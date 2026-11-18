ETV Bharat / bharat

क्या दवाई की तरह काम करता है मेडिटेशन, क्या इसे मापा जा सकता है, आईआईटी जोधपुर के शोध में मिला जवाब

मेडिटेशन पर शोध करते शोधार्थी ( Source - IIT Jodhpur )

जोधपुर : क्या ध्यान (मेडिटेशन) करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से मापा जा सके? क्या ध्यान के दौरान शरीर में होने वाले कुछ बदलाव उन जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं, जिन पर मस्तिष्क से संबंधित दवाएं असर डालती हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी जोधपुर) के वैज्ञानिकों ने अपने एक महत्वपूर्ण शोध में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है. शोध में पाया गया कि ध्यान से जुड़े जैविक बदलावों और 438 अलग-अलग दवाओं से संबंधित जैविक प्रभावों के बीच कुछ समानताएं मौजूद हैं. यह खोज ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.