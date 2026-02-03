बड़े एनकाउंटर के बाद भी सरेंडर के मूड में नहीं सारंडा के नक्सली, लेवी के लालच में फंसे

बड़े एनकाउंटर के बाद भी सरेंडर के मूड में नहीं सारंडा के नक्सली, लेवी के लालच में फंसे
सारंडा में सुरक्षा बलों को मिले दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि नक्सली आत्मसर्पण करने को तैयार नहीं हैं.
Published : February 3, 2026 at 5:13 PM IST
रांचीः सारंडा में एक साथ 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद भी जो बड़े इनामी नक्सली जंगलों में डेरा डाले हुए हैं, उनमें से कई सुरक्षा बलों के भारी दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालना चाहते हैं. हाल के दिनों में हुए एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सुरक्षा बलों को हासिल हुए हैं, जिसमें नक्सलियों के आत्मसमर्पण नहीं करने की योजना जंगल से बाहर आई है.
सारंडा में दो करोड़ से लेकर एक लाख के इनामी नक्सली!
22 जनवरी को झारखंड में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ. इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए. इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक करोड़ का इनामी अनल भी शामिल था. नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले सारंडा जंगल में हुए इस एनकाउंटर के बाद जंगल में भगदड़ की स्थिति है. लेकिन नक्सलियों के कुछ डॉक्यूमेंट्स यह बताते हैं कि सारंडा में पनाह लिए कुछ बड़े नक्सली वर्तमान समय में भी अपने हथियार नहीं डालने का मूड बनाए हुए हैं.
दरअसल सारंडा में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस अभियान में कुछ ऐसे कागजात सुरक्षा बलों को हाथ लगे हैं जो नक्सलियों के भविष्य की योजनाओं को इंगित करते हैं. सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार जो कागजात मिले हैं उसके अनुसार जंगल की लड़ाई को नक्सली हर कीमत पर जारी रखना चाहते हैं. पुलिस के भारी दबाव के बीच और कभी भी एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा होते हुए भी वह आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं. बता दें कि पुलिस के द्वारा बताए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सारंडा में अभी-भी 50 से 55 की संख्या में नक्सली हैं. इनमें से कई ऐसे हैं जिनमें से दो पर एक-एक करोड़ का इनाम भी है.
लालच है बड़ी वजह!
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज के अनुसार जो नक्सली सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी लालच छुपी हुई है. लेवी के रूप में मिलने वाले पैसे का लालच ही उन्हें जंगल से निकलने नहीं दे रहा है. दरअसल सूचनाएं ये भी हैं कि बड़े नक्सली किसी भी हाल में अपने कैडरों को सरेंडर नहीं करने को लेकर लगातार समझा रहे हैं. छोटे कैडर पुलिस मुठभेड़ से बचने के लिए जंगल छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें भी लालच देकर रोका जा रहा है. आईजी अभियान के अनुसार एक दो बड़े नक्सली जो बचे हैं, वही आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं.
नक्सल सिद्धांत को मानने वाले कम बचे हैं!
आईजी अभियान के अनुसार नक्सलियों के बीच अब कोई सिद्धांत नहीं बचा है, लोगों को दहशत में डालकर आगजनी कर छोटे-मोटे हमले कर वे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं. जो नक्सल सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं वह मात्र एक दो हैं और उनकी अब कोई सुनता भी नहीं है. आईजी अभियान के अनुसार सारंडा में भी अब नक्सलियों की संख्या 50 के भीतर है. दरअसल नक्सली भी अब अपराधी गुटों की तर्ज पर काम करना चाह रहे हैं. लेवी हासिल करने के लिए वह आगजनी जैसे सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं.
सारंडा में मुश्किल में हैं नक्सली!
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सारंडा में इतनी जबरदस्त घेराबंदी सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है कि अब नक्सलियों का जंगल से बाहर निकलना बेहद मुश्किल भरा काम है. घने जंगलों में अभियान लगातार चल रहा है. जिसका परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहा है.
