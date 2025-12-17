ETV Bharat / bharat

कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण का सवाल, क्या हमें बड़ी आर्मी की जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर के बयान पर माफी मांगने से किया इनकार

कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण. ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र): कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि आर्मी के साइज के मामले में भारत, पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयां ज़्यादातर एयर पावर और मिसाइलों के दायरे में होंगी. वहीं पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिए अपने बयान को लेकर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं. गौर करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि शुरुआती दौर में भारतीय सेना को झुकना पड़ा था. इसको लेकर अब उन्होंने फिर दोहराया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा, "जहां तक आर्मी की बात है, हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख लोग हैं. लेकिन इसका (बड़ा साइज) कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस तरह की लड़ाई (जमीन पर) अब नहीं होगी." रिपोर्टरों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चव्हाण ने इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत पर सवाल उठाया.