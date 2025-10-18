राज्यसभा चुनाव के लिए जेल से वोट डालेंगे विधायक मेहराज मलिक, 27 तक विधानसभा सत्र में नहीं हो सकते शामिल
डोडा के विधायक मेहराज मलिक जेल से ही राज्यसभा चुनाव के मतदान करेंगे. साथ ही वह 27 अक्टूबर तक विधानसभा में भाग नहीं ले सकेंगे.
Published : October 18, 2025 at 1:34 PM IST
जम्मू : डोडा से विधायक मेहराज मलिक 27 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे, लेकिन वह जिला जेल कठुआ से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली विधायक की अपील पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी, क्योंकि सरकार का जवाब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं था, जो कल दायर किया गया था.
विधानसभा का सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा. 24 अक्टूबर को राज्यसभा की चार सीटों के लिए मतदान होगा. 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी और जब आज कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ता एसएस अहमद, मुजफ्फर इकबाल खान, अप्पू सिंह सलाथिया, तारिक मुगल और अन्य ने मलिक की ओर से पेश हुए और मलिक को जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने और राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने की अनुमति मांगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) मोनिका कोहली जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि उन्होंने आवेदन पर जवाब कल दाखिल कर दिया है, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि यह रिकॉर्ड में नहीं है.
इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मलिक द्वारा वोट डालने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए डाक मतपत्र पहले ही सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया है.
जस्टिस राजेश सेखरी ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि मलिक को कानून के अनुसार वोट डालने की अनुमति दी जाए.
हालांकि, कोर्ट ने रजिस्ट्री को आवेदन पर आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया और आगामी विधानसभा सत्र में बंदी की भागीदारी के संबंध में दूसरे अनुरोध पर विचार करने के लिए इस आवेदन को 27 अक्टूबर को सूची में सबसे ऊपर फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
बता दें कि विधायक डोडा मेहराज मलिक पर 8 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर डोडा द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें जिला जेल कठुआ भेज दिया गया था. डोडा विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि होने के नाते मलिक ने विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी.
