क्या दवाई की तरह काम करता है मेडिटेशन, क्या इसे मापा जा सकता है, आईआईटी जोधपुर के शोध में मिला जवाब
शोध में सामने आया कि ध्यान के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों का 438 दवाओं से जुड़े जैविक प्रभावों के साथ संबंध है.
Published : November 18, 2026 at 7:00 PM IST
जोधपुर : क्या ध्यान (मेडिटेशन) करने से हमारे शरीर और मस्तिष्क में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से मापा जा सके? क्या ध्यान के दौरान शरीर में होने वाले कुछ बदलाव उन जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हो सकते हैं, जिन पर मस्तिष्क से संबंधित दवाएं असर डालती हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी जोधपुर) के वैज्ञानिकों ने अपने एक महत्वपूर्ण शोध में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है. शोध में पाया गया कि ध्यान से जुड़े जैविक बदलावों और 438 अलग-अलग दवाओं से संबंधित जैविक प्रभावों के बीच कुछ समानताएं मौजूद हैं. यह खोज ध्यान के वैज्ञानिक प्रभावों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
यह अध्ययन आईआईटी जोधपुर के बायोसाइंस एवं बायोइंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर मिताली मुखर्जी, जो आयुर्वेद और जीन विज्ञान के संयुक्त क्षेत्र (आयुर्जीनोमिक्स) में शोध करती हैं, ने अपनी पीएचडी शोधार्थी अदिति जोशी के साथ किया है. इस शोध में विभाग के ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्तिष्क विज्ञान के विशेषज्ञ डॉ विग्नेश मुरलीधरन तथा आईआईटी जोधपुर के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व बीटेक छात्र दीप पटेल, जो वर्तमान में येल विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, ने भी सहयोग किया. यह शोध अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस (Frontiers in Human Neuroscience) में 9 नवंबर, 2026 को प्रकाशित हुआ है.
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ध्यान का शरीर पर क्या असर होता है? : आमतौर पर ध्यान को मन शांत रखने, तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने का एक तरीका माना जाता है. शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या ध्यान का असर केवल हमारी मानसिक स्थिति तक सीमित है या इससे शरीर के भीतर भी ऐसे जैविक बदलाव होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से पहचाना जा सकता है. इसका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने 'इनर इंजीनियरिंग' ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने वाले 106 लोगों के पहले से उपलब्ध वैज्ञानिक आंकड़ों का अध्ययन किया. इस दौरान कुल 389 जैविक नमूनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इन आंकड़ों को चार अलग-अलग समय पर एकत्र किया गया था—ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले, आठ सप्ताह की तैयारी के बाद, ध्यान शिविर के आठ दिन बाद और तीन महीने बाद. शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि ध्यान करने के अलग-अलग चरणों में हमारे शरीर के जीन की गतिविधियों में किस तरह के बदलाव दिखाई देते हैं. जीन हमारे शरीर की कोशिकाओं को काम करने के निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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438 दवाओं से जुड़े जैविक प्रभावों के साथ समानताएं मिलीं : शोध में वैज्ञानिकों ने 'कनेक्टिविटी मैप' (Connectivity Map) नाम के आधुनिक कंप्यूटर आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया. इसकी मदद से ध्यान से जुड़े जैविक बदलावों की तुलना हजारों दवाओं से संबंधित जैविक आंकड़ों से की गई. इस तुलना में 438 अलग-अलग दवाओं से जुड़े जैविक प्रभावों के साथ महत्वपूर्ण संबंध सामने आए. इनमें विशेष रूप से ऐसी दवाओं से जुड़े प्रभाव शामिल थे, जो मस्तिष्क में संदेशों के आदान-प्रदान को नियंत्रित करने वाले रसायनों, जैसे गाबा (GABA), ग्लूटामेट, डोपामिन और सेरोटोनिन से संबंधित हैं.
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सरल शब्दों में समझें तो हमारे मस्तिष्क में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो एक-दूसरे को लगातार संदेश भेजती रहती हैं. इन संदेशों की मदद से हम सोचते हैं, सीखते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं. इन संदेशों को नियंत्रित करने में कुछ विशेष रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उदाहरण के लिए, गाबा (गामा-अमीनोब्यूटिरिक एसिड) मस्तिष्क की अत्यधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि ग्लूटामेट तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसी तरह डोपामिन और सेरोटोनिन मस्तिष्क की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं.
