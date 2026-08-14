कार में 5 लाख की चरस ले जाता 'डॉक्टर' गिरफ्तार, उत्तराखंड और करौली के दो साथी भी दबोचे
पुलिस ने बताया कि आरोपी मोंटी सिंह ने विदेश से एमबीबीएस कर रखी है.
Published : August 14, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार में चरस ले जा रहे एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डॉक्टर और उसका एक साथी उत्तराखंड का रहने वाला है. जबकि दूसरा साथी करौली जिले का निवासी है. आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम चरस और एक कार जब्त की गई है. पुलिस पता लगा रही है कि उन्होंने चरस कहां से खरीदी और कहां बेचने वाले थे. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि एक वाहन में चरस के साथ डॉक्टर मोंटी सिंह निवासी तिगरी (उत्तराखंड), रोहित मेहर निवासी तिगरी (उत्तराखंड) और चंद्रभान सिंह निवासी ताजपुर (करौली, राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों की उम्र 26 साल है.
एक आरोपी ने विदेश से की एमबीबीएस: उन्होंने बताया कि आरोपी मोंटी सिंह ने विदेश से एमबीबीएस कर रखी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने चरस कहां से व किस से खरीदी और कहां देने जा रहे थे. उन्होंने कहा, आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम चरस और एक कार जब्त की है. उनसे पूछताछ जारी है. उन्होंने बताया, पकड़ी गई चरस का बाजार मूल्य करीब पांच लाख रुपए है.
पढ़ें: आबूरोड में कार से 50 लाख रुपए से अधिक की चरस बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार
जिले में चलाया जा रहा है अभियान: उनका कहना है कि जयपुर (दक्षिण) में नशे की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन जागृति चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत मादक पदार्थ की तस्करी करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एडिशनल डीसीपी ललित कुमार शर्मा, एसीपी मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी विशंभर दयाल और शिप्रा पथ थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है.
पढ़ें: राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर करोड़ों की चरस बरामद, यूपी के तीन तस्कर गिरफ्तार
जयपुर (पश्चिम) में 1.80 करोड़ का नशा नष्ट: वहीं, जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, जयपुर (पश्चिम) में करीब 1.80 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं. इस दौरान 66.58 ग्राम स्मैक, 30.31 ग्राम एमडी, 45 किलोग्राम गांजा और 37,288 नशीली टैबलेट व कैप्सूल को नष्ट किया गया है. एनडीपीएस एक्ट के 23 मुकदमों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है. चौमूं, भांकरोटा, मुरलीपुरा, बगरू, कालवाड़, वैशाली नगर, दौलतपुरा और खोरा बीसल थानों में एनडीपीएस के मुकदमों में जब्त किए गए मादक पदार्थ का निस्तारण किया गया.
आबूरोड में पकड़ी अवैध शराब और डोडा पोस्त: सिरोही जिले के आबूरोड रीको थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक बंद बॉडी कंटेनर से गुजरात ले जाई जा रही 402 कॉर्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया. वहीं, दूसरी कार्रवाई में ईको कार से 11 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर गुजरात निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि पहली कार्रवाई मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान हुई. एक बंद बॉडी कंटेनर को रोककर तलाशी ली, तो उसमें 402 कॉर्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई.
पुलिस ने चालक हिम्मत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई शराब की कीमत 40 लाख से अधिक है. वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान ईको कार की तलाशी में डिक्की से प्लास्टिक के कट्टे में छिपाकर रखा 11 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया. मामले में गुजरात निवासी केवाभाई पुत्र गणेशभाई और देवराज सिंह पुत्र दशरथजी को गिरफ्तार किया गया.