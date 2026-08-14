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कार में 5 लाख की चरस ले जाता 'डॉक्टर' गिरफ्तार, उत्तराखंड और करौली के दो साथी भी दबोचे

चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार में चरस ले जा रहे एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. डॉक्टर और उसका एक साथी उत्तराखंड का रहने वाला है. जबकि दूसरा साथी करौली जिले का निवासी है. आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम चरस और एक कार जब्त की गई है. पुलिस पता लगा रही है कि उन्होंने चरस कहां से खरीदी और कहां बेचने वाले थे. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि एक वाहन में चरस के साथ डॉक्टर मोंटी सिंह निवासी तिगरी (उत्तराखंड), रोहित मेहर निवासी तिगरी (उत्तराखंड) और चंद्रभान सिंह निवासी ताजपुर (करौली, राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों की उम्र 26 साल है. एक आरोपी ने विदेश से की एमबीबीएस: उन्होंने बताया कि आरोपी मोंटी सिंह ने विदेश से एमबीबीएस कर रखी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने चरस कहां से व किस से खरीदी और कहां देने जा रहे थे. उन्होंने कहा, आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम चरस और एक कार जब्त की है. उनसे पूछताछ जारी है. उन्होंने बताया, पकड़ी गई चरस का बाजार मूल्य करीब पांच लाख रुपए है. पढ़ें: आबूरोड में कार से 50 लाख रुपए से अधिक की चरस बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार जिले में चलाया जा रहा है अभियान: उनका कहना है कि जयपुर (दक्षिण) में नशे की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन जागृति चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत मादक पदार्थ की तस्करी करने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एडिशनल डीसीपी ललित कुमार शर्मा, एसीपी मानसरोवर हेमेंद्र शर्मा के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी विशंभर दयाल और शिप्रा पथ थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है.