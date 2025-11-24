US वीजा बार-बार कैंसल होने पर डॉक्टर ने दे दी जान
US वीजा कैंसल होने पर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. आंध्रप्रदेश के गुंटूर की रहने वाली रोहिणी (38) ने किर्गिस्तान से MBBS किया था.
Published : November 24, 2025 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: US वीजा कैंसल होने पर एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया. आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली रोहिणी (38) ने किर्गिस्तान से MBBS किया था और तीन साल पहले H1B वीजा पर US गई थी. वहां एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी पाने की कोशिश में, उन्होंने तीन स्टेज के एग्जाम में अच्छे नंबर लाए. उन्होंने तीन बार ऑब्जर्वरशिप की.
उन्हें रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया था. वह पिछले मई में अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया आई थीं. इस बीच, US वीजा जारी करने के नियम कड़े कर दिए गए. रोहिणी का H1B वीजा को J1 वीजा में अपग्रेड करने का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया.
इससे परेशान होकर उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को हैदराबाद में अपने घर पर नींद की गोलियां निगलकर सुसाइड कर लिया. मियापुर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
दूसरी ओर, रविवार को जब रोहिणी का शव गुंटूर में उनके घर पहुंचा, तो उनके परिवार वाले फूट-फूट कर रो पड़े. रोहिणी की मां, डॉ. लक्ष्मीराज्यम, भावुक होकर बोलीं कि उनकी बेटी बहुत बहादुर थी, उससे बहुत प्यार करती थी और सबकी मदद करना चाहती थी.
मृतका के भाई, डॉ. सुजान बाबू ने दुख जताते हुए कहा कि उनकी बहन, जो US प्रेसिडेंट ट्रंप के सख्त फैसलों से परेशान थी, उसने आत्महत्या कर ली. रोहिणी का अंतिम संस्कार रविवार को हुआ.
