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हुक्का नहीं 85 सिगरेट गुड़गुड़ा रहे आप, अभी नहीं संभले तो हो सकता है कैंसर, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

​ हुक्के के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियां और कैंसर : ​भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की रिपोर्ट्स के अनुसार, तंबाकू और हुक्के के धुएं के कारण शरीर के लगभग हर अंग को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचता है. ​फेफड़ों का कैंसर: शोध रिपोर्ट के अनुसार, हुक्का पीने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 6 गुना अधिक पाया गया है.

​ 3. चारकोल (कोयले) का अति-घातक प्रभाव : ​हुक्के में तंबाकू को जलाने के लिए ऊपर से जो दहकता हुआ कोयला रखा जाता है, वो खुद जलने पर अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड , आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन(PAHs) जैसी विषैली गैसें और भारी धातुएं पैदा करता है जो सीधे रक्त कोशिकाओं को नष्ट करते हैं.

​ 2. 80 से 85 सिगरेट के बराबर धुआं : एक औसत सिगरेट को पीने में व्यक्ति 5 से 9 मिनट लगाता है और लगभग 8 से 12 बार सांस खींचता है. इसके विपरीत हुक्के का एक सेशन (बैठक) आमतौर पर 60 से 90 मिनट तक चलता है. इस दौरान एक व्यक्ति सैकड़ों बार गहरा धुआं अंदर खींचता है. डॉक्टरों के अनुसार केवल 1 घंटे का हुक्का सेशन शरीर में 80 से 85 सिगरेट के बराबर हानिकारक धुआं पहुंचा देता है.

​ 1. पानी की कार्यप्रणाली का सच : ​हुक्के का पानी धुएं को केवल थोड़ा ठंडा करता है, लेकिन वह उसमें मौजूद कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक कार्सिनोजेन्स को बाहर नहीं निकाल पाता. निकोटिन, टार और भारी धातुएं पानी में घुलनशील नहीं होतीं और वे बिना किसी रुकावट के सीधे इंसान के फेफड़ों तक पहुंचती हैं.

सिगरेट से 80-85 गुना ज्यादा नुकसान : हुक्का गुड़गुड़ाने वाले भले ही इसके जितने फायदे गिना रहे हों लेकिन ​चिकित्सा विज्ञान और कैंसर अनुसंधान संस्थानों ने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि हुक्का सुरक्षित है. आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. मीनाक्षी के अनुसार, हुक्का पीना सिगरेट से भी कई गुना अधिक घातक है:

​ पाचन और गैस से राहत का दावा: बुजुर्ग गजे सिंह मानते हैं कि सुबह-सुबह हुक्का पीने से पेट साफ होता है, बदहजमी दूर होती है और गैस की समस्या से राहत मिलती है. वर्षों से हुक्का पी रहे बुजुर्ग गजे सिंह , बलबीर सिंह और राजिंदर ये तर्क देते हैं कि वे 40-50 सालों से हुक्का पी रहे हैं और उन्हें आज तक कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, इसलिए डॉक्टर जो दावे कर रहे हैं वे गलत हैं.

​ भाईचारा बढ़ाता है हुक्का : हुक्का पीने वाले बुजुर्ग बलबीर का कहना है हुक्के को एक ही नली से पीने की प्रथा को सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है. जातिगत या सामाजिक भेद-भाव को भुलाकर जब लोग एक साथ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, तो इसे सामूहिक सद्भाव की निशानी समझा जाता है.

हुक्के को लेकर सामाजिक धारणाएं और मिथक : ​हरियाणा के जनमानस में हुक्के को लेकर कुछ ऐसी गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं हैं, जो लोगों को इसके वास्तविक खतरों से बेखबर रखती हैं. करनाल में हुक्के का कश खींचने वाले जगबीर सिंह का मानना है ​पानी से धुआं फिल्टर हो जाता है. चूंकि हुक्के का धुआं पानी की कटोरी से होकर गुजरता है, इसलिए उसमें मौजूद हानिकारक तत्व या विषैले रसायन पानी में ही छन जाते हैं. लोगों का मानना है कि फेफड़ों तक केवल ठंडा और साफ धुआं पहुंचता है.

