सिर्फ 2 साल की उम्र, दिमाग में 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर और नाक के रास्ते हुई ऐतिहासिक सर्जरी

चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने 2 साल के बच्चे के दिमाग में 7 सेंटीमीटर के ट्यूमर की नाक के रास्ते ऐतिहासिक सर्जरी की है.

Doctors in Chandigarh PGI performed nasal surgery on a 2 year old boy for a 7cm brain tumor
सिर्फ 2 साल की उम्र, दिमाग में 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 8:56 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 9:12 PM IST

चंडीगढ़ : सिर्फ दो साल की उम्र में बच्चे के सिर के भीतर 7 सेंटीमीटर का खतरनाक ट्यूमर होने की ख़बर किसी भी माता-पिता के लिए किसी बड़े शॉक से कम नहीं है. ऐसे में सर्जरी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. लेकिन इस चैलेंज को कबूल करते हुए चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया. डॉक्टरों ने 9 घंटे तक हाई रिस्क पर ऐतिहासिक सर्जरी करते हुए बच्चे के दिमाग से ट्यूमर निकाल दिया है.

2 साल के मासूम को ब्रेन ट्यूमर : इस मासूम बच्चे के दिमाग में मेनिन्जियोमा कहलाने वाला ब्रेन ट्यूमर हुआ था जिसे डॉक्टरों ने नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक तकनीक से बाहर निकाल दिया. इस सर्जरी के दौरान न तो खोपड़ी खोली गई, न ही ओपन ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ी. करीब 9 घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आपको बता दें कि मेनिन्जियोमा एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों से शुरू होता है और मस्तिष्क पर दबाव डालता है जिससे सिरदर्द, दृष्टि समस्याएं और दौरा पड़ने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है. इसका पता ब्रेन एमआरआई के जरिए लगाया जाता है.

सर्जरी कर ट्यूमर निकाला गया (Etv Bharat)

सर्जरी कर ट्यूमर निकाला गया : ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि ट्यूमर बच्चे के दिमाग के निचले हिस्से में था, और आई ऑर्बिट के साथ चेहरे की हड्डियों तक फैल चुका था. डॉक्टरों ने गाल की हड्डी में बेहद सीमित और सुरक्षित रास्ता बनाकर मस्तिष्क तक पहुंच बनाई. हर पल जोखिम से भरा था, क्योंकि बच्चों में इस तरह की सर्जरी के दौरान रक्तस्राव और शरीर के तापमान गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

बच्चे की हालत ख़तरे से बाहर : इस सर्जरी का नेतृत्व करने वाले प्रो. एस. एस. दंडपाणी पहले भी ऐसे जटिल मामलों में अपनी विशेषज्ञता साबित कर चुके हैं. 2000 से अधिक एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी का अनुभव इस ऑपरेशन में निर्णायक साबित हुआ. पोस्ट-ऑपरेटिव एमआरआई में ट्यूमर के पूरी तरह से निकलने की पुष्टि हुई है और बच्चे की हालत अब स्थिर है और ख़तरे से बाहर है. साथ ही वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, ये सफलता भविष्य में बच्चों के ब्रेन ट्यूमर इलाज की दिशा बदल सकती है और बड़े ऑपरेशन के डर को काफी हद तक कम कर सकती है.

Last Updated : January 15, 2026 at 9:12 PM IST

