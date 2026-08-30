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तमिलनाडु : डॉक्टरों ने लड़के के पेट से 23 सिक्के समेत 43 मेटल की चीजें निकालीं

लड़के के पेट से 23 सिक्के समेत 43 मेटल की चीजें निकालीं. ( ETV Bharat )

तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में डॉक्टरों ने एक 16 साल के लड़के के पेट से 23 सिक्कों समेत 43 मेटल की चीजें सुरक्षित रूप से निकालने में सफलता प्राप्त की है.

तिरुवन्नामलाई के पास अय्यम्पलयम गांव के रहने वाला एक 16 साल के लड़का पेट में तेज दर्द और उल्टी से परेशान था. इस पर उसकी मां उसे इलाज के लिए तिरुवन्नामलाई से थंडारामपट्टू रोड पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई.

यहां फिजिकल जांच के बाद, हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉ. सुंदरपांडियन ने स्कैन कराने की सलाह दी, जिसमें पता चला कि लड़के के पेट के अंदर कई नुकीली और मेटल की चीजें हैं.

डॉक्टर के पूछने पर, लड़के की मां ने बताया कि उनके घर से नेल कटर और चेन समेत घर का सामान रेगुलर गायब हो रहा था. इसके आधार पर यह माना गया कि लड़के ने उन्हें निगल लिया होगा.

लड़के के पेट दर्द की गंभीरता को देखते हुए, डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला किया. इसी क्रम में शुक्रवार, 28 अगस्त की रात को एक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और लड़के की सर्जरी की गई. सर्जरी के दौरान, लड़के के पेट से 43 चीज़ें सुरक्षित रूप से निकाली गई.