अभियान हुआ और तेज
भले ही सारंडा में पनाह लिए हुए नक्सली पुलिस के सामने हथियार नहीं डालना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ सारंडा में अभियान हर दिन तेज किया जा रहा है. झारखंड का कोल्हान एकमात्र ऐसा स्थान है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गुट डेरा डाले हुए था, जिसमें तीन एक-एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर भी थे. लेकिन 22 जनवरी को एक करोड़ का इनामी अनल, 25 लाख के इनामी अनमोल सहित 17 नक्सली मार गिराए गए.
अब कोल्हान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, असीम मंडल (दोनों पर एक करोड़ का इनाम) मोछु, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए जमा है. वहीं दूसरी तरफ लगभग 15 हजार जवान सारंडा की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं. इस घेराबंदी को तोड़ना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल है. ऐसे में नक्सलियों का यह दस्ता ओडिशा पर नजर जमाये हुए हैं. नक्सलियों के दो उद्देश्य हैं या तो वे सुरक्षित सारंडा से निकलकर ओडिशा भाग जाएं या फिर इतने विस्फोटक और हथियार जमा कर लें कि वह दोबारा सुरक्षा बलों से मुकाबले की स्थिति में आ जाए. लेकिन सुरक्षा बलों की घेराबंदी की वजह से नक्सलियों का यह प्लान कामयाब होगा इस पर सवाल ही है.
15 हजार से ज्यादा जवान जंगलों में घुसे, ओडिशा पुलिस भी अलर्ट
वहीं दूसरी तरफ सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया गया है ताकि 17 नक्सलियों के मारे जाने से उपजे माहौल का फायदा उठाया जा सके. नई रणनीति के तहत सारंडा फतह के लिए झारखंड आर्म्ड फोर्स (गोरखा बटालियन) की पांच कंपनियों के साथ साथ झारखंड जगुआर की सभी कंपनियों को सारंडा भेज दिया गया है. इसके अलावा अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 15 डीएसपी सहित कई आईपीएस को भेजा गया है. सारंडा में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप मिलकर अभियान चला रहे हैं.
रसद पर पूरी तरह लग गया ब्रेक!
वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड में नक्सलवाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. सारंडा में भले ही दो एक करोड़ के इनामी सहित लगभग 45 को कुख्यात नक्सली छुपे हुए हैं. लेकिन आमने-सामने की लड़ाई करने की ताकत नक्सलियों के पास अब नहीं बची है. पुलिस ने न सिर्फ उन्हें जंगल में घेर लिया है बल्कि उनकी रसद भी पूरी तरह से बंद करवा दी है. नए कैडर तक नक्सलियों को नहीं मिल रहे हैं. संगठन में नए कैडरों के नहीं आने की एक बड़ी वजह रसद भी है. जंगलों और बीहड़ों में रहकर पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश में लगे नक्सलियों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.
आमतौर पर हम पुलिस की सफलता का आकलन उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए, एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के अलावा छापेमारी में बरामद असलहे और गोला बारूद को लेकर करते हैं. यह सही है कि किसी भी संगठन के अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद बड़ी संख्या में अगर पुलिस जब्त कर ले तो संगठन कमजोर हो जाता है. लेकिन सच्चाई यह भी है कि अगर संगठन के बीच अनाज, कपड़े और दवाई की कमी हो जाए तो ये उनके लिए बड़ी मुसीबत है. झारखंड पुलिस की तरफ से नक्सलियों के मजबूत गढ़ माने जाने वाले कई स्थानों पर उनकी रसद को ही रोक दी गयी है. जो रोजमर्रा के सामान नक्सलियों ने बंकर में छुपा कर रखा था वह भी पुलिस की नजर में आ गए और पुलिस ने उन बंकरों को ध्वस्त कर दिया.
इसे भी पढ़ें- सारंडा में नक्सलियों का नेतृत्व हुआ तबाह, अब रनिंग कैंप में भाग रहे उग्रवादी
इसे भी पढ़ें- नक्सलियों ने साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान, एक साथ 17 का हुआ था एनकाउंट
इसे भी पढ़ें- सारंडा में एनकाउंटर: झारखंड पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियान 'मेगाबुरू' में अभूतपूर्व सफलता, अनल सहित 15 नक्सलियों का सफाया