हरियाणा सरकार ने लगाया प्रतिबंध : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्का बार और हुक्का परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. यह रोक सभी प्रकार के कमर्शियल स्थानों, क्लबों, पब और बार पर लागू होती है. ग्रामीण इलाकों में और घरों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक और सांस्कृतिक हुक्के को इस नियम से बाहर रखा गया है.

हरियाणा में हुक्का : हरियाणा में हुक्का सैकड़ों सालों से आपसी भाईचारे, एकता और मान-सम्मान का प्रतीक रहा है. हरियाणा की संस्कृति में हुक्के को 'पंचों का प्याला' भी कहा जाता है. गांव की चौपालों या बैठकों में एक ही हुक्के पर बैठकर सभी लोग फैसले लेते थे. हुक्का पीने की परंपरा में सबसे बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे पहले सम्मान के साथ हुक्का दिया जाता है. पुराने समय में गांव के बड़े-बूढ़े साथ बैठकर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच सुख-दुख की बातें साझा करते थे. किसी व्यक्ति से सामाजिक संबंध तोड़ने को 'हुक्का-पानी बंद करना' कहा जाता था. हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाएं भी घर के भीतर चिलम या छोटी पाइपनुमा 'हुक्खी' का सेवन करती थीं.

हुक्के का इतिहास जानिए : सबसे पहले हुक्के का इतिहास जानिए. हुक्के का आविष्कार भारत में मुगल काल के दौरान 16वीं शताब्दी में हुआ था. हुक्के का आविष्कार मुगल काल में अकबर के ईरानी चिकित्सक अबुल-फतह गिलानी ने भारत के फतेहपुर सिकरी शहर में किया था. शुरुआत में तंबाकू के धुएं को स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक बनाने और उसे पानी से छानकर ठंडा करने के लिए इसे बनाया गया था. पहले हुक्के का आधार नारियल के खोल और नली बांस से बनाई जाती थी. भारत से यह परंपरा बाद में फारस (ईरान), ओटोमन साम्राज्य और अन्य मध्य पूर्वी देशों में फैली.

करनाल : हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति और जीवनशैली में हुक्के का स्थान बेहद ख़ास रहा है. प्रदेश की चौपालों से लेकर गांवों के आंगनों तक, हुक्के को केवल एक नशीले पदार्थ या धूम्रपान के साधन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था, भाईचारे और बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक माना जाता है. गांव के बड़े-बुजुर्ग जब एक साथ बैठकर हुक्के की घूंट खींचते हैं, तो वहां ना केवल सुख-दुख की बातें साझा होती हैं, बल्कि बड़े से बड़े सामाजिक, पारिवारिक और भूमि विवादों का निपटारा भी इसी हुक्के की बैठक में कर दिया जाता है. ​हालांकि इस सांस्कृतिक ताने-बाने वाले शौक के पीछे एक जानलेवा स्वास्थ्य संकट छुपा हुआ है. चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ बार-बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हुक्का पीना सिगरेट या बीड़ी की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है. साथ ही ये कैंसर जैसी बीमारी पीने वाले को दे रहा है लेकिन जब तक लोग इन बीमारियों की चपेट में नहीं आ जाते, तब तक वे इस शौक की सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और डॉक्टर की सलाह को फिजूल मानते हैं.

​मुंह और गले का कैंसर: हुक्के का गर्म धुआं सीधे मुंह की आंतरिक त्वचा, जीभ और मसूड़ों को जलाता है. भारत में हर साल लगभग 1.4 लाख मुंह के कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें से 60% से अधिक का कारण तंबाकू और हुक्का है.

​पाचन तंत्र का नुकसान: हुक्के के विषैले रसायन पेट की आंतरिक परत को प्रभावित करते हैं, जिससे अल्सर, पाचन में रुकावट, एसिडिटी, गॉलब्लैडर कैंसर और लिवर कैंसर की संभावना काफी बढ़ जाती है.

​ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया): हुक्के के धुएं में 'बेंजीन' नामक तत्व पाया जाता है, जो सीधे तौर पर रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर ल्यूकेमिया का कारण बनता है.

