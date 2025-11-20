ETV Bharat / bharat

MLA मेहराज मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 4 दिसंबर तक स्थगित, कोर्ट में एक जूनियर वकील गिर गया

जम्मू: डोडा से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए मेहराज मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को एक बार फिर 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है. क्योंकि उनकी लीगल टीम का एक सदस्य कोर्ट रूम के अंदर बेहोश हो गया था और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसे डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा.

इस बारे में अप्पू सिंह सलाथिया ने ईटीवी भारत को बताया, "कानूनी टीम का एक सदस्य शायद बिना नाश्ता किए आया था और जब वह गिर गया तो उसे डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा और जस्टिस मुहम्मद यूसुफ वानी ने मेडिकल इमरजेंसी के कारण सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए टाल दी."

सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए सलाथिया ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट एस.एस. अहमद, एडवोकेट मुहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया, एडवोकेट सैयद असीम हाशमी, एडवोकेट एम. तारिक मुगल और एडवोकेट एम. जुलकरनैन चौधरी ने जोर देकर कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखना गैर-कानूनी है और कानून की नजर में गलत है.

हिरासत में लिए गए व्यक्ति का केस आगे बढ़ाते हुए, सीनियर वकील राहुल पंत ने हिरासत के आधार की आलोचना की और हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी के एक्शन को बर्बर, बेवजह एडमिनिस्ट्रेटिव जागीर का मामला और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बताया.