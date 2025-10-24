ETV Bharat / bharat

भारत को पोलियो मुक्त बनाने में अहम योगदान, दिल्ली से शुरू किया था अभियान; डॉ. हर्षवर्धन से ETV भारत की खास बातचीत

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया दो अक्टूबर 1994 को पूरी दिल्ली में 12 लाख बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी गई

पोलियो मुक्ति का अभियान
पोलियो मुक्त अभियान में डॉ. हर्षवर्धन का योगदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 4:05 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 5:10 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. इस दिन लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करने और पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है. देश में पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से हुई. दिल्ली और देश में इस पोलियो मुक्त अभियान के जनक पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन रहे. ईटीवी भारत संवाददाता राहुल चौहान ने डॉक्टर हर्ष वर्धन से इस पूरे अभियान को लेकर बातचीत की.

डॉक्टर हर्ष वर्धन ने बताया, "एक समय था जब भारत को पोलियो का गढ़ कहा जाता था. हर वर्ष हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन आज, वही भारत दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है, क्योंकि हमने असंभव लगने वाली इस लड़ाई को जीतकर इतिहास रचा."

उन्होंने बताया, "जब मुझे वर्ष 1993 के दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो मेरी मुलाकात इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के डाक्टरों से हुई. उनसे बातचीत करके मुझे लगा कि जिस तरह से भारत समेत पूरी दुनिया ने चेचक को खत्म कर दिया. उसी तरह से पोलियो और उसके अस्तित्व को भी खत्म किया जा सकता है. फिर मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की. उन वैज्ञानिकों से भी बात की जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन निकाला. इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद पोलियो का अभियान चलाया गया और मैंने दिल्ली में इसको शुरू करने के लिए तैयारी की."

पोलियो मुक्ति अभियान पर डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत (ETV Bharat)

ऐसे हुई अभियान की शुरुआत

डॉक्टर हर्ष वर्धन ने बताया, "मैंने चार लोगों का कोर ग्रुप बनाकर काम शुरू किया. फिर इसमें 400 संस्थाओं को जोड़ा. डबल्यूएचओ, यूनिसेफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी संस्थाएं इस अभियान में जुटीं. फिर दो अक्टूबर 1994 को पूरी दिल्ली में एक साथ 12 लाख बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी गई. इसके बाद फिर चार दिसंबर को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई. जब दिल्ली में यह अभियान सफलतापूर्वक शुरू हो गया तो मैंने अन्य राज्यों का रुख किया."

पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत
पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "मैंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस अभियान को शुरू करने के लिए मुलाकात की. उस समय केंद्र सरकार में अंतुले साहब स्वास्थ्य मंत्री थे. उनसे भी मुलाकात की. कुछ अड़चनें इस अभियान को शुरू करने में आ रहीं थीं तो सबसे पहले बीजेपी की जिन राज्यों में सरकारें थीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और एक अन्य राज्य में शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित किया. जब यह अभियान चार राज्यों में सफलतापूर्वक शुरू हो गया, फिर भारत सरकार ने वर्ष 1995 में देशभर में पोलियो मुक्त भारत अभियान शुरू किया.

दुनिया के 60 प्रतिशत लोग होते थे भारत में पोलियो के शिकारः डॉ हर्ष वर्धन

डॉक्टर हर्ष वर्धन ने बताया कि देश में पोलियो मुक्त भारत अभियान शुरू होने से पहले दुनिया के 60% बच्चे भारत में पोलियो के शिकार होते थे. उन्होंने बताया कि इनमें से 10 प्रतिशत बच्चे दिल्ली में होते थे. दिल्ली में खासकर यमुनापार जहां से मैं खुद विधायक और मंत्री था. यहां सबसे ज्यादा बच्चे पोलियो की चपेट में आते थे. पोलियो के खिलाफ अभियान में देश में सभी ने योगदान दिया. खासकर बच्चों के माता पिता ने भी अपना सहयोग करते हुए अपने बच्चों को एक ही दिन में पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अपना सहयोग दिया."

डॉक्टर हर्षवर्धन को सर्टिफिकेट
पूर्व पीएम के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटकर निकले तो उन्होंने भी अफ्रीका में किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका अभियान शुरू किया. इस तरह से अफ्रीका भी पोलियो मुक्त हुआ. पोलियो के अस्तित्व को जड़ से मिटाने के बाद ही विश्व के सभी देश इस बीमारी से निश्चिंत हो सकते हैं. दुनिया के सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं. सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं. यह हमारा दुर्भाग्य है कि दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं. इनसे हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है."

पोलियों की दवा पिलाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन
पोलियों की दवा पिलाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन (ETV Bharat)

2011 के बाद नहीं आया कोई पोलियो का मामला

डॉक्टर हर्ष वर्धन, "भारत में पोलियो का अंतिम केस पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 13 जनवरी 2011 में आया. उसके बाद से पोलियो का कोई मामला देश में नहीं आया है. डबल्यूएचओ के अनुसार, जब लगातार तीन साल तक किसी बीमारी का कोई केस नहीं आता है तभी उस देश को उस बीमारी से मुक्त माना जाता है. इसी नियम का पालन करते हुए भारत को वर्ष 2014 में डबल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त घोषित किया."

a
पोलियो मुक्ति पर चर्चा करेत हुए (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया तो डबल्यूएचओ की ओर से साउथ ईस्ट एशिया रीजन का काम देखने वाली समिति की चेयरमैन डॉक्टर सुपामित ने मुझे इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया. उस समय में दिल्ली के स्वास्थ्य से देश का स्वास्थ्य मंत्री बन चुका था. डबल्यूएचओ की ओर से मुझे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सभी देशों में पोलियो मुक्त अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई. सभी देशों में काम हुआ और वो पोलियो मुक्त हुए."

देश में पोलियो मुक्ति का अभियान
देश में पोलियो मुक्ति का अभियान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "मैंने डब्ल्यूएचओ के जेनेवा स्थित मुख्यालय में भी इस अभियान के लिए कई बार दौरा किया. कोरोना के समय वर्ष 2020 में मुझे डबल्यूएचओ का कार्यकारी चेयरमैन भी बनाया गया उस दौरान भी काम करने का मौका मिला."

2025 में दुनिया में मिले पोलियो के सिर्फ 52 मामले

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कभी पोलियो को अजेय बीमारी माना जाता था. यह वह दौर था जब हर साल दुनिया भर में लाखों बच्चे जीवनभर के लिए अपंग हो जाते थे. 1988 में जब ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत हुई, तब विश्व में लगभग 3.5 लाख से अधिक मामले हर वर्ष दर्ज किए जाते थे. लेकिन, आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2024 में पूरी दुनिया में 312 पोलियो के मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 की शुरुआत में अब तक केवल 52 मामले ही सामने आए हैं. यह मानवता की अद्भुत विजय यात्रा है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 24, 2025 at 5:10 PM IST

TAGGED:

DOCTOR HARSH VARDHAN
HARSH VARDHAN ON WORLD POLIO DAY
INDIA FREE FROM POLIO
POLIO IN DELHI
WORLD POLIO DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.