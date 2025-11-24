ETV Bharat / bharat

US वीजा बार-बार कैंसल होने पर डॉक्टर ने दे दी जान

हैदराबाद: US वीजा कैंसल होने पर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली रोहिणी (38) ने किर्गिस्तान से MBBS किया था और तीन साल पहले H1B वीजा पर US गई थी. वहां एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी पाने की कोशिश में, उन्होंने तीन स्टेज के एग्जाम में अच्छे नंबर लाए. उन्होंने तीन बार ऑब्जर्वरशिप की.

उन्हें रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था. वह पिछले मई में अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया आई थीं. इस बीच, US वीजा जारी करने के नियम कड़े कर दिए गए. रोहिणी का H1B वीजा को J1 वीजा में अपग्रेड करने का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया.

इससे परेशान होकर उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को हैदराबाद में अपने घर पर नींद की गोलियां निगलकर सुसाइड कर लिया. मियापुर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.