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क्या सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें? सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार, खासकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की आलोचना की, क्योंकि उसने प्रोसेस्ड फूड्स पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल’ लागू करने के अपने निर्देश को नजरअंदाज किया. कोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या सरकार “नहीं चाहती कि उसके लोग हेल्दी रहें.” सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लेबल लगाने पर जोर दिया जो चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को साफ तौर पर बताएं. इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पैकेज्ड फूड्स के लिए फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग फ्रेमवर्क के बारे में चार हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था. इसमें सुझाव दिया गया कि लेबलिंग में सोडियम, चीनी या सैचुरेटेड फैट वाले प्रोडक्ट्स के लिए चेतावनी के निशान और हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव लोगो शामिल किए जा सकते हैं. आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने की. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार फरवरी 2026 के अपने निर्देश को लागू करने में हिचकिचा रही है, और नागरिकों के स्वास्थ्य, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिंता दिखाने के बजाय इंडस्ट्री के दबाव में आने के लिए इसकी आलोचना की. पीठ ने वकील से पूछा कि क्या सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग हेल्दी रहें, और कहा कि सामने वाले लेबल खाने के प्रोडक्ट के स्वास्थ्य पर असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होते हैं. पीठ ने जोर देकर कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और सरकार को छोटे बच्चों की सेहत की चिंता करनी चाहिए. पीठ ने कहा, "उन्हें इसकी लत लग गई है. मैन्युफैक्चरर्स को यह पसंद नहीं आ सकता क्योंकि इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ता है. लेकिन आप ऐसा करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसे उपभोक्ता की मर्जी पर छोड़ दें." याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट का ध्यान जून 2021 की एफएसएसएआई मीटिंग के मिनट्स की ओर दिलाया और कहा कि इससे पता चलता है कि एफएसएसएआई ने व्याख्यात्मक लेबल सिस्टम का सपोर्ट न करके इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है. पीठ ने सरकारी वकील के इस तर्क पर नाराजगी जताई कि वे कोर्ट का आदेश नहीं मान पा रहे हैं.