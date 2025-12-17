कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण का सवाल, क्या हमें बड़ी आर्मी की जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर के बयान पर माफी मांगने से किया इनकार
कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहाकि भविष्य की लड़ाइयां एयर पावर और मिसाइलों से होंगी. शायद इसमें भारी भरकम सेना की जरूरत न पड़े.
Published : December 17, 2025 at 11:52 AM IST
पुणे (महाराष्ट्र): कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि आर्मी के साइज के मामले में भारत, पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयां ज़्यादातर एयर पावर और मिसाइलों के दायरे में होंगी.
वहीं पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिए अपने बयान को लेकर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं. गौर करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि शुरुआती दौर में भारतीय सेना को झुकना पड़ा था. इसको लेकर अब उन्होंने फिर दोहराया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे.
#WATCH | Pune | On his statement claiming India was defeated on day one of Operation Sindoor, Congress leader Prithviraj Chavan says, " why will i apologise? it is out of the question. the constitution gives me the right to ask questions..." pic.twitter.com/Idnp7nL63M— ANI (@ANI) December 17, 2025
उन्होंने कहा, "जहां तक आर्मी की बात है, हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख लोग हैं. लेकिन इसका (बड़ा साइज) कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस तरह की लड़ाई (जमीन पर) अब नहीं होगी." रिपोर्टरों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चव्हाण ने इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत पर सवाल उठाया.
Pune: Former Maharashtra CM and senior Congress leader Prithviraj Chavan says, " on the first day (of operation sindoor) we were completely defeated. in the half-hour aerial engagement that took place on the 7th, we were fully defeated, whether people accept it or not. indian… pic.twitter.com/3JRROmLoJh— ANI (@ANI) December 16, 2025
उन्होंने जोर देकर कहा, "अब यह बात बेमतलब है कि आपके पास कितनी इन्फेंट्री है, क्योंकि कोई भी आपको उस तरह की लड़ाई नहीं करने देगा, और हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मिलिट्री एक km भी आगे नहीं बढ़ी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई ज़्यादातर हवाई लड़ाई और मिसाइल वॉर थी, और आगे भी इसी तरह से लड़ाइयां होंगी."
चव्हाण ने कहा, "ऐसे में, क्या 12 लाख की आर्मी रखने की कोई जरूरत है? उन्हें किसी और काम में लगाना बेहतर है. हालांकि हमारी इकॉनमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है, लेकिन अब (जहां तक आर्मी की बात है) बराबरी है."
Pune: Former Maharashtra CM and senior Congress leader Prithviraj Chavan says, " recently, we saw during operation sindoor, there was not even a one-kilometre movement of the military... whatever happened over two or three days was only an aerial war and missile warfare. in the… pic.twitter.com/9xDCB7gdm2— ANI (@ANI) December 16, 2025
कांग्रेस नेता ने कहा कि अब से कोई "हॉट वॉर" नहीं होगा, जहां दोनों देशों के टैंक एक-दूसरे से भिड़ेंगे.
उन्होंने दावा किया, "कारगिल (1999 में) के दौरान, उस समय के US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने लड़ाई रोकने की बात कही थी. इस बार (US प्रेसिडेंट डोनाल्ड) ट्रंप ने कहा 'लड़ाई रोको' और इसे (ऑपरेशन सिंदूर) रोक दिया गया और हमने कुछ नहीं किया."
