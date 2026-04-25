ETV Bharat / bharat

डॉग ने डेढ़ माह के शिशु पर हमला कर फाड़ा पेट, खाना बना रही मां भिड़ी, हालत नाजुक

अजमेर : पीसांगन क्षेत्र में एक डॉग ने डेढ़ माह के शिशु का पेट फाड़ दिया. इस दौरान खाना बना रही मां हिंसक डॉग से भिड़ गई. शिशु का शरीर नोच रहे डॉग से बचाने के लिए मां ने उसे अपने शरीर से ढक लिया, जिससे शिशु की जान बच गई. घटना पीसांगन क्षेत्र के कालेसरा गांव की है. गंभीर रूप से घायल शिशु को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है. शिशु को वेंटिलेटर पर रखा गया है.

अजमेर जेएलएन अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग में सह प्रभारी जयनारायण ने बताया कि शिशु की आतड़िया सभी बाहर आ गई थी, जिनको वापस व्यवस्थित किया गया है. शिशु की हालत काफी गंभीर है. उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है. वहीं, पीसांगन थाना क्षेत्र में कालेसरा गांव में रहने वाली कला ने बताया कि 24 अप्रैल को वह झुग्गी में खाना बना रही थी. पास में ही 3 साल के बेटे के साथ डेढ़ माह का सांवरा सो रहा था. इस दौरान डॉग ने झुग्गी में घुसकर नींद में शिशु पर हमला कर दिया.