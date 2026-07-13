30 जून को रिटायरमेंट, 10 जुलाई को तबादला, सीकर में ज्वाइनिंग करने पहुंचेंगे रिटायर्ड डॉक्टर साहब
डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है कि विभाग ने अभी तक उन्हें रिकॉर्ड में सेवानिवृत्त नहीं माना, इसीलिए उनका ये आदेश जारी हो गया.
Published : July 13, 2026 at 11:05 AM IST
सीकर : राजस्थान के आयुष विभाग की स्थानांतरण सूची ने एक ऐसा मामला सामने ला दिया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस चिकित्सक का 30 जून को सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उसी का नाम 10 जुलाई को जारी विभाग की स्थानांतरण एवं पदस्थापन सूची में शामिल कर उन्हें सहायक निदेशक, सीकर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया. अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर विभाग ने सेवानिवृत्त अधिकारी का तबादला कैसे कर दिया?
जानकारी के अनुसार, हरदासकाबास स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के प्रभारी वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके बावजूद आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग की ओर से 10 जुलाई को जारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश में उनका नाम शामिल करते हुए हरदासकाबास से सहायक निदेशक, सीकर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया. विभाग की इस चूक ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है.
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आज ज्वाइनिंग करेंगे शर्मा : डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है कि स्थानांतरण आदेश राज्य सरकार और विभाग की ओर से विधिवत जारी किया गया है. ऐसे में वे सोमवार को सीकर पहुंचकर सहायक निदेशक के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देंगे. उनका कहना है कि इसके बाद विभाग जो भी निर्णय करेगा, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी. डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है कि विभाग ने अभी तक उन्हें रिकॉर्ड में सेवानिवृत्त नहीं माना, इसीलिए उनका तबादला और पदस्थापन आदेश जारी हो गया.
पहले भी सुर्खियों में रह चुके है : डॉ. कैलाश चंद्र शर्मा इससे पहले भी विभागीय विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. जून 2026 में उन्होंने आरोप लगाया था कि हरदासकाबास राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में ड्यूटी पर मौजूद रहने के बावजूद विभागीय निरीक्षण के दौरान उन्हें उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित दर्शाने का प्रयास किया गया. इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने दो दिन तक अनशन भी किया था. बाद में ग्रामीणों ने पूरे मामले से आयुष विभाग के निदेशक को अवगत कराया, जिसके बाद निदेशक के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया था.