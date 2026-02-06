ETV Bharat / bharat

गलत स्कैन रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग महिला का हुआ इलाज, डॉक्टर पर ₹45 हजार का जुर्माना

एक प्राइवेट अस्पताल में डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन में हुई चूक सामने आई, जिसके कारण इलाज करने वाले डॉक्टर पर जुर्माना लगाया गया. ( ETV Bharat )

तिरुवरूर (तमिलनाडु): दूसरे व्यक्ति की स्कैन रिपोर्ट के आधार पर इलाज करने पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक डॉक्टर पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि डॉक्टर ने 60 साल के आदमी की स्कैन रिपोर्ट का इस्तेमाल करके 66 साल की महिला का इलाज किया था. मामले में शिकायतकर्ता चिंतामणि (66) तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के थिरुथुराईपोंडी के कोक्कलडी गांव की निवासी हैं. उनके पति पक्कीरिसामी खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं. पेट दर्द से परेशान चिंतामणि 1 जुलाई 2025 को मेडिकल सलाह के लिए थिरुथुराईपोंडी में हॉस्पिटल स्ट्रीट पर एक जाने-माने प्राइवेट हॉस्पिटल गए. उसकी जांच करने के बाद, डॉ. अबू हनीफा ने उसे उसी अस्पताल में चल रहे स्कैन सेंटर में पेट का स्कैन कराने की सलाह दी. इसलिए, उसने उसी दिन स्कैन करवाया और रिपोर्ट डॉक्टर को सौंप दी. डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पेट में कोई समस्या है और सर्जरी की जरूरत है, और कुछ दवाएं और टैबलेट लिखीं. लगभग 10 दिनों तक लगातार दवा लेने के बाद चिंतामणि के पेट में दर्द और भी गंभीर हो गया. नतीजतन, जब उन्होंने 10 जुलाई 2025 को थिरुथुराईपोंडी के एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, तो पता चला कि पहले वाले हॉस्पिटल में उनकी स्कैन रिपोर्ट के बजाय उन्हें गोविंदराज नाम के 60 साल के आदमी की स्कैन रिपोर्ट दे दी गई थी. स्कैन रिपोर्ट पर नाम चेक करने पर और गोविंदराज देखकर चिंतामणि चौंक गईं. वह तुरंत उनसे पूछताछ करने के लिए हनीफा हॉस्पिटल गईं. जब उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने 25 जुलाई, 2025 को एक वकील के ज़रिए लीगल नोटिस भेजा.