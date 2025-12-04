ETV Bharat / bharat

'बहुत लेडीज हैं, वो अपने..' बिहार के BJP विधायक बोले- 'लोकतंत्र के मंदिर में कुकुर ले जाना ठीक नहीं'

पटना: बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने मंगलवार को महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसको लेकर बिहार का ही नहीं बल्कि देशभर का सियासी पारा गरम हो गया है. हालांकि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने आए बीजेपी विधायक से जब उनके बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "मैं अपने बयान पर अडिग हूं."

बीजेपी विधायक ने दी सफाई: बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार से जब यह पूछा गया कि आपने महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान दिया है तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. जो महिला कुकुर लेकर सदन में जाती है, उसको ही लेकर हमने बयान दिया था. उन्होंने कहा कि कुत्ता को सदन में लेकर जाना कहीं से भी उचित नहीं है. इस बयान से किसी और को कोई लेना देना नहीं है.

बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का बयान (ETV Bharat)

"मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में कुकुर लेकर जाना कहीं से लाजमी नहीं है, सही नहीं है. जो कुकुर लेकर जा रहे हैं और सदन के माननीय सदस्यों को उसी समतुल्य बता रहे हैं, उनके ऊपर मैंने टिपप्णी की थी. मेरा बयान सिर्फ कांग्रेस की सांसद जो कुत्ता लेकर सदन पहुंचीं थीं, उनके लिए था."- प्रमोद कुमार, बीजेपी विधायक

बीजेपी विधायक का बयान जिसने मचाया बवाल: बिहार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी से बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने कहा था कि बहुत से लोगों की आदत कुत्ते के साथ सोने की होती है. मोबाइल पर देखिएगा तो बहुत लेडिज जो हैं, वह अपने आप में संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती हैं. इसके बाद से लोग विधायक की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

कांग्रेस सांसद ने भी दिया था आपत्तिजनक बयान: संसद में कुत्ता लाने को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा था कि कोई कानून बना है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी तो वहां पर एक स्कूटर और एक कार की टक्कर हो गई. उसके आगे ये पिल्ला सड़क पर घूम रहा था. मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी, तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, संसद आई और वापस भेज दिया.