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अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों ने जताई चिंता, 24 घंटे में 350 ग्राम कम हुआ वजन

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बरकरार, आमरण अनशन के 20वें दिन हल्का डिहाइड्रेशन, मेडिकल टीम कर रही चौबीसों घंटे निगरानी.

सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बरकरार
सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बरकरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर जारी आमरण अनशन के 20वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. शुक्रवार सुबह जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में उनका वजन 350 ग्राम कम होकर 56.55 किलोग्राम रह गया है. डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन है, हालांकि ब्लड शुगर, ऑक्सीजन स्तर और पल्स फिलहाल स्थिर हैं. मेडिकल टीम उनकी चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है.

सुबह जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉ. सतीश लांबा ने शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया. उनके साथ डॉक्टर डी.के. भी मौजूद रहे. डॉ. लांबा ने बताया कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का शुक्रवार को 20वां दिन है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि लंबे समय से भोजन नहीं लेने के कारण शरीर पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. इसी वजह से मेडिकल टीम नियमित अंतराल पर सभी जरूरी स्वास्थ्य मानकों की जांच कर रही है.

24 घंटे में 350 ग्राम वजन कम

मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक का वर्तमान वजन 56.55 किलोग्राम दर्ज किया गया है. गुरुवार की तुलना में पिछले 24 घंटे के दौरान उनका वजन 350 ग्राम कम हुआ है. लगातार घटता वजन डॉक्टरों की चिंता का विषय बना हुआ है. अनशन शुरू होने के बाद से उनके वजन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

हल्का डिहाइड्रेशन,लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क

डॉक्टरों के अनुसार सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर 108/68 mmHg रिकॉर्ड किया गया. उनका ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है. वहीं पल्स रेट 72 प्रति मिनट और ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) 96 प्रतिशत दर्ज किया गया. डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल यह सभी पैरामीटर नियंत्रण में हैं, लेकिन लंबे समय तक अनशन जारी रहने के कारण लगातार निगरानी जरूरी है.

डॉ. सतीश लांबा ने बताया कि सोनम वांगचुक की हाइड्रेशन स्थिति 'फेयर' है, हालांकि शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन पाया गया है. इसके बावजूद वह मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं और सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी शारीरिक कमजोरी बढ़ रही है, इसलिए किसी भी बदलाव पर तत्काल चिकित्सकीय निर्णय लेने के लिए मेडिकल टीम हर समय मौजूद है.

शिक्षा सुधार की मांग को लेकर जारी है आंदोलन

मेडिकल टीम नियमित रूप से सोनम वांगचुक का वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स, ऑक्सीजन स्तर और हाइड्रेशन की जांच कर रही है. डॉक्टरों का कहना है कि अनशन जितना लंबा चलेगा, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उतने ही बढ़ सकते हैं. इसलिए उनकी हर गतिविधि और स्वास्थ्य संकेतकों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं. उनके साथ कई छात्र और युवा भी आंदोलन में शामिल हैं. आंदोलन को विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है.

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