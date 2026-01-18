ETV Bharat / bharat

गांव के एक ही स्कूल से पढ़कर निकले 100 से ज्यादा चिकित्सक, चर्चा में बिहार का 'डॉक्टरों का गांव'

डॉ. सत्यजीत- चिकित्सा को सेवा मानने वाले डॉक्टर : अमहरा गांव के ही निवासी डॉ. सत्यजीत ने डॉक्टर बनने को सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया. सामान्य ग्रामीण परिवार में जन्मे डॉ. सत्यजीत ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा.

डॉ. शशि रंजन न केवल आधुनिक इलाज के लिए जाने जाते हैं, बल्कि मरीजों के प्रति उनके संवेदनशील और सहयोगात्मक रवैये ने उन्हें खास पहचान दिलाई है. आज भी उनका अमहरा गांव से गहरा जुड़ाव है और वे समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों और युवाओं को जागरूक करते रहते हैं.

डॉ. शशि रंजन- ENT क्षेत्र का जाना-माना नाम : अमहरा गांव से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले डॉ. शशि रंजन ईएनटी (कान-नाक-गला) के क्षेत्र में देश के अग्रणी विशेषज्ञों में गिने जाते हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास के क्षेत्रों में हुई. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और जटिल ईएनटी विशेषज्ञता को चुना.

सेवा के लिए डॉक्टर बनने की चाह : अमहरा गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज सेवा की परंपरा है. गांव से निकले चिकित्सक न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यही कारण है कि अमहरा की चर्चा चिकित्सा जगत में एक मिसाल के रूप में होती है.

इस गांव में डॉक्टरों की 'फैक्ट्री' : अमहरा को आज पूरे राज्य में 'डॉक्टरों का गांव' कहा जाता है, क्योंकि यहां से अब तक सौ से अधिक चिकित्सक निकल चुके हैं, जिनकी पहचान देश-विदेश तक है. यही वजह है कि इस गांव की चर्चा पूरे बिहार में होती है.

पटना :बिहार में हजारों गांव हैं, लेकिन राजधानी पटना से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित ' अमहरा गांव ' अपनी अलग पहचान रखता है. यह गांव सिर्फ अपने भौगोलिक अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि अपनी असाधारण शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है.

कम खर्च में इलाज देने वाले डॉक्टर : वे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं. कई बार बिना फीस या बेहद कम खर्च में इलाज करना उनकी पहचान बन चुका है. शहर में स्थापित होने के बाद भी वे नियमित रूप से गांव आकर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं और छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं.

पुस्तकों से मिली डॉक्टर बनने की प्रेरणा : डॉ. सत्यजीत बताते हैं कि छात्र जीवन में उनके पिता ने चीन के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कुटनिश की पुस्तक पढ़ने को दी थी. इसके बाद द सिटाडेल पढ़ी, जिसने उनके मन में डॉक्टर बनने की प्रेरणा जगाई. आज वे अमहरा और आसपास के छात्रों के लिए एक प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक बने हुए हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''मैं जब छात्र जीवन में था तो मेरे पिताजी ने चीन के चिकित्सक डॉक्टर कुटनिश की पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी, इसके बाद सिटाडल पुस्तक जो कि ऐजे क्रोनी के द्वारा रचित था, उसे भी मैंने पढ़ा था. दोनों पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे मन में चिकित्सक बनने का भाव जगा.''- डॉ. सत्यजीत, प्रसिद्ध चिकित्सक

डॉ. उत्पल कांत- मासूमों को जीवनदान देने वाले चिकित्सक : दिवंगत डॉ. उत्पल कांत अमहरा गांव के ऐसे चिकित्सक थे, जिन्हें लोग आज भी बड़े सम्मान से याद करते हैं. वे बिहार के जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ थे और कई बच्चों को जीवनदान दे चुके थे. इलाके के गरीब परिवारों के बच्चों का वे अक्सर निःशुल्क या बेहद कम शुल्क में इलाज करते थे. उनके पुत्र सिद्धार्थ विक्रम वर्तमान में भाजपा विधायक हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

डॉ. सारिका राय- अमहरा की बेटी, स्त्री रोग विशेषज्ञ : अमहरा गांव की बेटी डॉ. सारिका राय पटना की एक प्रतिष्ठित स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ हैं. वे अपने चिकित्सा कौशल के साथ-साथ सामाजिक सक्रियता के लिए भी जानी जाती हैं. सैन्य परिवार में जन्मी डॉ. सारिका राय, कर्नल ए.के. सिंह की सुपुत्री हैं और सेवा के प्रति समर्पण उनकी पहचान है.

युवाओं के सपनों को मिल रहा मार्गदर्शन : गांव के युवा सुमिरन और विपुल कुमार का कहना है कि वे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं. उनके अनुसार, अमहरा के वरिष्ठ चिकित्सक लगातार उनका उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करते रहते हैं. यही वजह है कि गांव के बच्चों में चिकित्सा क्षेत्र को लेकर विशेष रुचि देखी जाती है.

अमहरा का पुस्तकालय (ETV Bharat)

बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनी सफलता की नींव : गांव के वार्ड पार्षद सन्नी कुमार बताते हैं कि अमहरा की शिक्षा व्यवस्था शुरू से ही बेहतर रही है. आसपास के गांवों के छात्र भी यहां पढ़ने आते रहे हैं. यही नहीं, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल भी अमहरा गांव के स्कूल से पढ़े हैं, जो गांव की शिक्षा परंपरा को और मजबूत बनाता है.

आदर्श गांव की पहचान : वार्ड पार्षद संजेश कुमार का कहना है कि अमहरा गांव में शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं. जिम जैसी सुविधाओं से लेकर सामाजिक जागरूकता तक, गांव हर स्तर पर आगे है.

अमहरा में ओपन जिम सुविधा (ETV Bharat)

''अमहरा से निकले 100 से अधिक चिकित्सक आज बिहार ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं. यही कारण है कि पूरे इलाके में अमहरा को एक आदर्श गांव के रूप में देखा जाता है.''- संजेश कुमार, वार्ड पार्षद, अमहरा

मिसाल बना अमहरा : अमहरा गांव इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की भावना साथ हो, तो एक छोटा सा गांव भी पूरे राज्य और देश के लिए प्रेरणा बन सकता है. यहां डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं, बल्कि एक परंपरा और जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़ें-