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ध्यान मस्तिष्क की गतिविधियों को कैसे प्रभावित कर सकता है? : शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह समझना था कि ध्यान मस्तिष्क में सक्रियता और उसे नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से किस तरह जुड़ा हो सकता है. दरअसल, हमारे मस्तिष्क में कुछ संकेत तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, जबकि कुछ उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं. इन दोनों के बीच सही संतुलन होना जरूरी है. यह संतुलन ध्यान केंद्रित करने, भावनाओं पर नियंत्रण रखने, नई चीजें सीखने और शारीरिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस संबंध को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने शोध के नतीजों की तुलना उन प्रकाशित अध्ययनों से की, जिनमें मस्तिष्क पर दवाओं के प्रभाव को ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) नामक तकनीक से मापा गया था. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बिना सर्जरी किए चुंबकीय तरंगों की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है. इस विश्लेषण में 75 दवाओं, दवाओं की 55 श्रेणियों और मस्तिष्क की गतिविधियों से जुड़े 21 मापदंडों पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययनों को शामिल किया गया.
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दवाइयों से इस तरह से पाए संबंध : शोधकर्ताओं ने पाया कि ध्यान के अलग-अलग चरणों में जैविक बदलाव भी अलग-अलग दिखाई देते हैं. शुरुआती तैयारी के दौरान गाबा और डोपामिन से जुड़ी प्रक्रियाओं के साथ संबंध मिले. गहन ध्यान के दौरान गाबा, ग्लूटामेट, डोपामिन, सेरोटोनिन और कैल्शियम चैनल से संबंधित प्रक्रियाओं के संकेत मिले. वहीं, तीन महीने बाद के आंकड़ों में इन जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ अलग प्रकार के संबंध सामने आए. शोध में यह भी पाया गया कि ध्यान का जैविक प्रभाव हर व्यक्ति में एक जैसा होना जरूरी नहीं है.
क्या ध्यान दवाओं की तरह काम करता है? : इस शोध में कुछ ऐसी दवाओं से जुड़े जैविक प्रभावों के साथ भी समानताएं मिलीं, जिनका उपयोग मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं के उपचार में किया जाता है. उदाहरण के लिए, नींद न आने की समस्या में इस्तेमाल होने वाली दवा 'जोलपिडेम' (Zolpidem) से जुड़ी जैविक प्रक्रियाओं के साथ भी संबंध सामने आए. यह दवा मस्तिष्क में गाबा से जुड़े रिसेप्टर्स पर असर डालती है.
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वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संभावनाएं प्रबल हुई : शोध के महत्व पर प्रोफेसर मिताली मुखर्जी ने कहा कि ध्यान को पारंपरिक रूप से मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता रहा है. इस शोध के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह समझना था कि क्या ध्यान के प्रभावों को शरीर में होने वाले जैविक बदलावों के आधार पर भी वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है. हमारे अध्ययन में ध्यान से जुड़े जीन की गतिविधियों और मस्तिष्क पर असर डालने वाली कई दवाओं से संबंधित जैविक प्रक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध सामने आए हैं. इससे ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि शरीर और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की नई संभावनाएं खुलती हैं. यह शोध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ध्यान हमारे मस्तिष्क को किस तरह प्रभावित कर सकता है और इन प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जा सकता है.
भविष्य में कैसे उपयोगी साबित हो सकता है यह शोध? :
- शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अध्ययन ध्यान और मस्तिष्क के बीच संबंधों को समझने के लिए भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों को नई दिशा दे सकता है.
- आने वाले समय में वैज्ञानिक TMS के साथ-साथ इलेक्ट्रोमायोग्राफी (EMG) और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) जैसी तकनीकों का उपयोग करके ध्यान करने से पहले और बाद में मस्तिष्क की गतिविधियों का सीधे अध्ययन कर सकते हैं.
- इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि ध्यान से जुड़े जैविक बदलाव वास्तव में मस्तिष्क की सक्रियता, उसके नियंत्रण और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता से किस तरह जुड़े हैं.
- शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि ध्यान का प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति, ध्यान करने के तरीके, उसकी अवधि और नियमितता के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. विशेष रूप से किसी बीमारी के उपचार के साथ ध्यान का अभ्यास करने पर उचित विशेषज्ञ मार्गदर्शन जरूरी है.
- वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह एक शुरुआती खोजपरक अध्ययन है. इसमें पहले से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है और ध्यान न करने वाले लोगों का अलग तुलना समूह शामिल नहीं था. इसके अलावा, अध्ययन में भाग लेने वाले लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियों को सीधे TMS तकनीक से नहीं मापा गया था. जीन से जुड़े आंकड़े भी रक्त के नमूनों पर आधारित थे, इसलिए उनसे मस्तिष्क के भीतर होने वाले बदलावों की सीधे पुष्टि नहीं की जा सकती.
- वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि इस खोज का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ध्यान किसी दवा की तरह काम करता है या दवाओं और चिकित्सा उपचार का विकल्प बन सकता है. इन संबंधों को पूरी तरह समझने के लिए आगे और वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है.