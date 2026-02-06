गलत स्कैन रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग महिला का हुआ इलाज, डॉक्टर पर ₹45 हजार का जुर्माना
स्कैन रिपोर्ट में गड़बड़ी के एक मामले में मेडिकल लापरवाही पाए जाने के बाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मुआवजे का आदेश दिया.
Published : February 6, 2026 at 1:52 PM IST
तिरुवरूर (तमिलनाडु): दूसरे व्यक्ति की स्कैन रिपोर्ट के आधार पर इलाज करने पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक डॉक्टर पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.
बताया जाता है कि डॉक्टर ने 60 साल के आदमी की स्कैन रिपोर्ट का इस्तेमाल करके 66 साल की महिला का इलाज किया था. मामले में शिकायतकर्ता चिंतामणि (66) तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के थिरुथुराईपोंडी के कोक्कलडी गांव की निवासी हैं. उनके पति पक्कीरिसामी खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं.
पेट दर्द से परेशान चिंतामणि 1 जुलाई 2025 को मेडिकल सलाह के लिए थिरुथुराईपोंडी में हॉस्पिटल स्ट्रीट पर एक जाने-माने प्राइवेट हॉस्पिटल गए. उसकी जांच करने के बाद, डॉ. अबू हनीफा ने उसे उसी अस्पताल में चल रहे स्कैन सेंटर में पेट का स्कैन कराने की सलाह दी. इसलिए, उसने उसी दिन स्कैन करवाया और रिपोर्ट डॉक्टर को सौंप दी. डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पेट में कोई समस्या है और सर्जरी की जरूरत है, और कुछ दवाएं और टैबलेट लिखीं.
लगभग 10 दिनों तक लगातार दवा लेने के बाद चिंतामणि के पेट में दर्द और भी गंभीर हो गया. नतीजतन, जब उन्होंने 10 जुलाई 2025 को थिरुथुराईपोंडी के एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, तो पता चला कि पहले वाले हॉस्पिटल में उनकी स्कैन रिपोर्ट के बजाय उन्हें गोविंदराज नाम के 60 साल के आदमी की स्कैन रिपोर्ट दे दी गई थी.
स्कैन रिपोर्ट पर नाम चेक करने पर और गोविंदराज देखकर चिंतामणि चौंक गईं. वह तुरंत उनसे पूछताछ करने के लिए हनीफा हॉस्पिटल गईं. जब उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने 25 जुलाई, 2025 को एक वकील के ज़रिए लीगल नोटिस भेजा.
जवाब में डॉक्टर की तरफ से माफी मांगते हुए एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि स्कैन रिपोर्ट गलती से बदल गई थी. इससे संतुष्ट न होने पर चिंतामणि ने 14 अक्टूबर 2025 को तिरुवरूर कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया.
वहीं हनीफा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने एक काउंटर-हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि चिंतामणि ने गलती से गलत स्कैन रिपोर्ट ले ली थी, जैसे ही उन्हें पता चला, गलती ठीक कर दी गई. हॉस्पिटल स्टाफ ने कुछ ही घंटों में उन्हें बोलकर बताया कि बताई गई दवाएं न लें, और दवा से उन्हें कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं हुआ.
हालांकि, तिरुवरूर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष मोहन दास और सदस्य बालू ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. उन्होंने फैसला सुनाया, “इस मामले में, संबंधित डॉक्टर ने इस तरह से काम किया जिससे चिंतामणि का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया.
इसलिए, उन्हें चिंतामणि को मुआवजे के तौर पर 35,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये देने होंगे.” इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “डॉक्टर ने गलत स्कैन रिपोर्ट के आधार पर मेरा इलाज किया.उनकी बताई गई गोलियां लेने की वजह से मुझे एलर्जी हो गई, मेरे पैरों और हाथों पर छाले पड़ गए, वे फट गए और मेरी हालत और खराब हो गई. डॉक्टर ने सही जिम्मेदारी नहीं ली और न ही सही इलाज किया. इसलिए मुझे मजबूरन कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा.”
