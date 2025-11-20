ETV Bharat / bharat

MLA मेहराज मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 4 दिसंबर तक स्थगित, कोर्ट में एक जूनियर वकील गिर गया

डोडा से विधायक मेहराज मलिका की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस दौरान एक जूनियर वकील कोर्ट में गिर गया था.

Doda mla Mehraj Malik
डोडा विधायक मेराज मलिक (file photo-PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: डोडा से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए मेहराज मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को एक बार फिर 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है. क्योंकि उनकी लीगल टीम का एक सदस्य कोर्ट रूम के अंदर बेहोश हो गया था और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसे डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा.

इस बारे में अप्पू सिंह सलाथिया ने ईटीवी भारत को बताया, "कानूनी टीम का एक सदस्य शायद बिना नाश्ता किए आया था और जब वह गिर गया तो उसे डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा और जस्टिस मुहम्मद यूसुफ वानी ने मेडिकल इमरजेंसी के कारण सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए टाल दी."

सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए सलाथिया ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट एस.एस. अहमद, एडवोकेट मुहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया, एडवोकेट सैयद असीम हाशमी, एडवोकेट एम. तारिक मुगल और एडवोकेट एम. जुलकरनैन चौधरी ने जोर देकर कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखना गैर-कानूनी है और कानून की नजर में गलत है.

हिरासत में लिए गए व्यक्ति का केस आगे बढ़ाते हुए, सीनियर वकील राहुल पंत ने हिरासत के आधार की आलोचना की और हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी के एक्शन को बर्बर, बेवजह एडमिनिस्ट्रेटिव जागीर का मामला और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बताया.

उन्होंने कहा, "इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले पर जोरदार बहस हुई और मामले को विस्तार से सुना गया." इसके अलावा, सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) मोनिका कोहली ने साफ तौर पर कहा कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है.

अप्पू सिंह सलाथिया ने बताया कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई पहले ही कर ली है और अब इसे 4 दिसंबर 2025 को बहस जारी रखने के लिए लिस्ट किया गया है. बता दें कि जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी (AAP) के अकेले विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. उन पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत मामला दर्ज किया था. उन पर पब्लिक ऑर्डर तोड़ने का आरोप था. उन्हें कठुआ जिले की जेल भेज दिया गया और वे अभी भी वहीं बंद हैं.

वह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो सके थे.

ये भी पढ़ें- प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बोला- राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते बिल

TAGGED:

HABEAS CORPUS PETITION
MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY
JUNIOR LAWYER COLLAPSES COURTROOM
डोडा विधायक मेराज मलिक
DODA MLA MEHRAJ MALIK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.