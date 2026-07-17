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अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों ने जताई चिंता, 24 घंटे में 350 ग्राम कम हुआ वजन

सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बरकरार ( ETV Bharat )