हुक्के के साथ ताश खेलते लोग (ETV Bharat)

निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

​महिलाओं के स्वास्थ्य पर हुक्के का घातक असर : डॉ. मीनाक्षी ने बताया ​कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में हुक्के का चलन अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का भी एक वर्ग पारंपरिक हुक्के का सेवन करता है. आधुनिक दौर में लाउंज और हुक्का बार संस्कृति के चलते युवा महिलाओं में भी फ्लेवर्ड हुक्के का क्रेज बढ़ा है.

​प्रजनन क्षमता पर असर: डॉ. मीनाक्षी के अनुसार हुक्के के धुएं में मौजूद विषैले तत्व महिलाओं में बांझपन का कारण बनते हैं.

हुक्का पीने के लिए ग्रुप में बैठे लोग (ETV Bharat)

​गर्भावस्था में जटिलताएं: गर्भवती महिलाओं द्वारा हुक्का पीने से या उसके धुएं के संपर्क में आने (पैसिव स्मोकिंग) से समय से पहले प्रसव या कम वजन के बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ जाता है.

​एनीमिया (खून की कमी): हुक्के के विषैले रसायन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बाधित करते हैं, जिससे महिलाओं में गंभीर हीमोग्लोबिन की कमी (एनीमिया) हो जाती है.

​हड्डियों और जोड़ों का दर्द: निकोटिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है, जिससे समय से पहले ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है.

समूह में हुक्का पीने से नुकसान : डॉ मीनाक्षी ने बताया कि हुक्का पीने से व्यक्ति में स्किन की बीमारी, हैपेटाइटिस जैसे और भी कई बीमारी होती है. इसमें शरीर में अंदरूनी बीमारी के साथ बाहर से भी कई प्रकार के रोग पनप जाते हैं.

हुक्के की तैयारी (ETV Bharat)

परंपरा ने दिया जानलेवा कैंसर : ​हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हुक्के को परंपरा मानकर पीया जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए अत्यंत घातक है. 30 सालों से हुक्का पी रहीं लाजवंती (बदला हुआ नाम) इसका उदाहरण हैं, जिन्हें लंबे समय बाद मुंह का कैंसर डिटेक्ट हुआ. उन्होंने बताया कि वे सालों से हुक्का पीने का शौक रखती है और जब सेहत बिगड़ने पर वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मुंह का कैंसर हो गया है जिसके बाद से वे अपना इलाज करवा रही हैं लेकिन जिंदगी अब परेशानियों से भरी है. अब वे पहले की तरह हुक्का गुड़गुड़ाने का सोच भी नहीं सकती और लगातार उस दिन को कोसती हैं जब उन्होंने हुक्के को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था. ये मामला इस मिथक को तोड़ता है कि हुक्का सुरक्षित है. समय रहते इसे छोड़ना ही कैंसर से बचाव का एकमात्र रास्ता है.

​हर्बल या फ्लेवर्ड हुक्का सिर्फ छलावा : ​आजकल युवाओं को आकर्षित करने के लिए हर्बल केमिकल-फ्री या फ्रूट फ्लेवर्ड हुक्के परोसे जा रहे हैं. युवा इसे यह सोचकर पीते हैं कि इसमें तंबाकू नहीं है, इसलिए यह सुरक्षित है. करनाल के डॉक्टर सौभाग्य संधू के अनुसार यह एक बहुत बड़ा धोखा है. भले ही तंबाकू न हो, लेकिन इसे सुलगाने के लिए जलाया जाने वाला चारकोल (कोयला) वही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्सिनोजेनिक गैसें छोड़ता है. इसके अतिरिक्त, हुक्का बार में अप्रत्यक्ष रूप से धुआं अंदर खींचने वाले भी समान रूप से कैंसर के जोखिम के शिकार बनते हैं.

दुकान पर बिकने के लिए सजा हुक्का (ETV Bharat)

हरियाणा में स्वास्थ्य आपातकाल : ​हरियाणा में तंबाकू और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का संकट कितना गंभीर है, यह हालिया सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट होता है. हरियाणा में प्रति माह कैंसर के लगभग 2,911 नए मामले सामने आ रहे हैं. भारत में वार्षिक तंबाकू जनित कैंसर के मामले 3.5 लाख से 4 लाख के बीच हैं. कुल कैंसर मामलों में तंबाकू/धूम्रपान की हिस्सेदारी 27% से 30% तक है. हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 7 वर्षों में (2019 से 2026 के बीच) राज्य में 25,431 लोगों की मौत केवल फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई है. हर साल औसतन साढ़े तीन से साढ़े चार हजार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. इसके साथ ही, मनोचिकित्सकों की ओपीडी में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज नशा छुड़ाने की काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे लोग हुक्के की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं.

