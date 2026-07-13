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30 जून को रिटायरमेंट, 10 जुलाई को तबादला, सीकर में ज्वाइनिंग करने पहुंचेंगे रिटायर्ड डॉक्टर साहब

रिटायर्ड डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा ( ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : राजस्थान के आयुष विभाग की स्थानांतरण सूची ने एक ऐसा मामला सामने ला दिया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस चिकित्सक का 30 जून को सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उसी का नाम 10 जुलाई को जारी विभाग की स्थानांतरण एवं पदस्थापन सूची में शामिल कर उन्हें सहायक निदेशक, सीकर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया. अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर विभाग ने सेवानिवृत्त अधिकारी का तबादला कैसे कर दिया? जानकारी के अनुसार, हरदासकाबास स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के प्रभारी वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके बावजूद आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग की ओर से 10 जुलाई को जारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश में उनका नाम शामिल करते हुए हरदासकाबास से सहायक निदेशक, सीकर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया. विभाग की इस चूक ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है. पढे़ं. MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का मोबाइल हैक, परिचितों को मेसेज भेज कर की पैसों की डिमांड