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आंध्र प्रदेश में महिला के पेट से निकले चम्मच, पेन और मोमबत्ती, डॉक्टर रह गए हैरान

डॉक्टरों ने जांच में पाया कि, महिला के पेट के अंदर बड़ी संख्या में पेन और लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती है.

Pens, wooden spoons found in woman's stomach
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 1:36 PM IST

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नरसारावपेट: आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिला मुख्यालय नरसारावपेट के एक नीजि अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला के पेट से डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान 14 कलम, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली. मरीज के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी.

डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता दो देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया. डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से सर्जरी की और पेट में छेद करके एक-एक करके सभी चीजों को बाहर निकाला.

सर्जिकल स्पेशलिस्ट पी. रामचंद्र रेड्डी ने दी जानकारी
माताश्री अस्पताल (Matashree Hospital in Narasaraopet) के शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ पी. रामचंद्र रेड्डी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, नरसारावपेट मंडल के पेटलुरीवारीपालेम गांव की एक 33 साल की शादीशुदा महिला को शनिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसके परिवार वाले अस्पताल लेकर आए थे.

पेन की नोक की वजह से महिला को पेट में दर्द हुआ
चिकित्सा जांच के दौरान यह पुष्टि हुआ कि, महिला के पेट में कई सारे पेन (कलम) एक मोमबत्ती और एक चम्मच है. ऐसे में डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया से उसके पेट में छेद किया और 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली. इनमें से एक पेन का कैप हटा हुआ था.

डॉक्टरों ने बताया कि, एक पेन का कैप हटने के कारण महिला के पेट में पेन चुभ गया होगा और उसे दर्द हुआ होगा. हालांकि, डॉक्टरों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि महिला ने इतनी सारी चीजें कैसे निगल लीं. डॉक्टरों ने बताया कि, समय पर सर्जरी होने की वजह से महिला की जान बच गई और अब उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है. मरीज के पिता नोमुला हनुमंथा राव ने कहा कि उनकी बेटी पिछले 10 सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी. उन्होंने कहा कि उसके पति ने दो महीने पहले उसे तलाक दे दिया था.

इसी से मिलता-जुलता एक मामला तमिलनाडु में देखने को मिला था. पिछले महीने अगस्त में, राज्य के तिरुवन्नामलाई में डॉक्टरों ने एक 16 साल के लड़के के पेट से 23 सिक्कों समेत 43 मेटल की चीजें सुरक्षित रूप से निकालने में सफलता प्राप्त की थी.

तिरुवन्नामलाई के पास अय्यम्पलयम गांव के रहने वाला एक 16 साल के लड़का पेट में तेज दर्द और उल्टी से परेशान था. इस पर उसकी मां उसे इलाज के लिए तिरुवन्नामलाई से थंडारामपट्टू रोड पर एक प्राइवेट अस्पताल ले गई थी.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु : डॉक्टरों ने लड़के के पेट से 23 सिक्के समेत 43 मेटल की चीजें निकालीं

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PEN SPOON FOUND IN WOMAN STOMACH

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