क्या सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें? सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को फटकार लगाई
पैकेज्ड फूड में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को फटकार लगाई.
By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार, खासकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की आलोचना की, क्योंकि उसने प्रोसेस्ड फूड्स पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल’ लागू करने के अपने निर्देश को नजरअंदाज किया. कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या सरकार “नहीं चाहती कि उसके लोग हेल्दी रहें.”
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लेबल लगाने पर जोर दिया जो चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को साफ तौर पर बताएं.
इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पैकेज्ड फूड्स के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग फ्रेमवर्क के बारे में चार हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था. इसमें सुझाव दिया गया कि लेबलिंग में सोडियम, चीनी या सैचुरेटेड फैट वाले प्रोडक्ट्स के लिए चेतावनी के निशान और हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव लोगो शामिल किए जा सकते हैं.
आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने की. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार फरवरी 2026 के अपने निर्देश को लागू करने में हिचकिचा रही है, और नागरिकों के स्वास्थ्य, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिंता दिखाने के बजाय इंडस्ट्री के दबाव में आने के लिए इसकी आलोचना की.
पीठ ने वकील से पूछा कि क्या सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग हेल्दी रहें, और कहा कि सामने वाले लेबल खाने के प्रोडक्ट के स्वास्थ्य पर असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होते हैं.
पीठ ने जोर देकर कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और सरकार को छोटे बच्चों की सेहत की चिंता करनी चाहिए.
पीठ ने कहा, "उन्हें इसकी लत लग गई है. मैन्युफैक्चरर्स को यह पसंद नहीं आ सकता क्योंकि इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ता है. लेकिन आप ऐसा करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसे उपभोक्ता की मर्जी पर छोड़ दें."
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट का ध्यान जून 2021 की एफएसएसएआई मीटिंग के मिनट्स की ओर दिलाया और कहा कि इससे पता चलता है कि एफएसएसएआई ने व्याख्यात्मक लेबल सिस्टम का सपोर्ट न करके इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है. पीठ ने सरकारी वकील के इस तर्क पर नाराजगी जताई कि वे कोर्ट का आदेश नहीं मान पा रहे हैं.
सरकार के वकील ने तर्क दिया कि अगर व्याख्यात्मक लेबल सिस्टम को फॉलो किया जाता, तो सभी पारंपरिक भारतीय खाने की चीजों पर अनहेल्दी का लेबल लगा दिया जाता, और कहा, “नमकीन और यहां तक कि अंडों पर भी लाल निशान होता, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट की निशानी होती.”
सरकार के वकील ने कहा कि एक-तिहाई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यम पारंपरिक खाने पर आधारित हैं, और सुझाए गए लेबल सिस्टम से यह इंडस्ट्री प्रभावित होगी. वकील ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को फॉलो करने में भी मुश्किल बताई, क्योंकि उन जगहों पर खाए जाने वाले खाने के प्रोडक्ट फीके थे, उनमें चीनी बहुत कम थी और फैट भी कम था.
पीठ ने कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत अपने नागरिकों, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. पीठ ने पूछा, "क्या आप यह खुद करेंगे या हम कोई आदेश पास करेंगे? आपको वही करना होगा जो कोर्ट ने आपसे करने को कहा है. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते... तो हम आदेश पास करेंगे."
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया और दो हफ्ते में जवाब देने को कहा. हम नागरिकों, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं. पीठ ने कहा, "हम अब भी यूनियन ऑफ इंडिया से इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने और सही कार्रवाई करने के लिए कहते हैं."
पीठ ने इंडस्ट्री की तरफ से पेश वकील की बात सुनने से मना कर दिया और उनसे सेंटर के सामने अपनी बात रखने को कहा. इस महीने की शुरुआत में, एफएसएसएआई ने एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें बताया गया था कि वह पैक के सामने वाले चेतावनी लेबल से दूर जा रहा है. भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक ने पैकेज्ड फ़ूड के लिए एक पोषण तालिका का प्रस्ताव दिया है.
यह हलफनामा केरल के गैर-लाभकारी संगठन 3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी की अपील के जवाब में आया है. संगठन ने ज़्यादा फैट, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाने की चीजों के लिए पैक के सामने चेतावनी लेबल जरूरी करने की मांग की.
मतलब बताने वाले वॉर्निंग लेबल से अलग, जो तुरंत बता देते हैं कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट ज़्यादा है, प्रस्तावित फ़ॉर्मेट में सिर्फ़ नंबर लिखे होते हैं, और कंज्यूमर को यह पता लगाना होता है कि वे रोजाना की बताई गई लिमिट से कितने अलग हैं.
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