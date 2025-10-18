ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव के लिए जेल से वोट डालेंगे विधायक मेहराज मलिक, 27 तक विधानसभा सत्र में नहीं हो सकते शामिल

जम्मू : डोडा से विधायक मेहराज मलिक 27 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे, लेकिन वह जिला जेल कठुआ से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली विधायक की अपील पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी, क्योंकि सरकार का जवाब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं था, जो कल दायर किया गया था.

विधानसभा का सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक चलेगा. 24 अक्टूबर को राज्यसभा की चार सीटों के लिए मतदान होगा. 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी और जब आज कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ता एसएस अहमद, मुजफ्फर इकबाल खान, अप्पू सिंह सलाथिया, तारिक मुगल और अन्य ने मलिक की ओर से पेश हुए और मलिक को जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने और राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने की अनुमति मांगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) मोनिका कोहली जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि उन्होंने आवेदन पर जवाब कल दाखिल कर दिया है, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि यह रिकॉर्ड में नहीं है.

इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मलिक द्वारा वोट डालने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए डाक मतपत्र पहले ही सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया है.