हरियाणा में कैंसर के आंकड़े : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा में 2022 से 2025 तक ओरल कैंसर (मुंह के कैंसर) के मामलों में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है. ​वर्ष 2022 से 2026 की अवधि (5 वर्षों) में हरियाणा में कुल कैंसर के लगभग 1,58,000 से 1,60,000 मामले दर्ज/अनुमानित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 16% से 18% मामले सीधे तौर पर ओरल कैंसर (मुंह और जीभ के कैंसर) के हैं. इस तरह हरियाणा में ओरल कैंसर के 26,000 से 28,000 मामले अनुमानित है. वर्ष 2022 में कुल कैंसर मामले 30800 है, जिसमें ओरल कैंसर के करीब 5100 मामले हैं जिनमें 3670 पुरुष और 1430 महिला शामिल है. वर्ष 2023 में कुल कैंसर के 31680 केस सामने आए हैं जिसमें करीब 5300 ओरल कैंसर के मामले हैं. इसमें 3810 पुरुष और 1490 महिला शामिल है. वर्ष 2024 में 32510 कैंसर के मामले सामने आए हैं जिसमें ओरल कैंसर के करीब 5500 मामले हैं. इसमें 3960 पुरुष और 1540 महिला शामिल है. वर्ष 2025 में कैंसर के 33390 मामले सामने आए हैं जिसमें ओरल कैंसर के 5700 है. इसमें 4100 पुरुष और 1600 महिला शामिल है. वर्ष 2026 में अब तक 34200 मामले सामने आए हैं, जिसमें ओरल कैंसर के करीब 5900 मामले हैं. इनमें 4250 पुरुष और 1650 महिला शामिल है.

हरियाणा में ओरल कैंसर (ETV Bharat)

​कैंसर होने में समय: ​हुक्का सेवनकर्ताओं और डॉक्टरों के तर्कों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. जब 40-50 सालों से हुक्का पी रहे बुजुर्गों से बात की जाती है, तो उनका कहना होता है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ. ​वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर रातों-रात नहीं बनता. तंबाकू का धुआं डीएनए को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है. कई बार लक्षण दिखने में 30 से 40 साल लग जाते हैं. वहीं कुछ व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) मजबूत होने के कारण वे लंबे समय तक बचे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हुक्का सुरक्षित है. 100 में से 70-80 लोग फेफड़ों की कार्यक्षमता खो बैठते हैं और गंभीर अस्थमा, सीओपीडी या कैंसर का शिकार बनते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में कई मौतें सांस की बीमारी, दिल के दौरे या अज्ञात बीमारियों के नाम पर दर्ज हो जाती हैं, जबकि उनका मूल कारण हुक्के का धुआं ही होता है.

आखिर क्या है ​समाधान ? : ​हुक्के के इस जानलेवा प्रकोप से प्रदेश और समाज को बचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है. भाईचारे और चौपाल की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हुक्के की अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए. गांवों और पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने चाहिए, जहां लोगों को यह समझाया जाए कि पानी से धुआं साफ होने वाला तर्क एक भ्रम मात्र है. शहरी क्षेत्रों में युवाओं को बर्बादी से बचाने के लिए कमर्शियल हुक्का बारों पर प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी कड़ाई आवश्यक है. सरकारी अस्पतालों में हुक्का और तंबाकू मुक्ति क्लीनिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टरी सहायता और निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिल सके.

अभी नहीं संभले तो हो सकता है कैंसर (ETV Bharat)

हुक्के से दूरी है जरूरी : हुक्का ना तो सेहत के लिए फायदेमंद है और ना ही ये किसी बीमारी की दवा है. वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट हैं कि हुक्का पीना सीधा कैंसर और अकाल मृत्यु को न्योता देना है. अपनी भावी पीढ़ियों को कैंसरमुक्त और स्वस्थ हरियाणा देने के लिए इस सांस्कृतिक भ्रम को तोड़ना और हुक्के को हमेशा के लिए त्यागना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है.

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