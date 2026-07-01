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मानव सेवा को समर्पित जिंदगी: देवघर के डॉ. सिकंदर सिंह को IMA के कम्युनिटी सर्विस का सर्वोच्च सम्मान

देवघर के डॉक्टर सिकंदर देश के चुनिंदा 5 लोगों में हैं जिन्हें IMA का कम्युनिटी सर्विस का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Doctors Day 2026
डॉक्टर सिकंदर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 5:59 AM IST

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देवघर: आज के आर्थिक युग और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां अधिकांश लोग धन अर्जित करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं. ऐसे ही व्यक्तित्व हैं देवघर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सिकंदर सिंह.

समाजसेवी चिकित्सक की पहचान

डॉ. सिकंदर सिंह की पहचान केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाजसेवी और जनसेवक के रूप में स्थापित है. देवघर के सुभाष चौक स्थित अपने निजी क्लीनिक से वर्षों से चिकित्सा सेवा दे रहे डॉ. सिकंदर सिंह को उनके असाधारण योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से कम्युनिटी सर्विस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान उन्हें आगामी 18 जुलाई को दिया जाएगा. पूरे देश से केवल पांच चिकित्सकों का चयन किया गया है, जिसमें डॉ. सिकंदर सिंह का नाम शामिल है.

डॉ. सिकंदर सिंह उनके मरीज, स्टाफ और सीएस का बयान (ETV Bharat)

1990 से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय

डॉ. सिकंदर सिंह ने बताया कि वह वर्ष 1990 से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपनी पत्नी के साथ जब वह पहली बार देवघर आए तो यहां का वातावरण और लोगों का अपनापन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने इसी शहर को अपना स्थायी निवास बनाने का निर्णय लिया. इसके बाद उन्होंने निजी चिकित्सा सेवा शुरू की और लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.

गरीबों के लिए निशुल्क इलाज

चिकित्सा सेवा के दौरान डॉ. सिकंदर सिंह ने महसूस किया कि देवघर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और महंगे इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं. इसी को देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि जरूरतमंद और गरीब मरीजों का इलाज और आवश्यक जांच पूरी तरह निशुल्क करेंगे. वर्ष 1998 से अब तक उन्होंने हजारों गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कर मानवता की एक मिसाल कायम की है.

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डॉ. सिकंदर सिंह (ETV Bharat)

सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में अहम भूमिका

निजी प्रैक्टिस के बावजूद डॉ. सिकंदर सिंह ने सरकारी स्वास्थ्य अभियानों को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान के साथ-साथ मलेरिया, चिकनगुनिया और कालाजार जैसी बीमारियों के खिलाफ चलाए गए जन जागरूकता और उन्मूलन कार्यक्रमों में सरकार के साथ मिलकर काम किया.

“चिकित्सा मानव सेवा का माध्यम है”

डॉ. सिकंदर सिंह का मानना है कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम है. उनका कहना है कि जब तक चिकित्सक मानवता के दृष्टिकोण से काम नहीं करेंगे, तब तक केवल पैसे कमाने से इस पेशे के साथ न्याय नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश सिर्फ क्लीनिक के भीतर ही नहीं, बल्कि समाज के बीच जाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की भी रहती है.

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डॉक्टर सिकंदर (Etv Bharat)

मरीजों और कर्मचारियों की नजर में डॉ. सिकंदर सिंह

उनके मरीज बताते हैं कि डॉ. सिकंदर सिंह का व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है. मरीजों के अनुसार, वह हर व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनते हैं और दोस्ताना अंदाज में इलाज करते हैं, जिससे मरीज आधा स्वस्थ तो उनके व्यवहार से ही महसूस करने लगता है. वहीं, उनके क्लीनिक में कार्यरत कर्मचारी भी उन्हें एक प्रेरणास्रोत मानते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि डॉ. सिकंदर सिंह सिर्फ काम नहीं करवाते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी जीना चाहिए.

सिविल सर्जन ने जताई खुशी

जिले के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने भी उनकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि डॉ. सिकंदर सिंह ने हमेशा सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जबकि निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की ऐसी योजनाओं में कोई अनिवार्यता नहीं होती, फिर भी उन्होंने जनकल्याण को सर्वोपरि रखा. डॉ. रमेश कुमार ने अन्य चिकित्सकों से भी डॉ. सिकंदर सिंह से प्रेरणा लेने की अपील की.

18 जुलाई को मिलने वाला यह सम्मान केवल डॉ. सिकंदर सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं.

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