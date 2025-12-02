ETV Bharat / bharat

दिल्ली के डॉक्टरों का कमाल, किर्गिस्तान के मरीज के चेहरे से लगभग पांच किलो के कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकाला, दी नई जिंदगी

दिल्ली के एक निजी अस्पताल में मरीज के चेहरे से लगभग पांच किलो के कैंसरग्रस्त फेशियल ट्यूमर को निकाला गया है. क्या है मामला, जानें..

मरीज के चेहरे से लगभग पांच किलो के कैंसरग्रस्त फेशियल ट्यूमर को निकाला
मरीज के चेहरे से लगभग पांच किलो के कैंसरग्रस्त फेशियल ट्यूमर को निकाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 5:32 PM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली में एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ और बेहद चुनौतीपूर्ण सर्जरी को अंजाम देते हुए एक मरीज के चेहरे से लगभग पांच किलो का कैंसरग्रस्त ट्यूमर (एक्स्ट्रा-स्केलेटल ऑस्टियोसारकोमा) को अलग कर दिया। किर्गिस्तान के 48-वर्षीय मरीज के इस ट्यूमर की ग्रोथ इतनी अधिक थी कि मरीज को उसे अपने हाथ से सहारा देना पड़ता था. डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ उनके कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकाला, बल्कि आसपास की त्वचा, लार ग्रंथियों, चेहरे की मांसपेशियों और लिंफ नोड्स को भी सफलतापूर्वाक हटा कर नई ज़िंदगी दे दी।

डॉक्टरों ने बताया कि अगर इस ट्यूमर का इलाज नहीं किया जाता तो यह कभी भी फट सकता था , जिसकी वजह से भारी ब्लीडिंग होने की आशंका के चलते मरीज की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो सकती थी. डॉक्टर ने बताया कि उनका फुल-बॉडी पेटसीटी स्कैन और चेहरे और गर्दन का एमआरआई स्कैन एवं अन्य रूटीन जांच के अलावा डिटेल्ड डायग्नॉस्टिक चेक-अप किया गया. इमेजिंग और टेस्ट से पता चला कि उनका ट्यूमर तेजी से फैलकर उनके गाल, जबड़े और गर्दन को गर्दन को चपेट में ले चुका था, जिसकी वजह से उनका चेहरा काफी बिगड़ गया था.

डॉ. अर्चित पंडित, डायरेक्टर एंड एचओडी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (ETV Bharat)

10 घंटे तक चली सर्जरी: अस्पताल में सर्जिकल ओंकोलॉजी के डायरेक्टर एंड एचओडी डॉ. अर्चित पंडित के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने डॉ. विनीत गोयल कंसल्टेंट सर्जिकल ओंकोलॉजी, डॉ. कुशल बैरोलिया, कंसल्टेंट, जीआई सर्जिकल ओंकोलॉजी के साथ मिलकर इस मरीज का सफल उपचार किया और उन्हें सर्जरी के 6 दिनों के बाद ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई. मरीज की कंडीशन का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ उनके कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकाला, बल्कि आसपास की त्वचा, लार ग्रंथियों, चेहरे की मांसपेशियों और लिंफ नोड्स को भी हटाया.

मरीज की रिकवरी शुरू: इसके बाद उनकी हेमी-फेस (आधे चेहरे की) सर्जरी की गई, जिसके लिए पीठ से त्वचा और मांसपेशियां लेकर घाव को भरा गया. इस सर्जरी के दौरान भारी ब्लीडिंग की आशंका भी लगातार बनी रही, क्योंकि ट्यूमर उनके मस्तिष्क, चेहरे और गर्दन को रक्तापूर्ति करने वाली रक्तवाहिकाओं के काफी नजदीक था. कई तरह के जोखिमों के बावजूद, यह सर्जरी सफल रही और मरीज की रिकवरी धीरे-धीरे शुरू हो गई.

किर्गिस्तान के मरीज को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टरों की टीम
किर्गिस्तान के मरीज को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)

बहुत दुर्लभ मामला: सर्जरी में शामिल रहे डॉ अर्चित पंडित ने बताया कि एक्स्ट्रा-स्केलेटल ऑस्टियोसारकोमा बेहद दुर्लभ किस्म का कैंसर होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज पर पनपता है. अभी तक दुनियाभर में इस प्रकार के 100 से भी कम मामले सामने आए हैं. चेहरे और गर्दन पर इस प्रकार का कैंसर तो और भी दुर्लभ है. यह अब तक निकाले गए सबसे बड़े हेड एंड नेक सॉफ्ट टिश्यू सारकोमा में से एक है और इसकी सर्जरी अब तक की गई सबसे चुनौतीपूर्ण शल्यचिकित्साओं में से एक है. यह ट्यूमर काफी बड़े आकार का था, इसमें बहुत संक्रमण भी फैल चुका था और यह कई बड़ी रक्तवाहिकाओं के भी नजदीक था. कई तरह के जोखिमों के बावजूद, करीब 10-घंटे चली यह सर्जरी सफल रही.

कुशलता का दिया परिचय: उन्होंने आगे बताया, अभी तक दुनियाभर में इस प्रकार के 100 से भी कम मामले सामने आए हैं. अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया जाता, तो यह जीवनघातक साबित हो सकता था, लेकिन हमारी पूरी टीम ने कुशलता और आपसी तालमेल का परिचय देते हुए, बेहद सटीक तरीके से पूरे 10 घंटे चली सर्जरी कर इसे निकालने में सफलता हासिल की. हमें खुशी है कि हम मरीज का जीवन बचाने में कामयाब रहे और इलाज के बाद वह जिंदगी शुरू कर रहे हैं.

