पताल में हुई, जहां जडचर्ला मंडल के नागसाला गांव के लॉरी ड्राइवर 32 साल के पोल भीमेश्वर की डेड बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर में रखी गई थी.
माना जा रहा है कि सही इंतजाम न होने की वजह से शव को जमीन पर रखा गया था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता मोर्चरी परिसर में घुस गया और बॉडी का हाथ कुतरने लगा. सीसीटीवी कैमरे में कैद परेशान करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. इस घटना पर अस्पताल अधीक्षक चंद्रकला ने कहा कि जब पोस्टमॉर्टम स्टाफ आया तो उन्होंने कुत्ते को वहां से भगा दिया.
अस्पताल अपग्रेड हुआ, लेकिन सुविधाएं नहीं
जाडचरेला सरकारी अस्पताल, जो पहले 30 बेड का था, उसे 2023 में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया था. हालांकि, नई बिल्डिंग में जरूरी मॉर्चरी उपकरण और उससे जुड़ी सुविधाएं नहीं दी गई हैं. इस वजह से, पोस्टमॉर्टम जांच अभी भी पुराने हॉस्पिटल की मॉर्चरी में की जा रही हैं.
अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में, पोस्टमॉर्टम के लिए लाई गई एक बॉडी को खराब हालत की वजह से मॉर्चरी में नहीं रखा गया था. इसके बजाय, उसे रात भर एम्बुलेंस में रखा गया, और अगली सुबह पोस्टमॉर्टम किया गया. सुविधाओं और सुरक्षा की कमी के बारे में ऊपर के अधिकारियों को बार-बार बताने के बावजूद, अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है.
जहां तक लॉरी ड्राइवर की बॉडी के कुत्ते द्वारा क्षत-विक्षत किए जाने की बात है, वह शनिवार को काम के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा, जिससे परिवार परेशान हो गया. परिवार ने आस-पास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. सोमवार सुबह भीमेश्वर का शव एक स्थानीय तालाब में तैरता हुआ मिला और पुलिस ने उसे अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया.
