तेलंगाना के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को कुत्तों ने नोंचा, लोगों ने जताई नाराजगी

जडचर्ला: तेलंगाना में स्थित जाडचरेला सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर (मोर्चरी) में एक आवारा कुत्ते ने घुसकर एक डेड बॉडी को क्षत-विक्षत कर दिया. इससे सरकारी अस्पताल में सुरक्षा, इंतजाम और सुविधाओं से संबंधित गंभीर कमियां निकल कर सामने आ गईं.

यह घटना सोमवार को जिला अस्पताल में हुई, जहां जडचर्ला मंडल के नागसाला गांव के लॉरी ड्राइवर 32 साल के पोल भीमेश्वर की डेड बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर में रखी गई थी.

माना जा रहा है कि सही इंतजाम न होने की वजह से शव को जमीन पर रखा गया था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ता मोर्चरी परिसर में घुस गया और बॉडी का हाथ कुतरने लगा. सीसीटीवी कैमरे में कैद परेशान करने वाले दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. इस घटना पर अस्पताल अधीक्षक चंद्रकला ने कहा कि जब पोस्टमॉर्टम स्टाफ आया तो उन्होंने कुत्ते को वहां से भगा दिया.

अस्पताल अपग्रेड हुआ, लेकिन सुविधाएं नहीं

जाडचरेला सरकारी अस्पताल, जो पहले 30 बेड का था, उसे 2023 में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया था. हालांकि, नई बिल्डिंग में जरूरी मॉर्चरी उपकरण और उससे जुड़ी सुविधाएं नहीं दी गई हैं. इस वजह से, पोस्टमॉर्टम जांच अभी भी पुराने हॉस्पिटल की मॉर्चरी में की जा रही हैं.