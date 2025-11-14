दिल्ली ब्लास्ट केस: नूंह से दो और डॉक्टर हिरासत में, केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई
Doctor arrested from Nuh: दिल्ली ब्लास्ट मामले में दो और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है. इनके तार आतंकी उमर से जुड़े हैं.
Published : November 14, 2025 at 7:45 PM IST
नूंह: दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा का नूंह जिला जांच एजेंसियों के रडार पर है. पिछले कुछ दिनों में एक खाद विक्रेता सहित अब तक कुल पांच लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं. जिनमें तीन डॉक्टर शामिल हैं. शुक्रवार को फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम ने दो और चिकित्सकों को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए डॉक्टरों की पहचान सुनहेड़ा गांव निवासी डॉक्टर मुस्तकीम और अहमदबास निवासी मोहम्मद के रूप में हुई है.
हिरासत में नूंह से दो और डॉक्टर: परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर मुस्तकीम ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली थी और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा था. उसकी इंटर्नशिप 2 नवंबर 2025 को ही खत्म हुई थी. मोहम्मद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही एमबीबीएस कर रहा था. दोनों की आतंकी उमर से नजदीकी की जानकारी सामने आई है. जिसके बाद जांच एजेंसी उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर गई है.
अभी तक नूंह से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया: इससे पहले बुधवार-गुरुवार की रात भी नूंह से दो डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया था. साथ ही एक स्थानीय खाद विक्रेता को अमोनियम नाइट्रेट बेचने के शक में उठाया गया था. नूंह शहर से भी डॉक्टर रिहान को पकड़ा गया था. उसने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. फिलहाल वो तावडू शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था.
परिजनों का बयान और यूनिवर्सिटी लिंक: नूंह से मुस्तकीम को हिरासत में लेने की पुष्टि परिजनों ने की. मुस्तकीम के चाचा परमाल ने कहा "हमारा अभी तक मुस्तकीम से कोई संपर्क नहीं हुआ है. ब्लास्ट बाद दिल्ली पुलिस के दो अधिकारी सुनहेड़ा गांव आए. पहले तो उन्होंने मुस्तकीम से आमने-सामने बात की. उस समय उन्होंने मुस्तकीम को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो अपना फोन बंद ना करे. उससे कभी भी पूछताछ के लिए संपर्क किया जा सकता है. इसके बाद देर रात फिर से दिल्ली से पांच गाड़ियां आई और पुलिस अधिकारी मुस्तकीम को अपने साथ ले गए."
परिजनों ने कहा कि मुस्तकीम अच्छे चाल-चलन का लड़का है. वो निर्दोश है. वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता. मुस्तकीम उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था.
इलाके में दहशत का माहौल: फिरोजपुर झिरका खंड के अहमदबास गांव से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मोहम्मद नूंह जिले के शिक्षित एवं राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं. उनके परिवार का इलाके में अच्छा नाम है. घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है. बता दें कि मेवात क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं. लगातार डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. फिलहाल सभी हिरासत में लिए गए लोगों से दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में गहन पूछताछ की जा रही है. एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही हैं. मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की आशंका है.
