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मेडिकल स्टाफ से कथित बदसलूकी का मामला: KDMC अस्पताल के डॉक्टरों ने की हड़ताल, शिवसेना पार्षद ने दी सफाई

शास्त्री नगर अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल स्टाफ पर हमले के विवाद के बीच हड़ताल शुरू कर दी है.

Doctors at Shastri Nagar Hospital launch strike over "complete lawlessness" amid medical staff assault row
केडीएमसी अस्पताल (ANI)
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By ANI

Published : July 8, 2026 at 3:37 PM IST

5 Min Read
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डोंबिवली: महाराष्ट्र में मेडिकल स्टाफ से कथित मारपीट का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. यहां शास्त्री नगर अस्पताल के डॉक्टरों ने बुधवार को पूरी तरह से कानून व्यवस्था में कमी को लेकर हड़ताल पर चले गए.

जानकारी के मुताबिक, यह हड़ताल उस मामले को लेकर शुरू हो गया है, जिसमें शिवसेना पार्षद महेश म्हात्रे पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने का आरोप लगा है.

हड़ताल के बीच मेडिकल चेकअप के लिए आए एक मरीज ने कहा, "मुझे आंखों के डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन यहां कोई नहीं है." शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने आम लोगों और डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यहां पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की कमी है और कोई भी सुरक्षित नहीं है.

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में न तो डॉक्टर सुरक्षित हैं और न ही आम लोग. यहां पूरी तरह से कानून-व्यवस्था की कमी है. सत्ता पक्ष को लगता है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं; उन्हें कानून का कोई डर या उसकी कोई परवाह नहीं है. हमने हाल ही में एक घटना देखी जहां एक डॉक्टर पर हमला किया गया."

महाराष्ट्र के मंत्री पंकज राजेश भोयर ने कहा कि पुलिस विभाग शिकायत की जांच कर रहा है. घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मारपीट बर्दाश्त नहीं की जा सकती और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया.

उन्होंने कहा, "पुलिस विभाग इस मामले में मिली शिकायत की जांच कर रहा है. जिन हालात में जन प्रतिनिधि ने काम किया, उसका पता लगाया जाएगा, और अस्पताल की हालत की भी जांच की जाएगी क्योंकि आम लोग अक्सर शिकायत लेकर या मुद्दे उठाने के लिए जन प्रतिनिधि के पास जाते हैं, और कभी-कभी गुस्सा भड़क जाता है. मारपीट को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता. इसीलिए जांच चल रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

भाजपा विधायक प्रवीण दारकेकर ने भी ऐसी ही बात कही, और कहा कि मारपीट करने के बजाय स्थिति से निपटने के दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते थे.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, अस्पताल में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है. अगर कोई खराब हालत या कुप्रबंधन है, तो उसे ठीक करने के सही तरीके हैं. मारपीट करना इसका हल नहीं है." यह बात शिवसेना पार्षद द्वारा कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने के बाद आई.

इससे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, म्हात्रे ने इस घटना पर अफसोस जताया और आरोप लगाया कि मेडिकल स्टाफ उनकी शिकायतें नहीं सुन रही थी और लगातार अपने फोन पर बात कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथ पर थपथपाया. उन्होंने कहा, "मैं मारपीट की घटना पर अफसोस जताता हूं. मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि मैंने महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया. सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है, वह कैमरे के एंगल से वैसा लग सकता है. मैं उसे अनौपचारिक तरीके से ("तू" कहकर) बुलाता हूं क्योंकि वह मेरे लिए बेटी जैसी है."

म्हात्रे ने कहा, "मुझे यह भी नहीं पता कि वह शादीशुदा है या नहीं. हमें बालासाहेब की सीख मिली है, हमने कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया और न ही भविष्य में ऐसा करेंगे." उन्होंने कहा, "यह घटना अस्पताल के अंदर सिस्टम की कमियों की वजह से हुई."

"हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. जिन लोगों की वजह से मैं वहां गया था, वे पूरी घटना के बारे में और जानकारी देंगे. जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया. मैं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचा. वे ही पूरी जानकारी देंगे."

इस बीच, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के चीफ पैट्रन, रोहन कृष्णन ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा, "फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) महाराष्ट्र के KDMC शास्त्रीनगर हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थकेयर वर्कर्स पर हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता है.

उन्होंने कहा कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश भर के डॉक्टर लगातार डर के साये में काम कर रहे हैं. हिंसा, परेशानी और मानसिक तनाव की बढ़ती घटनाओं ने भी डॉक्टरों में डिप्रेशन और आत्महत्या के बढ़ते मामलों में योगदान दिया है. कोई भी देश अपने स्वास्थ्य सेवा कार्यबल से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे शारीरिक हमलों और बेइज्जती के प्रति कमजोर रहते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करें."

(इनपुट-ANI)

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