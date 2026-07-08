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मेडिकल स्टाफ से कथित बदसलूकी का मामला: KDMC अस्पताल के डॉक्टरों ने की हड़ताल, शिवसेना पार्षद ने दी सफाई

डोंबिवली: महाराष्ट्र में मेडिकल स्टाफ से कथित मारपीट का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. यहां शास्त्री नगर अस्पताल के डॉक्टरों ने बुधवार को पूरी तरह से कानून व्यवस्था में कमी को लेकर हड़ताल पर चले गए.

जानकारी के मुताबिक, यह हड़ताल उस मामले को लेकर शुरू हो गया है, जिसमें शिवसेना पार्षद महेश म्हात्रे पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने का आरोप लगा है.

हड़ताल के बीच मेडिकल चेकअप के लिए आए एक मरीज ने कहा, "मुझे आंखों के डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन यहां कोई नहीं है." शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने आम लोगों और डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यहां पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की कमी है और कोई भी सुरक्षित नहीं है.

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में न तो डॉक्टर सुरक्षित हैं और न ही आम लोग. यहां पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की कमी है. सत्ता पक्ष को लगता है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं; उन्हें कानून का कोई डर या उसकी कोई परवाह नहीं है. हमने हाल ही में एक घटना देखी जहां एक डॉक्टर पर हमला किया गया."

महाराष्ट्र के मंत्री पंकज राजेश भोयर ने कहा कि पुलिस विभाग शिकायत की जांच कर रहा है. घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मारपीट बर्दाश्त नहीं की जा सकती और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया.

उन्होंने कहा, "पुलिस विभाग इस मामले में मिली शिकायत की जांच कर रहा है. जिन हालात में जन प्रतिनिधि ने काम किया, उसका पता लगाया जाएगा, और अस्पताल की हालत की भी जांच की जाएगी क्योंकि आम लोग अक्सर शिकायत लेकर या मुद्दे उठाने के लिए जन प्रतिनिधि के पास जाते हैं, और कभी-कभी गुस्सा भड़क जाता है. मारपीट को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता. इसीलिए जांच चल रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

भाजपा विधायक प्रवीण दारकेकर ने भी ऐसी ही बात कही, और कहा कि मारपीट करने के बजाय स्थिति से निपटने के दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते थे.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, अस्पताल में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है. अगर कोई खराब हालत या कुप्रबंधन है, तो उसे ठीक करने के सही तरीके हैं. मारपीट करना इसका हल नहीं है." यह बात शिवसेना पार्षद द्वारा कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने के बाद आई.