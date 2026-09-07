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आंध्र प्रदेश में महिला के पेट से निकले चम्मच, पेन और मोमबत्ती, डॉक्टर रह गए हैरान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

नरसारावपेट: आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिला मुख्यालय नरसारावपेट के एक नीजि अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला के पेट से डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान 14 कलम, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली. मरीज के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी. डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता दो देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया. डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से सर्जरी की और पेट में छेद करके एक-एक करके सभी चीजों को बाहर निकाला. सर्जिकल स्पेशलिस्ट पी. रामचंद्र रेड्डी ने दी जानकारी

माताश्री अस्पताल (Matashree Hospital in Narasaraopet) के शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ पी. रामचंद्र रेड्डी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, नरसारावपेट मंडल के पेटलुरीवारीपालेम गांव की एक 33 साल की शादीशुदा महिला को शनिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसके परिवार वाले अस्पताल लेकर आए थे. पेन की नोक की वजह से महिला को पेट में दर्द हुआ

चिकित्सा जांच के दौरान यह पुष्टि हुआ कि, महिला के पेट में कई सारे पेन (कलम) एक मोमबत्ती और एक चम्मच है. ऐसे में डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया से उसके पेट में छेद किया और 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली. इनमें से एक पेन का कैप हटा हुआ था.